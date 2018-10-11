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«Коммерсантъ» узнал подробности об уголовном деле против Кокорина и Мамаева

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве подозревает футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в совершении преступления по ч.2 ст. 213 УК — хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Максимальное наказание по данной статье — до 7 лет лишения свободы, уточняет издание.

В отличие от статьи «Побои» (ст. 116 УК), по которой ранее было возбуждено уголовное дело в отношении игроков, по ч. 2 ст. 213 УК суд может избрать для футболистов меру пресечения в виде ареста. Как отмечает «Коммерсантъ», ранее Кокорин неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за нарушение правил дорожного движения. Следствие скорее всего в четверг, 11 октября, обратится с соответствующими ходатайствами в Тверской суд Москвы, уточняет издание. О том, будет следствие настаивать на помещении Кокорина и Мамаева в СИЗО или на домашнем аресте, не известно.

Кокорин и Мамаев 8 октября избили у гостиницы «Пекин» водителя ведущей «Первого канала». Мужчину после инцидента госпитализировали. После этого футболисты в одном из кафе избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Позже пресс-служба Минпромторга сообщала о госпитализации Пака и Гайсина. Пострадавшие написали заявления в полицию.

Изначально в отношении футболистов возбудили дело по статье «Побои» из-за нападения на водителя, позже МВД начало отдельное производство по ст. 213 УК (хулиганство) из-за конфликта, в котором пострадали Пак и Гайсин. По какой именно части статьи было возбуждено дело, ранее не уточнялось. Адвокат Пака и Гайсина ранее говорил, что пострадавшие будут добиваться от следствия переквалификации дела на п. «б» ч. 1 ст. 213 УК (хулиганство по мотивам расовой ненависти).