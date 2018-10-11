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«Коммерсантъ» узнал подробности об уголовном деле против Кокорина и Мамаева

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Главное следственное управление ГУ МВД по Москве подозревает футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в совершении преступления по ч.2 ст. 213 УК — хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Максимальное наказание по данной статье — до 7 лет лишения свободы, уточняет издание.

В отличие от статьи «Побои» (ст. 116 УК), по которой ранее было возбуждено уголовное дело в отношении игроков, по ч. 2 ст. 213 УК суд может избрать для футболистов меру пресечения в виде ареста. Как отмечает «Коммерсантъ», ранее Кокорин неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за нарушение правил дорожного движения. Следствие скорее всего в четверг, 11 октября, обратится с соответствующими ходатайствами в Тверской суд Москвы, уточняет издание. О том, будет следствие настаивать на помещении Кокорина и Мамаева в СИЗО или на домашнем аресте, не известно.

Кокорин и Мамаев 8 октября избили у гостиницы «Пекин» водителя ведущей «Первого канала». Мужчину после инцидента госпитализировали. После этого футболисты в одном из кафе избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Позже пресс-служба Минпромторга сообщала о госпитализации Пака и Гайсина. Пострадавшие написали заявления в полицию.

Изначально в отношении футболистов возбудили дело по статье «Побои» из-за нападения на водителя, позже МВД начало отдельное производство по ст. 213 УК (хулиганство) из-за конфликта, в котором пострадали Пак и Гайсин. По какой именно части статьи было возбуждено дело, ранее не уточнялось. Адвокат Пака и Гайсина ранее говорил, что пострадавшие будут добиваться от следствия переквалификации дела на п. «б» ч. 1 ст. 213 УК (хулиганство по мотивам расовой ненависти).

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Технологии
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Телекоммуникационная корпорация AT&T запустит конкурента Netflix

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Американская телекоммуникационная корпорация AT&T планирует в четвертом квартале 2019 г. запустить стриминговый видеосервис, который составит конкуренцию Netflix, пишет газета The Wall Street Journal. О том, какое название будет иметь создаваемый сервис, не сообщается.

Пользователям нового видеосервиса будут доступны фильмы, а также материалы, изготовленные по заказу WarnerMedia (в середине июня AT&T объявила о закрытии сделки по покупке медиакомпании за $85 млрд).

Гендиректор WarnerMedia Джон Станки заявил, что его работа заключается «не в том, чтобы создать еще один Netflix», а в том, чтобы предложить клиенту тот набор услуг, которые он хочет получить. При этом WarnerMedia не может позволить себе остаться позади Netflix, так как все больше телезрителей хотят смотреть видео «за пределами традиционных кабельных пакетов», добавил он.

В середине июня о создании конкурента Netflix объявили три крупнейшие телевизионные компании Франции — France Televisions, TF1 и M6. Они планируют создать новую службу потокового видео, которая будет работать по технологии OTT (Over the Top), обеспечивающей доставку видеосигнала на компьютеры, планшеты, смартфоны или телевизоры пользователей без прямого контакта с оператором связи. Сервис получил название SALTO.

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Политика
Новости

Россию могут исключить из Совета Европы в 2019 году

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Россию могут исключить из числа участников уставных органов Совета Европы, если она не начнет перечислять взносы в бюджет организации до середины следующего года. Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, пишет «Европейская правда».

По словам Ягланда, неуплата взносов на протяжении двух лет позволяет ввести подобные санкции. «Я считаю, что после этого Комитет министров не просто может, а должен применить статью», — сказал генсекретарь. Комитет министров Совета Европы вправе прекратить участие России в работе ПАСЕ, напомнил Ягланд. Два года с момента последней выплаты истекают в июне 2019 г., отметил он.

«Абсолютно недопустимо терпеть, чтобы страна, которая до сих пор здесь, не платила взносы. Нельзя быть наполовину членом, наполовину нет, это было бы катастрофой для всей конвенции», — считает Ягланд. Если Россию исключат из Совета Европы, то бюджет организации будет скорректирован, добавил он.

В 2014 г. Россия отказалась исполнить отдельные решения ЕСПЧ по Крыму. Из-за этого российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса с 2014 г. В знак протеста представители России перестали приезжать на сессии ассамблеи. Летом прошлого года министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия заморозит взносы в бюджет Совета Европы за 2017 г. до восстановления полномочий делегации российского Федерального собрания в ПАСЕ.

