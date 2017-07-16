Кто в России летает на самых дорогих вертолетах
Большинство вертолетов-иномарок в России, со средней ценой 20 млн. долларов, работает на государство
Моду на вертолеты итальянского производителя Leonardo Helicopters (ранее Agusta Westland) ввел премьер Дмитрий Медведев. Он летал на AW139 после того, как в 2012 г. две такие машины закупил специальный летный отряд «Россия», занимающийся перевозками первых лиц. Еще два вертолета этой модели «России» в аренду передала «Роснефть»
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В том же 2012 г. в подмосковном Томилино открылся завод совместного предприятия «Ростеха» и Leonardo Helicopters по сборке итальянских вертолетов. Первой стали собирать люксовую модель AW139
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Итальянские вертолеты нравятся губернатору Московской области Андрею Воробьеву. В 2013 г. он посещал завод по их сборке в Томилино, а с 2014 г. начал совершать рабочие поездки по Подмосковью на AW139, арендованном у компании «Руссэйр»
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«Роснефть» оказалась одним из крупнейших владельцев люксовых вертолетов в России: например, у ее структур в собственности десять из 24 зарегистрированных в России итальянских вертолетов AW139, очень популярных у статусных пассажиров. Компания тратит на оплату VIP-перелетов до 10 млрд руб. в год
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Два вертолета AW139 закупила РЖД. Это было во времена экс-президента Владимира Якунина, сейчас этих вертолетов в компании не видно, возможно, их отдали в лизинг, рассказал ее сотрудник
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Четыре AW139, включая один, арендованный у «Роснефти», а также и три из шести зарегистрированных в России Еurocopter EC-155 – тоже хорошо подходящих для VIP-перелетов, эксплуатирует авиакомпания «Руссэйр», совладельцем которой был менеджер из структур бизнесмена Геннадия Тимченко. Вертолеты «Руссэйр» часто летали на вертолетную площадку «Валдай»(на фото), которая находится рядом с президентской резиденцией «Ужин», заметили пользователи форума radioscanner.ru
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Два вертолета Еurocopter ЕС-155 есть у «Газпрома». Они, по словам представителя компании, используются в основном для перевозки персонала на морские объекты. Этой весной один из «газпромовских» ЕС-155 видели на территории Загорского трубного завода в Подмосковье в тот день, когда туда прилетал предправления газового концерна Алексей Миллер
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