Министр юстиции Франции попросила Google убрать на картах снимки тюрем
Министр юстиции Франции Николь Беллубе попросила Google удалить с сервиса Google Maps изображения французских тюрем. Об этом она рассказала радиостанции RTL.
Беллубе уточнила, что уже написала в Google, чтобы компания удалила изображения тюрем, но пока результатов это не принесло. Министр юстиции также отметила, что не считает нормальным наличие в свободном доступе подобных изображений.
Ранее министерство обороны Бельгии сообщало, что собирается подать в суд на Google. Это связано с тем, что американская компания не выполнила просьбы о размывании на Google Maps спутниковых изображений военных объектов, которые связаны с важной правительственной информацией. Бельгийское министерство обороны просило, чтобы на карте были закрыты такие объекты, как авиабазы и атомные электростанции.
Как и где снимают панорамы для Google Street View
На фотографии – автомобиль, оснащенный камерами для создания панорамных изображений у моста «Золотые Ворота» в Сан-Франциско. Но съемка с машины – это не единственный способ, который использует Google. Где и каким образом снимали панорамы Google – в нашей фотогалерее