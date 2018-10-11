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Политика
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Следствие попросит суд арестовать футболистов Кокорина и Мамаева

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Следователи намерены в суде ходатайствовать об аресте подозреваемых в хулиганстве футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его младшего брата Кирилла Кокорина. Об этом говорится в сообщении столичного главка МВД.

Такое решение было принято после проведения ряда следственных действий в ходе расследования, добавила пресс-служба ГУ МВД.

Футболисты были задержаны в среду после того, как явились на допрос в полицию. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганские действия, совершенные по предварительному сговору или группой лиц). Она предусматривает максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы.

По данным следствия, в понедельник 8 октября подозреваемые избили водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, а спустя несколько часов напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака в кафе на Большой Никитской улице. Во время драки в кафе также пострадал гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

После случившегося футбольный клуб «Краснодар», за который выступает Мамаев, заявил о намерении разорвать контракт со спортсменом. ФК «Зенит», за который играет Кокорин, пока не принял решения о наказании футболиста.

Политика
Новости

Пентагон временно запретил полеты всех истребителей F-35

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Пентагон приостановил полеты всех новейших истребителей-бомбардировщиков F-35, разработанных авиастроительной компанией Lockheed Martin. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление ведомства. F-35 — самая дорогостоящая система вооружений США, отмечает Bloomberg.

Полеты 245 воздушных судов запрещены до окончания проверок после сентябрьской аварии одного из этих истребителей — F-35B — в Южной Каролине. Расследование этой аварии продолжается. Теперь командование Военно-воздушных сил (ВВС) распорядилось проверить топливные трубы всех самолетов этого типа из-за риска поломок. Как ожидается, проверки будут завершены в течение следующих 24-48 часов. Представитель Пентагона в беседе с Bloomberg уточнил, что специалисты заменят неисправные детали, если найдут их

F-35B – одна из трех моделей истребителя F-35. Она была создана для корпуса морской пехоты США. F-35B способен садиться вертикально, как вертолет, и требует для разбега меньшую, чем остальные модели, дистанцию. F-35B разбился 28 сентября, на следующий день после того, как истребители этого типа были впервые применены в боевых условиях. Пилот катапультировался. Источник CNN говорил, что это первое крушение истребителя F-35. 

Bloomberg уточняет, что более 320 машин F-35 уже используются на 15 военных базах по всему миру, хотя Пентагон и Lockheed Martin продолжают исправлять более 900 недостатков машины, включая проблемы в сложном программном обеспечении истребителя.

Что показывают на международном авиасалоне «Фарнборо-2018»

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Политика
Новости

Прокуратура проверит на экстремизм песни рэперов Гнойного и Замая

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Московская прокуратура проверит на экстремизм песни рэперов Вячеслава Машнова (Гнойный) и Андрея Замая (Хан Замай), сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Павла Ясмана, который представляет интересы музыкантов.

Проверка проводится по заявлению некоего гражданина Зелимханова, рассказал адвокат. Он утверждает, что «рэперы придерживаются явных антисемитских и пронеонацистских позиций». В качестве доказательств он привел в заявлении строчки из семи композиций исполнителей, а также цитаты из баттла Гнойного и Оксимирона.

Для проверки прокуратура привлечет лингвистов и сотрудников Главного управления МВД по противодействию экстремизму, добавил Ясман. Он пояснил, что по результатам проверки прокуратура может возбудить дело об административном правонарушении, инициировать уголовное преследование или попросить суд признать треки экстремистскими. Адвокат считает, что проверка ничего не выявит, если тексты песен «будут изучаться с учетом контекста творчества исполнителей». 

Замай назвал надуманными обвинения в свой адрес. По словам рэпера, его творчество — «это исследование языковой реальности во всех ее проявлениях» и ему чужды предрассудки, связанные с национальностями. 

