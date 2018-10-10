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Политика
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Министр юстиции Франции попросила Google убрать на картах снимки тюрем

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Министр юстиции Франции Николь Беллубе попросила Google удалить с сервиса Google Maps изображения французских тюрем. Об этом она рассказала радиостанции RTL.

Беллубе уточнила, что уже написала в Google, чтобы компания удалила изображения тюрем, но пока результатов это не принесло. Министр юстиции также отметила, что не считает нормальным наличие в свободном доступе подобных изображений.

Ранее министерство обороны Бельгии сообщало, что собирается подать в суд на Google. Это связано с тем, что американская компания не выполнила просьбы о размывании на Google Maps спутниковых изображений военных объектов, которые связаны с важной правительственной информацией. Бельгийское министерство обороны просило, чтобы на карте были закрыты такие объекты, как авиабазы и атомные электростанции.

Как и где снимают панорамы для Google Street View

Политика
Новости

Аэропорт Якутска закрыт из-за выкатившегося за пределы ВПП самолета

Ведомости
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Аэропорт Якутска закрыт из-за самолета, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, а ближайшие рейсы перенаправлены на запасной аэропорт в поселке Чульман Нерюнгринского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Якутии.

Происшествие произошло после того, как самолет совершил посадку в аэропорту, при рулении он проехал место поворота и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, говорится в сообщении МЧС. Предварительно у воздушного судна подломилась передняя стойка шасси, передает «Интерфакс».

На борту находились 87 человек, добавляет служба: все пассажиры покинули борт по надувному трапу, погибших и пострадавших нет. Авиакомпания «Якутия», которой принадлежит выкатившийся самолет, уточняет, что на борту находились 91 пассажир, в том числе – 7 детей и 5 членов экипажа. По данным «Якутии», в медпункт аэропорта обратились 4 человека. Создана комиссия по расследованию данного инцидента, говорится в сообщении авиаперевозчика.

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Политика
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Трамп раскрыл детали будущей встречи с Ким Чен Ыном

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп заявил, что его вторая встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном пройдет после выборов в американский конгресс, которые состоятся 6 ноября. Об этом сообщает Reuters.

«Это будет после промежуточных выборов. Я просто не могу уехать сейчас», – сказал Трамп. Он не уточнил, где пройдет встреча.

Первая в истории встреча Трампа и Ким Чен Ына прошла в июне этого года в Сингапуре. Наедине лидеры двух стран общались 48 минут, а переговоры в расширенном составе длились около двух часов. После переговоров Трамп заявил, что достигнут «большой прогресс» и сама встреча проходила «лучше, чем кто-либо мог предположить». В свою очередь Ким Чен Ын назвал саммит «прелюдией к миру», которую многие могут охарактеризовать как «фантазию из научно-фантастического фильма».

Трамп и Ким Чен Ын также договорились прибыть друг к другу с визитами в «подходящее время». Они решили, что президент США приедет в Пхеньян, а лидер Северной Кореи – в Вашингтон. Однако до сих пор никто из них этого не сделал.

В июле Ким Чен Ын написал Трампу письмо. В нем лидер Северной Кореи поблагодарил президента США за организацию двусторонней встречи в Сингапуре, а также подтвердил готовность к новым переговорам. В сентябре Трамп заявил, что в скором времени встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном, но он не уточнил, когда эта встреча может пройти.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре

Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал о финансовых проблемах «Справедливой России»

Ведомости
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«Справедливая Россия» испытывает финансовые проблемы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на членов партии. По данным газеты, сотрудники центрального аппарата несколько месяцев не получают зарплаты, а региональным отделениям приходится урезать штаты.

В 2017 г. партия получила из федерального бюджета около 500 млн руб., что вдвое меньше, чем годом ранее, а объем пожертвований упал почти в десять раз — до 155 млн руб., приводит «Коммерсантъ» данные ЦИКа. На последнем заседании президиума центрального совета «Справедливой России» тему финансовых трудностей поднял лидер партии Сергей Миронов, «попросив убрать камеру из зала», говорит собеседник «Коммерсанта». По его словам, Миронов пообещал улучшить ситуацию, но конкретные планы выхода из ситуации он не озвучил.

Один из собеседников «Коммерсанта» уточнил, что проблемы начались примерно в июне, прежде всего в региональных отделениях, которым резко сократили финансирование. «Многие уходят на сокращенный день, ищут подработки. Даже не совсем в шутку рассматривают подработку курьерами и в такси», – рассказал газете другой источник.

