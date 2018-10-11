Политика

Новости

В России прошли масштабные учения Стратегических ядерных сил

Россия по поручению президента Владимира Путина провела масштабные учения Стратегических ядерных сил. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. В учениях участвовали экипажи атомных подводных лодок Северного и Тихоокеанского флотов, летчики ракетоносцев и бомбардировщиков.

Военные провели учебно-боевые пуски баллистических ракет подводных лодок, крылатых ракет воздушного базирования и авиационных управляемых ракет из акваторий Баренцева и Охотского морей. Запуски проводились также самолетами дальней авиации, которые поднимались в воздух с аэродромов «Энгельс», «Украинка» и «Шайковка».

Единая космическая система и наземные радиолокационные станции обнаружили все пуски ракет подлодок на учениях. «Задачи учений выполнены в полном объеме», — подчеркнуло ведомство. Учебные цели были поражены на полигонах Кура, Чижа, Пембой и Теректа.

В мае прошли испытания морской составляющей Стратегических ядерных сил — ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Юрий Долгорукий» (головной корабль проекта 955 «Борей»). Крейсер успешно провел залповые пуски четырех баллистических ракет «Булава» по полигону Кура на Камчатке. «Залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах данного проекта выполнялась впервые», — сообщало тогда ведомство.

Новое оружие, которое показал Путин