В сентябре председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что Россия может выйти из Совета Европы. «Мы устали быть мальчиками и девочками для битья. У нас созревает внутреннее решение выйти из Совета Европы», — заявляла она на встрече с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье в Санкт-Петербурге.

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Новости

FT назвала основного кандидата на пост Маска в совете директоров Tesla

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Основной кандидат на пост председателя совета директоров Tesla вместо Илона Маска — Джеймс Мердок, который является неисполнительным директором компании. Об этом рассказали Financial Times два человека, знакомых с ходом обсуждения этого вопроса.

По их словам, Мердок «подал сигнал, что хочет эту работу». Другой источник отметил, что рассматриваются также кандидаты, которые не занимают каких-либо должностей в Tesla.

Как отмечает FT, Маск также «благоволит» независимому директору Tesla Антонио Грациасу, но тот «может быть недостаточно независимым из-за его участия в компаниях Маска». Он инвестировал и в Tesla, и в SpaceX.

Маск отказался давать комментарий. Мердок посоветовал обратиться в Tesla. Компания также отказалась давать комментарии.

Мердок — друг Маска. Он стал одним из двух независимых директоров, которые вошли в совет директоров Tesla в 2017 г. , чтобы уменьшить критику в «потакании желаниям Маска». Однако, пишет FT, это не имело желаемого эффекта: совет директоров — и Мердок в том числе — вновь подвергся критике после того, как поддержал решение Маска отказаться от сделки с комиссией по ценным бумагам США (SEC), которая обвинила его в мошенничестве.

SEC подала в суд на Маска 27 сентября из-за сообщений Маска в Twitter о намерении сделать Tesla непубличной компанией. Маск поначалу отказался от сделки с регулятором, однако спустя три дня все-таки достиг с ним соглашения. По этому соглашению он должен, в частности, покинуть пост председателя совета директоров Tesla и будет отстранен от этой должности на три года.

Политика
Новости

Полиция задержала Кокорина после допроса

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Полиция задержала футболиста «Зенита» Александра Кокорина после допроса из-за инцидента в центре Москвы, сообщила агентству «Москва» официальный представитель МВД Ирина Волк. Ранее полиция также задержала футболиста «Кранодара» Павла Мамаева.

Кокорин и Мамаев утром в понедельник, 8 октября, сначала у гостиницы «Пекин» избили водителя ведущей «Первого канала», а потом в одном из кафе устроили драку с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным. Пресс-служба Минпромторга сообщала, что Пак и Гайсин были госпитализированы и написали заявления в полицию.

Сначала по фактам двух конфликтов против футболистов возбудили дело по ст. 116 УК (побои), а 10 октября МВД начало отдельное производство по ст. 213 УК (хулиганство) из-за конфликта, в котором пострадали Пак и Гайсин. Адвокат последних сообщал, что они требуют, чтобы дело было переквалифицировано на п. «б» ч. 1 ст. 213 УК (хулиганство по мотивам расовой ненависти).

Политика
Новости

Путин прокомментировал поведение Нурмагомедова после боя с Макгрегором

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Президент России Владимир Путин на форуме в Ульяновске встретился с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым. Спортсмен на встрече рассказал о провокациях, которые стали причиной конфликта на чемпионате UFC. По мнению Путина, все это «делалось специально», чтобы вывести Нурмагомедова из себя и «получить какие-то преимущества в ходе боя». 

Нурмагомедов считает, что вел себя достойно, но некоторые моменты не смог контролировать. «Во время боя продолжались провокации», — заявил он. Боец выразил надежду на то, что суд, который будет рассматривать дело о массовой драке после боя, вынесет решение в пользу российской команды.

В ответ Путин сравнил Россию с большой дружной семьей, которая готова ответить на любые атаки извне. «У нас большая и очень разнообразная семья. И, конечно, в семье все бывает, но мы никогда не позволяем себе выходить за какие-то рамки. Но если на нас нападают извне, то, конечно, не только ты — мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется», — сказал Путин, отметив, что лучше до этого все же не доводить.

В воскресенье Нурмагомедов в четвертом раунде одержал победу в бое с Конором Макгрегором и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После окончания поединка российский боец вступил в словесную перепалку с кем-то за пределами ринга, а затем перепрыгнул через ограждение к болельщикам, где произошла драка. После этого Нурмагомедов вернулся на ринг, где также произошла стычка с участием обоих бойцов и представителей их команд.

Позже Нурмагомедов извинился за случившееся и заявил, что Макгрегор оскорблял его «религию, семью и нацию».

Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора

Бизнес
Новости

Россия и Белоруссия договорились о поставках нефтепродуктов до конца 2019 года

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Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и нефтепродуктов на ноябрь-декабрь текущего года и на весь следующий год, сообщает российское Министерство энергетики. Стороны также согласовали объем нефтепродуктов, необходимый для внутренних потребностей Белоруссии.

На встрече, которая состоялась в среду, присутствовали министр энергетики России Александр Новак, вице-премьер России Дмитрий Козак и вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко. Они также подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничества в области экспорта нефти, подписанное в 2007 г.

Какие именно изменения внесены в соглашение, в сообщении Минэнерго не уточняется. Документ предполагает, что Россия до 2024 г. будет ежегодно поставлять Белоруссии 24 млн т нефти ежегодно без уплаты пошлин. При этом в прошлом году Минск получил право реэкспортировать 6 млн т российской нефти и зачислять экспортные пошлины в свой бюджет. Этот механизм стороны назвали «перетаможкой».

В конце августа Минск заявил, что вопреки договоренностям Россия перечисляет Белоруссии не все пошлины от реэкспорта нефти. В сентябре белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что урегулировал этот вопрос с российским коллегой Владимиром Путиным на встрече в Сочи 21 сентября.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к переговорам, индикативный баланс по поставкам нефти не изменился. Другой собеседник агентства рассказал, что в документах прописан запрет на беспошлинные поставки всех нефтепродуктов из России в Белоруссию (исключение составляют лишь отдельные продукты химии, которые в Белоруссии не производятся).

В августе агентство Reuters со ссылкой на протокол изменений к межправительственному соглашению сообщало, что Россия намерена с октября ограничить Белоруссии беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного природного газа. Источник агентства подтвердил, что Москва озабочена ростом беспошлинных поставок нефтепродуктов в Белоруссию, от которого страдает бюджет.

Бизнес
Новости

«Мираторг» инвестирует 27,5 млрд рублей в производство ягнятины

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Агрохолдинг «Мираторг» намерен в течение ближайших четырех-пяти лет инвестировать 27,5 млрд руб. в производство ягнятины в России, сообщил журналистам совладелец холдинга Виктор Линник. По его словам, всего планируется построить 12 ферм, пилотная ферма была введена в сентябре в Курской области.

«Произвели 17 000 голов овец из Австралии, поселили на новой ферме. Объем производства на ней составит 3000 т мяса в год. Первая продукция появится в феврале будущего года», — сказал Линник (его цитирует «Интерфакс»). После ввода всех ферм «Мираторг» планирует производить 35 000 т ягнятины в год, половину холдинг рассчитывает отправлять на экспорт в страны Персидского залива, Китай и Японию. «Высококачественная ягнятина реально востребована в мире», — отметил Линник.

Сейчас «Мираторг», принадлежащий братьям Виктору и Александру Линникам, — крупнейший производитель свинины и говядины. Холдинг также занимается птицеводством, молочным животноводством, выращивает зерновые и выпускает мясные полуфабрикаты. В целом «Мираторг» производит 3500 т мяса в месяц.

Строительство пилотной фермы на 30 000 голов овец началось в Фатежском районе Курской области осенью 2017 г. Инвестиции в проект Виктор Линник тогда оценил примерно в 20 млрд руб.

Бизнес
Новости

Forbes назвал лучших работодателей мира

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Второй год подряд первое место в рейтинге лучших работодателей мира по версии Forbes заняла материнская компания Google – Alphabet, в которой работают более 80 000 сотрудников.

На втором месте в списке Microsoft (124 000 сотрудников), на третьем – Apple, также сохранившая свою позицию с прошлого года. Japan Exchange Group, занимавшая третью строчку в прошлом году, в этом опустилась на девять пунктов – до 12-го места.

Шесть из десяти мест в топ-10 заняли американские компании, отмечает Forbes. Помимо Alphabet, Microsoft и Apple в первую десятку вошли Walt Disney, Amazon и Celgene. Также в топ-10 вошли две немецкие компании (Daimler и BMW Group), одна тайская (Kasikornbank) и одна гонконгская (CNOOC).

Всего в списке 500 компаний, из них 185 американских. Также в рейтинг лучших работодателей вошли 80 компаний из Китая и Гонконга.

В рейтинг вошли пять российских работодателей. Выше всех в списке расположилась Московская биржа (117-е место). «Сургутнефтегаз» занял 167-е место, Объединенная авиастроительная корпорация – 278-е, «Аэрофлот» – 341-е, «Лукойл» – 450-е.

