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Рогозин доложил Медведеву о расследовании аварии «Союза» с экипажем

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин доложил премьер-министру Дмитрию Медведеву об аварии при запуске пилотируемого корабля «Союз МС-10» с космодрома «Байконур». Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства. Космический корабль должен был доставить на Международную космическую станцию (МКС) экипаж из двух человек.

Рогозин сообщил премьеру о создании комиссии по расследованию случившегося, которую сам возглавил. Гендиректор госкорпорации подчеркнул, что при запуске «Союза» «аварийные системы сработали штатно», космонавты были возвращены на Землю и не пострадали. Гендиректор «Роскосмоса» присутствовал на запуске вместе с руководителем NASA Джимом Брайденстайном.

Вице-премьер Юрий Борисов ранее заявлял, что ситуация с космическим кораблем может повлечь «кадровые решения». Он уточнял, что пилотируемые пуски временно прекращены, и пообещал информировать американскую сторону о ходе расследования инцидента.

Космический корабль «Союз МС-10», запущенный с «Байконура» к МКС 11 октября, должен был доставить на космическую станцию космонавта «Роскосмоса» Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга. Однако не смог выйти на орбиту из-за аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ». Ее пуск состоялся по графику в 11.40 мск и проходил штатно до отделения боковых блоков первой ступени на 119 секунде полета.

После отделения первой ступени командир корабля Овчинин доложил в центр управления: «авария носителя» и включил аварийную систему спасения. В результате спускаемый аппарат отделился от ракеты-носителя и приземлился близ Джезказгана в Казахстане, примерно в 400 км к северо-востоку от космодрома. Пресс-служба NASA сообщила, что космонавты «в хорошем состоянии». Экипаж на вертолетах доставят сначала на «Байконур», а потом отправят в Звездный городок в Москву.

Как готовился запуск «Союза МС-10» с новым экипажем МКС