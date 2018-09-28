Бельгия подаст в суд на Google из-за спутниковых изображений
Министерство обороны Бельгии собирается подать в суд на Google. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя ведомства. Каких-либо подробностей, например о требованиях в иске, она не раскрыла.
Она рассказала, что компания не выполнила просьбы о размывании на Google Maps спутниковых изображений военных объектов, которые связаны с важной правительственной информацией. Бельгийское министерство обороны просило, чтобы на карте были закрыты такие объекты, как авиабазы и атомные электростанции.
Google выполнила аналогичные запросы от других правительств в обсуждениях о том, что некоторые объекты могут поставить под угрозу безопасность, отмечает Reuters. Материнская компания Google – Alphabet Inc. – не ответила на запрос агентства.
Как и где снимают панорамы для Google Street View
На фотографии – автомобиль, оснащенный камерами для создания панорамных изображений у моста «Золотые Ворота» в Сан-Франциско. Но съемка с машины – это не единственный способ, который использует Google. Где и каким образом снимали панорамы Google – в нашей фотогалерее