Политика
Новости

ФССП создаст информационную систему с искусственным интеллектом

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Федеральная служба судебных приставов (ФССП) в ближайшие годы создаст информационную систему с технологией искусственного интеллекта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора ФССП Дмитрия Аристова. Система будет создаваться на деньги, привлеченные в Новом банке развития (НБР) стран БРИКС.

НБР, на 20% принадлежащий России, в конце мая предоставил Москве суверенный кредит на $460 млн, в том числе на развитие российской судебной системы. «Мы в рамках этого проекта будем создавать уникальную новую информационную систему, которая основана на самых современных технологиях с использованием искусственного интеллекта», — пояснил Аристов.

Директор ФССП добавил, что цель проекта не в том, чтобы заменить приставов роботами. С помощью новых технологий служба планирует обрабатывать большие объемы данных. По данным «Российской газеты», она будет использоваться для сбора информации о должниках. «Решения юридически значимые и процессуальные всегда будет принимать человек», — подчеркнул Аристов. Он не раскрыл деталей проекта, отметив лишь, что он «облегчит доступ граждан к информации об исполнительном производстве». Система будет создана в ближайшие три-четыре года.

Политика
Новости

Железняк покинул пост в руководстве «Единой России»

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Президиум генерального совета «Единой России» принял решение освободить заместителя секретаря генсовета партии Сергея Железняка от этой должности. Соответствующее решение было принято на заседании в четверг, сообщает «Интерфакс». Кроме того, Железняк покинет пост председателя комиссии президиума генсовета партии по международной деятельности. РБК уточняет, что решение освободить его от должности было принято единогласно.

Железняку 48 лет. Он занимал пост заместителя секретаря генсовета «Единой России» с 2012 г. Заявление о его отставке по собственному желанию появились еще в конце июля. О причинах официально не сообщалось. В отставку по собственному желанию Железняк подал вскоре после того, как не явился в Госдуму на голосование по законопроекту о повышении пенсионного возраста. РБК со ссылкой на источники писал, что незадолго до голосования у Железняка был разговор с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, после чего он и написал заявление.

Должность заместителя секретаря генсовета «Единой России» займет сенатор Андрей Климов, уточняет «Интерфакс». О том, что Климов сменит Железняка на этой должности, писал ранее «Коммерсантъ». Климов с 2012 г. представляет Пермский край в Совете федерации и является зампредом комитета по международным делам.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Политика
Новости

Путин утвердил смену часового пояса в Волгоградской области

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Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий смену часового пояса в Волгоградской области. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Сейчас регион живет во второй часовой зоне, то есть по московскому времени. Вскоре Волгоградская область перейдет в третью часовую зону (MSK+1). Документ вступит в силу 28 октября в 2 часа ночи.

Соответствующий референдум о смене часового пояса в Волгоградской области прошел 18 марта, одновременно с выборами президента. Более половины жителей региона, или 58,11%, поддержали смену часового пояса. Явка на референдуме составила 66,52%. Сторонники перевода времени жаловались на потерянный «световой час»: в регионе светает рано, а вечером не хватает солнечного света.

Политика
Новости

ФСБ сообщила о задержании лидера российского крыла террористов «Хизб ут-Тахрир»

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) объявила о задержании в Татарстане лидера российского отделения террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и руководителей региональной ячейки группировки, запрещенной в России. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Задержанных подозревают в подготовке терактов с целью свержения власти в России и установления «всемирного халифата». Спецслужба полагает, что они вовлекали в свои ряды мусульман и вербовали боевиков для террористических организаций на Ближнем Востоке. Сотрудники ФСБ при обысках по местам жительства подозреваемых изъяли множество запрещенных пропагандистских материалов группировки.

ЦОС ФСБ не раскрыл имена задержанных и не уточнил, сколько всего их было. Подозреваемые заключены под арест.

Террористическая группировка была создана в Палестине в 1953 г. Ее сторонники призывают к свержению руководства стран Центральной Азии и построению на их территории «исламского халифата». Россия относит «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» к террористическим группировкам, ее деятельность на территории страны запрещена.

