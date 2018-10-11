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Следователи попросили арестовать вице-президента ОАК по делу о мошенничестве

Следователи попросили суд арестовать вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по государственной авиации специального назначения Сергея Герасимова. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву. Герасимов проходит по делу о мошенничестве, его попросили заключить под стражу до 9 декабря.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники написал, что 10 октября сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Следственного комитета России (СКР) провели обыски и выемки документов по десяти адресам, в том числе в квартире и рабочем кабинете вице-президента ОАК. Обыски прошли также в домах нескольких бизнесменов, заключавших контракты на предоставление услуг ОАК и специальному летному отряду (СЛО) «Россия». Летный отряд занимается перевозкой первых лиц страны.

Разрешения на обыски в жилых помещениях выдал Басманный суд Москвы. Газета отмечала, что по результатам следственных действий Герасимов может стать фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при исполнении госконтрактов (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело может быть связано с разработкой, изготовлением и монтажом авиационных интерьеров, писала газета. Эти махинации были выявлены в рамках другого дела, по которому проходил в том числе экс-руководитель СЛО «Россия» Ярослав Одинцев. Ему и другим фигурантам предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), а также в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В 2017 г. Тверской суд Москвы приговорил их к различным срокам.

Герасимов занимает пост вице-президента ОАК по государственной авиации специального назначения с октября 2015 г. До назначения на эту должность он работал советником президента ОАК по взаимодействию с госорганами. С 1998 по 2014 г. Герасимов служил в структурах Федеральной службы охраны (ФСО). Пресс-служба ОАК не стала комментировать газете информацию об обысках.

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