Никто из руководителей партии не стал комментировать «Коммерсанту» информацию о финансовых трудностях. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин заявил газете, что подобных проблем нет: «Я общаюсь с аппаратом, если бы подобное там происходило, я бы знал».

Путин, Медведев и чиновники-миллиардеры

Технологии
Новости

«Яндекс.Дзен» ограничил доступ к материалам «МБХ медиа»

Ведомости
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Рекомендательный сервис «Яндекс.Дзен» ограничил доступ к материалам «МБХ медиа», говорится в сообщении «МБХ медиа». «Яндекс.Дзен» перестал показывать наши материалы другим пользователям «Дзена». Теперь наши материалы могут видеть только подписчики», — сказала «Ведомостям» главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло.

Доступ к каналу ограничили из-за размещенных статей о пытках в колониях, гибели военнослужащих на учениях и издевательстве над животными, говорится в ответе «Яндекс.Дзена», который опубликовал «МБХ медиа».

«Яндекс.Дзен» ссылается на правила размещения контента в сервисе авторами: одно из них гласит, что авторам запрещено размещать шокирующий контент, в том числе «описание и/или изображение жертв катастроф, насильственных действий в отношении людей и животных, трупов, болезней и уродств, интимных частей тела и процесса родов, травм, заболеваний, насекомых и животных, чей вид вызывает отвращение». Даже если контент уместен в рамках темы канала, он «может шокировать или вызвать сильные негативные эмоции». Каналы, которые содержат такие материалы, блокируются без права восстановления, говорится в сообщении «Яндекс.Дзена».

«Правила едины для всех авторов и медиа. "МБХ медиа" может исправить нарушения, и все ограничения будут сняты», — сказал «Ведомостям» представитель «Яндекс.Дзена». Другие каналы с шокирующим контентом «регулярно блокируются» из-за нарушения этого правила, но сколько таких каналов заблокировано, представитель сервиса вечером уточнить не смог.

Роскомнадзор 6 октября по требованию Генпрокуратуры внес в реестр запрещенных сайтов зеркало «МБХ медиа» на предвыборном сайте Ксении Собчак mbk.sobchakprotivvseh.ru. Сайт «МБХ медиа» был заблокирован в феврале по требованию Генпрокуратуры, надзорное ведомство посчитало, что ресурс связан с организацией «Открытая Россия», которая была признана нежелательной. После этого Роскомнадзор потребовал от «Яндекс.Дзена» заблокировать одноименный канал на платформе, но «Яндекс.Дзен» отказался это делать.

В апреле 2017 г. Генпрокуратура признала «Открытую Россию» Михаила Ходорковского и общественное сетевое движение «Открытая Россия» (оба зарегистрированы в Великобритании) нежелательными организациями. Ходорковский говорил, что «МБХ медиа» принадлежит ему лично, а не «Открытой России».

Бизнес
Новости

«Транснефть» консолидировала 62% акций НМТП

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«Транснефть» консолидировала 62% акций ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП). Об этом говорится в сообщении НМТП.

В цепочке косвенного владения «Транснефти» участвуют Novoport Holding Ltd, Omirico Limited, Fenti Development Ltd., ООО «Транснефть финанс», а также дочерние компании НМТП — «НМТП-капитал» и «Новороссийский зерновой терминал».

В понедельник, 8 октября, Транснефть» закрыла сделку по покупке 25% в НМТП у группы «Сумма». Сумма сделки составила $750 млн. В результате сделки «Транснефть» довела долю в Novoport Holding до 100%. Novoport Holding владеет 50,1% НМТП. Теперь госкомпания контролирует 60,6% порта.

НМТП является крупнейшим российским портом. До сделки с «Транснефтью» 50,1% акций НМТП на паритетных условиях принадлежали «Транснефти» и «Сумме» через Novoport Holding. Через «Транснефть-сервис» «Транснефть» владеет еще 10,5%, «Сумма» – 2,75%. Помимо этого 20% акций НМТП принадлежит Росимуществу, 5,3% находятся в управлении РЖД.

Переговоры о продаже доли в НМТП стороны вели с начала года. В феврале ФАС одобрила сделку.

Выбор редактора
Политика
Новости

Экс-глава Марий Эл пожаловался на временное ослепление из-за условий в СИЗО

Ведомости
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Бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов, арестованный по обвинению в получении взятки в 235 млн руб., пожаловался правозащитникам на хронические боли в суставах и временное ослепление из-за условий содержания в СИЗО. Об этом рассказал «Интерфаксу» ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

По его словам, на прошлой неделе адвокат Маркелова обратился в Генпрокуратуру с жалобой, поэтому он и другой член столичной ОНК Алексей Ионов «оперативно проверили его [Маркелова] условия содержания в “Лефортово”».