Лучшие работодатели 2017 года по версии Forbes

Технологии
Новости

«Газпром-медиа» запустит новый спортивный телеканал

Ведомости
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В России появится новый федеральный спортивный телеканал «Матч Страна». Об этом сообщил председатель правления холдинга «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко, передает «Интерфакс».

По его словам, канал будет запущен 1 марта 2019 г. «Он будет показывать только спортивные новости и события в России. Канал имеет социальную направленность, он будет продвигать детский, юношеский спорт и здоровый образ жизни», — подчеркнул Чернышенко.

Он добавил, что технический охват составит более 100 млн человек.

В «Газпром-медиа» входят спортивный телеканал «Матч ТВ», а также более 10 телеканалов, рассчитанных на определенную аудиторию и, в частности, показывающих определенные чемпионаты («Матч Премьер», «Матч! Арена», «Матч! Футбол 1»). Также в холдинг входит спортивный интернет-ресурс Sportbox.ru.

В октябре 2017 г. стало известно, что «Газпром-медиа» запустит телеканал «Супер».

Бизнес
Новости

Минсельхоз предложил компенсировать лишь 50% ущерба незастрахованным аграриям

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Министерство сельского хозяйства предложило возмещать застрахованным аграриям 100% ущерба из федерального бюджета, незастрахованным — только 50%. Об этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал на совещании по развитию сельского хозяйства с участием президента России Владимира Путина.

«В правительстве и рассматривается вопрос совершенствования механизма оказания поддержки пострадавшим в результате ЧС сельхозтоваропроизводителям, предложенного Министерством сельского хозяйства. А именно: возмещение 100% ущерба застрахованным и 50% - незастрахованным аграриям», — сказал Патрушев. По его оценке, это стимулирует агрострахование, но потребует 1,5 млрд руб. дополнительных средств.

«Предложение Минсельхоза ввести стимулирование аграриев к страхованию за счет дифференцированного расчета компенсаций при ЧС может стать эффективной мерой. Пакет мер по стимулированию сельхозпроизводителей сегодня активно обсуждается в рамках рабочих групп по формированию дорожной карты развития агрострахования в Минсельхозе и при подготовке ко второму чтению проекта изменений в закон об агростраховании», — сказал «Интерфаксу» президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов.

Он отметил, что в 2017-2018 гг. органы АПК, получившие возможность самостоятельно распоряжаться средствами субсидий, предпочли не финансировать господдержку агрострахования. Так, объем страховых субсидий снизился с 2,8 млрд руб. в 2016 г. до 1,2 млрд руб. в 2017 г. и до 0,4 млрд руб. за восемь месяцев 2018 г. «Тем самым регионы полностью делегировали ответственность за возмещение убытков в АПК от природных явлений федеральному бюджету», — подытожил он.

По словам Патрушева, по состоянию на 8 октября в результате погодных аномалий режим чрезвычайной ситуации введен в 26 регионах, сумма ущерба аграриям достигла 6,6 млрд руб. В федеральном бюджете на 2018 г. на возмещение ущерба аграриям заложено 1,89 млрд руб.

Бизнес
Новости

ФАС не согласовала ТМК покупку производителя бурильных труб у китайской Hilong

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) в приобретении 100% ООО «Технологии бурения» (основной вид деятельности — производство стальных труб, полых профилей и фитингов), сообщил «Интерфакс». Головной компанией «Технологий бурения» является ООО «ТД Хайлон Рус», 99% которой принадлежит китайской Hilong Energy Ltd.

По мнению ФАС, сделка приведет к ограничению конкуренции на рынке бурильных труб в России «путем сокращения числа хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, в том числе в результате возникновения доминирующего положения ТМК и "Технологий бурения" на рынке бурильных труб».

В случае сделки «Технологиям бурения» будут переданы мощности по производству бурильных труб ООО «Техномаш», установила ФАС. Производство ООО «Техномаш» находится в Невьянске Свердловской области, в 2017 г. предприятие выпустило 16 500 т бурильных труб.

ТМК — крупнейший производитель бурильных труб в России, ее доля превышает 35%, говорится в сообщении антимонопольной службы. При этом «Техномаш» в 2018 г. увеличивает свои производственные мощности. Таким образом, «в случае осуществления сделки суммарная доля ПАО "ТМК" и ООО "Технологии бурения" на рынке бурильных труб в границах Российской Федерации составит более 50%», заключила ФАС.

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