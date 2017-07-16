Транспорт

Кто в России летает на самых дорогих вертолетах

Большинство вертолетов-иномарок в России, со средней ценой 20 млн. долларов, работает на государство
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