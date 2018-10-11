Политика

Новости

Следствие попросит суд арестовать футболистов Кокорина и Мамаева

Следователи намерены в суде ходатайствовать об аресте подозреваемых в хулиганстве футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его младшего брата Кирилла Кокорина. Об этом говорится в сообщении столичного главка МВД.

Такое решение было принято после проведения ряда следственных действий в ходе расследования, добавила пресс-служба ГУ МВД.

Футболисты были задержаны в среду после того, как явились на допрос в полицию. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганские действия, совершенные по предварительному сговору или группой лиц). Она предусматривает максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы.

По данным следствия, в понедельник 8 октября подозреваемые избили водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, а спустя несколько часов напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака в кафе на Большой Никитской улице. Во время драки в кафе также пострадал гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

После случившегося футбольный клуб «Краснодар», за который выступает Мамаев, заявил о намерении разорвать контракт со спортсменом. ФК «Зенит», за который играет Кокорин, пока не принял решения о наказании футболиста.