«Он сообщил нам, что у него очень сильные боли в суставах. На днях у него немела рука и он боялся, что у него предынсультное состояние, но врачи проверили и, я так понимаю, ничего не выявили. Некоторое время назад, по его словам, у него пропадало зрение — сейчас, как он сообщил, вернулось, врачи выписали ему лекарства», — сообщил Мельников.

4 октября адвокат Маркелова Игорь Трунов рассказал РАПСИ, что его защита обратилась в Совет при президенте по правам человека (СПЧ) с жалобой на условия содержания в СИЗО. Также он пожаловался в Генпрокуратуру на «пыточные условия содержания», проблемы со здоровьем, невозможность общаться с близкими и «моральное давление», с помощью которого, по его мнению, следствие хочет получить признательные показания.

В настоящее время защита экс-главы Марий Эл готовит жалобу в Европейский суд по правам человека, писало РАПСИ.

В апреле 2017 г. президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Маркелова, поскольку тот «хотел бы поменять место работы», а через неделю экс-главу республики задержали и этапировали в Москву. По версии следствия, Маркелов через доверенное лицо получил от учредителя ОАО «Акашеская» более 235 млн руб. за покровительство и содействие в получении господдержки. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса («Получение взятки»).

Политика
Новости

Bloomberg назвал кандидата на должность постпреда США при ООН

Ведомости
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Бывший советник президента по экономическим инициативам Дина Пауэлл может стать постпредом США при ООН после ухода Никки Хейли, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Во вторник, 9 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что принял отставку постоянного представителя страны при ООН Никки Хейли. Он рассказал, что о своем решении уйти Хейли сообщила ему еще полгода назад. Она покинет пост до конца 2018 г. «Она проделала фантастическую работу, и мы отлично поработали вместе», — заявил Трамп. Президент пообещал назвать преемника Хейли в ближайшие две-три недели.

Хейли, в свою очередь, пояснила, что не собирается баллотироваться в президенты США в 2020 г. и будет поддерживать Трампа на президентских выборах.

Дина Пауэлл стала советником Трампа по экономическим инициативам в январе 2017 г. В марте того же года она была назначена заместителем советника президента по нацбезопасности в вопросах стратегии. Пауэлл ушла в отставку с обоих постов в январе этого года.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Сибур» досрочно выкупит еврооблигации на $200 млн

Ведомости
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«Сибур холдинг» планирует досрочно выкупить часть еврооблигаций на сумму до $200 млн по цене 97,4% от номинала, сообщается на официальном сайте компании. Выкупом займется «дочка» компании — Sibur Securities DAC, а дилер-менеджерами станут CitigroupGlobal Markets Limited и JPMorgan Securities PLC.

В сообщении говорится, что компания выставила оферту на выкуп находящегося в обращении единственного выпуска еврооблигаций с погашением в 2023 г. и купоном 4,125% годовых, размещенного в октябре 2017 г. Для финансирования сделки «Сибур» будет использовать текущую избыточную ликвидность.

«В текущей рыночной ситуации мы видим возможность для снижения процентных выплат, а также эффективного применения имеющейся ликвидности. Выкуп бумаг создает дополнительную гибкость для инвесторов и подтверждает долгосрочную надежность "Сибура" как эмитента», — отметил председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов.

Заявки на выкуп принимаются с 9 по 17 октября, расчеты по сделке должны быть проведены до 19 октября.

Компания разместила шестилетние еврооблигации на $500 млн под 4,125% в октябре прошлого года. Road show выпуска прошло в Москве, Лондоне, европейских странах и США. Организаторами сделки выступили ING, JPMorgan, Goldman Sachs International, «Сбербанк CIB» и Газпромбанк.

«Сибур холдинг» — крупнейшая нефтехимическая компания России. Ее основной акционер — Леонид Михельсон, он контролирует 48,5% акций компании. Геннадий Тимченко — 17%, действующие и бывшие управляющие компании (включая СЕО компании Дмитрия Конова и главу «Газпром нефти» Александра Дюкова) — 10,6%, китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути — по 10%, Кирилл Шамалов — 3,9%. Компания вышла на рынок евробондов в январе 2013 г., разместив пятилетние еврооблигации на $1 млрд под 3,914%.