Политика
Новости

Рогозин доложил Медведеву о расследовании аварии «Союза» с экипажем

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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин доложил премьер-министру Дмитрию Медведеву об аварии при запуске пилотируемого корабля «Союз МС-10» с космодрома «Байконур». Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства. Космический корабль должен был доставить на Международную космическую станцию (МКС) экипаж из двух человек.

Рогозин сообщил премьеру о создании комиссии по расследованию случившегося, которую сам возглавил. Гендиректор госкорпорации подчеркнул, что при запуске «Союза» «аварийные системы сработали штатно», космонавты были возвращены на Землю и не пострадали. Гендиректор «Роскосмоса» присутствовал на запуске вместе с руководителем NASA Джимом Брайденстайном.

Вице-премьер Юрий Борисов ранее заявлял, что ситуация с космическим кораблем может повлечь «кадровые решения». Он уточнял, что пилотируемые пуски временно прекращены, и пообещал информировать американскую сторону о ходе расследования инцидента.

Космический корабль «Союз МС-10», запущенный с «Байконура» к МКС 11 октября, должен был доставить на космическую станцию космонавта «Роскосмоса» Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга. Однако не смог выйти на орбиту из-за аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ». Ее пуск состоялся по графику в 11.40 мск и проходил штатно до отделения боковых блоков первой ступени на 119 секунде полета.

После отделения первой ступени командир корабля Овчинин доложил в центр управления: «авария носителя» и включил аварийную систему спасения. В результате спускаемый аппарат отделился от ракеты-носителя и приземлился близ Джезказгана в Казахстане, примерно в 400 км к северо-востоку от космодрома. Пресс-служба NASA сообщила, что космонавты «в хорошем состоянии». Экипаж на вертолетах доставят сначала на «Байконур», а потом отправят в Звездный городок в Москву.

Как готовился запуск «Союза МС-10» с новым экипажем МКС

Политика
Новости

Зюганов пожаловался Путину на прокуратуру Хакасии

Ведомости
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к президенту России Владимиру Путину, а также генпрокурору Юрию Чайке из-за представления прокуратуры Хакасии об отмене регистрации кандидата в губернаторы республики от КПРФ Валентина Коновалова. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я официально направил президенту правительственную телеграмму с требованием остановить беспредел, который творится в Хакасии, и с просьбой к генпрокурору отозвать представление местного прокурора», – заявил Зюганов.

Коновалов набрал в первом туре губернаторских выборов в Хакасии 44,8% голосов — больше, чем другие кандидаты. Но поскольку никто из кандидатов не смог преодолеть необходимый порог голосов (50%), в регионе должен пройти второй тур. Второй тур выборов в Хакасии переносился уже дважды из-за последовательного снятия двух кандидатов.

Прокуратура республики принесла в республиканский избирком представление о лишении регистрации Коновалова из-за якобы обнаруженных нарушений в документах коммуниста, которые он подал при регистрации, рассказывал «Ведомостям» источник. Избирательная комиссия Хакасии сообщила в четверг, что обратится в суд с просьбой отменить регистрацию Коновалова.

Различаете ли вы губернаторов?

Политика
Новости

Власти Кемеровской области предложили сделать Кузбасс официальным названием региона

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Власти Кемеровской области предложили придать названию Кузбасс юридический статус, сделав его вторым официальным названием региона. Об этом в четверг на пресс-конференции в Москве сообщил губернатор области Сергей Цивилев.

Он рассказал, что название Кузбасс появилось в 1842 г., его автором считается исследователь Петр Щекочев, который описал границы Кузнецкого каменноугольного бассейна (сокращенно Кузбасс). Сейчас этим термином пользуются практически все жители региона, а название Кемеровская область используется только как официальный термин, пояснил губернатор.

«Мы сейчас вышли с инициативой, и она очень серьезно обсуждается в Кузбассе: больше 80% жителей хотят, чтобы термин Кузбасс имел такое же юридическое значение, как и Кемеровская область», — приводит слова Цивилева «РИА Новости».

