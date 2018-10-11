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Кокорина и Мамаева заподозрили в хулиганстве по предварительному сговору

Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК, сообщил в четверг представитель ГУ МВД по Москве Юрий Титов. Ч. 2 ст. 213 УК устанавливает ответственность за хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Она предусматривает максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы.

По данным следствия, 8 октября подозреваемые избили водителя и повредили автомобиль у гостиницы «Пекин», а через несколько часов избили мужчину в кафе на Большой Никитской. В сообщении полиции информация о пострадавших не приводится. В первом случае пострадал водитель телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталий Соловчук — ранее он опознал в нападавших Кокорина и Мамаева. В ходе драки в кафе пострадали директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» (разработчик и производитель президентского лимузина Aurus) Сергей Гайсин, сообщил ранее Минпромторг.

«При изучении записей с камер видеонаблюдения было установлено, что в совершении указанных противоправных деяний принимали участие одни и те же люди», — сообщило МВД.

Изначально по обоим фактам были возбуждены уголовные дела по ст. 116 УК «Побои», но затем следствие возбудило и выделило в отдельное производство дело по ч. 2 ст. 213 УК «Хулиганство». Расследование, «учитывая широкий общественный резонанс», было передано в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.

В сообщении полиции отмечается, что следствие в четверг проведет очные ставки и другие следственные действия по делу, а в пятницу обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении спортсменов меры пресечения. Какой именно меры будут требовать следователи, Титов не уточнил. Источник «Ведомостей» в московской полиции в среду говорил, что вопрос стоит или о домашнем аресте, или об аресте.

Сейчас Кокорин и Мамаев задержаны в качестве подозреваемых. В среду собеседник «Ведомостей» в полиции сказал, что Мамаев и Кокорин после задержания будут находиться в изоляторе на Петровке, 38. Он отличается нормальными условиями содержания - к примеру, родные задержанных могут принести им ресторанную еду, рассказывал собеседник «Ведомостей».

ФК «Краснодар», за который выступает Мамаев, ранее заявил о намерении разорвать контракт с футболистом. «Зенит», за который играет Кокорин, заявил, что примет решение о наказании футболиста после правовой оценки его действий.