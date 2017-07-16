Кто в России летает на самых дорогих вертолетах

Авиация Коми

Два вертолета Еurocopter ЕС-155 есть у «Газпрома». Они, по словам представителя компании, используются в основном для перевозки персонала на морские объекты. Этой весной один из «газпромовских» ЕС-155 видели на территории Загорского трубного завода в Подмосковье в тот день, когда туда прилетал предправления газового концерна Алексей Миллер

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