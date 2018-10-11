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Прокуратура проверит на экстремизм песни рэперов Гнойного и Замая

Московская прокуратура проверит на экстремизм песни рэперов Вячеслава Машнова (Гнойный) и Андрея Замая (Хан Замай), сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Павла Ясмана, который представляет интересы музыкантов.

Проверка проводится по заявлению некоего гражданина Зелимханова, рассказал адвокат. Он утверждает, что «рэперы придерживаются явных антисемитских и пронеонацистских позиций». В качестве доказательств он привел в заявлении строчки из семи композиций исполнителей, а также цитаты из баттла Гнойного и Оксимирона.

Для проверки прокуратура привлечет лингвистов и сотрудников Главного управления МВД по противодействию экстремизму, добавил Ясман. Он пояснил, что по результатам проверки прокуратура может возбудить дело об административном правонарушении, инициировать уголовное преследование или попросить суд признать треки экстремистскими. Адвокат считает, что проверка ничего не выявит, если тексты песен «будут изучаться с учетом контекста творчества исполнителей».

Замай назвал надуманными обвинения в свой адрес. По словам рэпера, его творчество — «это исследование языковой реальности во всех ее проявлениях» и ему чужды предрассудки, связанные с национальностями.