По словам губернатора, совет народных депутатов рассмотрит этот вопрос на заседании 24 октября. В случае если они примут решение сделать Кузбасс вторым официальным названием региона, соответствующие изменения будут внесены в устав Кемеровской области.

Цивилев отметил, что это не повлечет изменений в документации, потому что название Кемеровская область сохранит свою юридическую силу.

Сергей Цивилев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области, когда его предшественник Аман Тулеев, возглавлявший регион более 20 лет, ушел в отставку после пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

В единый день голосования 9 сентября в Кузбассе прошли досрочные выборы губернатора, на которых Цивилев набрал 81,29% голосов.

Технологии
Новости

Apple заплатит $600 млн за долю в разработчике чипов Dialog Semiconductor

Ведомости
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Apple купит долю в европейской компании по производству микрочипов Dialog Semiconductor, а также получит технологии компании в сфере управления энергопотреблением, говорится в пресс-релизе Dialog Semiconductor. Стоимость сделки оценивается в $600 млн, из которых $300 млн Apple выплатит наличными сразу, еще $300 млн — в течение трех лет.

Согласно договоренностям, Apple перейдут некоторые активы Dialog, в том числе предприятия в Италии, Великобритании и Германии, а также примерно 300 инженеров, или 16% штата Dialog. TechCrunch уточняет, что эта сделка станет крупнейшей для производителя iPhone с точки зрения найма сотрудников. Она будет закрыта в первой половине 2019 г. после одобрения со стороны регуляторов.

«Dialog имеет глубокие знания в области разработки чипов, и мы очень рады, что талантливая группа инженеров, которая уже давно поддерживает наши продукты, теперь работает напрямую для Apple», — прокомментировал сделку старший вице-президент по технологиям аппаратного обеспечения Apple Джони Сруджи. Его слова приводятся в сообщении. Теперь компания рассчитывает провести «контролируемую, плавную» трансформацию бизнеса, поскольку давно ищет новые возможности в сфере интернет-вещей. Сейчас Dialog Semiconductor работает над чипами для AirPods, Apple Watch, а также VR-гарнитур.

Акции Dialog Semiconductor на фоне новостей о сделке с Apple дорожают на 31% на торгах во Франкфурте, рекордными темпами с октября 2002 г. TechCrunch отмечает, что ранее Apple планировала купить другого своего европейского партнера, производителя чипов Imagination Technologies. Сделка сорвалась из-за неких противоречий между компаниями, и Apple стала работать над графическими чипами самостоятельно.

10 самых дорогих мировых брендов – 2018

Бизнес
Новости

ФАС обнаружила картель на закупках по ремонту дорог в Подмосковье

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила картельный сговор во время аукциона на право проведения ремонта дорог в Московской области. Об этом говорится в сообщении на сайте службы.

Аукцион проводил «Мосавтодор», начальная цена контракта — 128 млн руб. В торгах участвовали АО «САХ района Новокосино», ООО «СОВ-ГРУПП», АО «Фирма Новострой» и ИП Галанов Е.В, отмечает ФАС.

ФАС установила, что они действовали в интересах друг друга. «САХ района Новокосино» и «СОВ-ГРУПП» после подачи ценовых предложений прекратили конкурентные действия, а Галанов не принял участия в торгах, хотя получил допуск, говорится в сообщении. В итоге конкурс выиграла «Фирма Новострой» за 124,8 млн руб.

В отношении всех участников торгов возбуждено дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции, отмечает ФАС. Им грозит штраф.

АО «Фирма Новострой» зарегистрирована в Карачаево-Черкесской республике, указано в ЕГРЮЛ. 70% в уставном капитале компании принадлежит Армену Ананикяну, а остальные 30% – Аревику Хоршикяну. АО «Фирма Новострой» принимала участие в программе благоустройства Москвы «Моя улица», выиграв конкурс на ремонт асфальта стоимостью 477,5 млн руб.

Как проходит реконструкция улиц в Москве

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