Бизнес
Новости

Путин одобрил снижение НДС на фрукты

Ведомости
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Президент России Владимир Путин поддержал инициативу снизить до 10% налог на добавленную стоимость (НДС) на фрукты. Об этом журналистам рассказал вице-премьер Алексей Гордеев после совещания по сельхозвопросам под председательством Путина в Минеральных Водах.

Кроме того, по словам Гордеева, Путин «однозначно поддержал» предложение министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева об освобождении аграриев от уплаты НДС за полученные государственные субсидии. По словам Патрушева, такая форма налогообложения должна вступить в силу с 1 января 2019 г. Правило предполагает возврат НДС сельхозпроизводителям после уплаты.

Гордеев назвал требование к аграриям уплатить налог с господдержки несправедливым. Кроме того, оно связано с дополнительными сложностями при администрировании, добавил он.

Путин, Медведев и ставропольская пыль в яблоневом саду

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Бизнес
Новости

Bloomberg узнал об идее Дерипаски отдать часть акций En+ в слепой траст

Ведомости
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Бизнесмен Олег Дерипаска может передать часть принадлежащих ему акций En+ в слепой траст, управляемый американским банком, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. По информации источников Bloomberg, Дерипаска обсуждает такую возможность с минфином США.

В результате сделки Дерипаска сократит подконтрольную ему долю в группе En+. Переговоры бизнесмена с министерством носят конфиденциальный характер. Смогут ли стороны прийти к соглашению, агентство не уточняет. Название банка также не раскрывается.

Как отмечает Bloomberg, представители Дерипаски уже несколько раз обращались с различными предложениями к минфину, но ни одно из них до сих пор не устроило ведомство. Пресс-секретарь Дерипаски и представитель минфина США официально не комментируют данную информацию.

США ввели санкции в отношении Дерипаски и подконтрольных ему компаний 6 апреля. Для резидентов США запрещены сделки с компаниями бизнесмена, а для неамериканских физических и юридических лиц сотрудничество несет угрозу вторичных санкций. Сделки с компаниями, оказавшимися в санкционном списке, должны быть завершены до 23 октября 2018 г., ранее сообщал минфин США. Ведомство также утверждало, что целью санкций являются не компании, а сам Дерипаска, и санкции могут быть сняты, если бизнесмен перестанет владеть контрольным пакетом акций. Весной был разработан план Грегори Баркера — председателя совета директоров En+ и основного акционера UC Rusal (48,1%). План предполагает снижение доли Дерипаски в En+ ниже контрольной. Компания Mercury, лоббирующая интересы Баркера, 25 июля уведомила, что с 27 апреля, когда начал действовать план Баркера по выводу En+ и UC Rusal из-под санкций, возможность российского бизнесмена влиять на компании существенно ослабла — Дерипаска вышел из совета директоров En+, дал письменное заверение, что не будет предпринимать попытки переизбраться в совет, UC Rusal покинули гендиректор и семь номинированных от En+ директоров, независимый директор En+ был номинирован в UC Rusal. Однако для вывода из-под санкций En+ и UC Rusal Дерипаска должен будет снизить долю в En+ ниже 50%.

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Бизнес
Новости

«Краснодар» обратился в РФС с просьбой расторгнуть контракт с Мамаевым

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Футбольный клуб «Краснодар» направил в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) заявление о расторжении контракта с футболистом Павлом Мамаевом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу палаты Виктора Березова.

«В соответствии с регламентом мы должны рассмотреть это дело в течение 30 дней. Скорее всего, по данному делу мы соберемся раньше», — сказал Березов агентству. Он также отметил, что от ФК «Зенит» пока никаких сообщений не поступало.

Сегодня в пресс-службе «Краснодара» заявили, что намерены расторгнуть контракт с футболистом Павлом Мамаевым в связи с утренним инцидентом. В одном из московских кафе Мамаев вместе с футболистом «Зенита» Александром Кокориным в понедельник утром избили директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Также Кокорин и Мамаев подозреваются в избиении водителя телеведущей «Первого канала». Инцидент, как и драка в кафе, произошел в понедельник утром, но только возле гостиницы «Пекин». Шофера вытащили из автомобиля и начали бить. Ему сломали нос и нанесли черепно-мозговую травму. По факту случившегося управление МВД Москвы возбудило уголовное дело. Сейчас Мамаеву и Кокорину направлены повестки о вызове на допрос в ОВД «Пресненский».

Представители «Краснодара» подчеркнули, что клуб сделает все, чтобы добиться расторжения контракта. В «Зените», в свою очередь, заявили, что говорить о наказании Александра Кокорина со стороны клуба пока рано. Они ждут правовой оценки драки соответствующими органами.

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