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Google Maps добавил функцию отслеживания общественного транспорта

В российском варианте Google Maps появилась новая функция: возможность отслеживать общественный транспорт в реальном времени. Об этом говорится в сообщении компании.

Теперь в реальном времени пользователи приложений могут отслеживать перемещения автобусов и троллейбусов на карте, уточняется в сообщении. Кроме того, начнут работать уведомления о задержках и проблемах на маршруте, говорится там же. Новый сервис будет доступен жителям только 13 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Челябинска, Екатеринбурга, Калининграда, Воронежа, Казани, Нижнего Новгорода, Перми, Омска, Новосибирска, Самары.

Новые функции начнут появляться на Android и iOS уже с этой недели. Чтобы воспользоваться ими, необходимо обновить приложение Google Maps в Play Маркете или App Store.

Функция возможности отслеживать транспорт в реальном времени работает в приложении «Яндекс.Транспорт». В приложении есть данные общественного транспорта 83 городов, говорится на его сайте.

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