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The Telegraph назвала возможные санкции ЕС в ответ на события в Солсбери

Совет Евросоюза намерен в понедельник утвердить план новых санкций против России в связи с применением химического оружия, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства иностранных дел Великобритании.

Эти санкции «жизненно важны», заявил глава британского МИДа Джереми Хант, слова которого приводит пресс-служба. «В течение многих лет существовал международный запрет на применение химического оружия, но теперь он находится под угрозой после событий в Сирии и Солсбери. Теперь нам нужно провести “красную черту”, которая покажет тем, кто использует это ужасное оружие, что цена будет слишком высокой», — заявил министр.

Какие именно санкции могут быть введены, в сообщении британского МИДа не уточняется. Газета The Telegraph сообщает, что речь идет о запрете на въезд в страны Евросоюза и замораживании счетов. Новые санкции, по данным издания, будут применяться в отношении руководителей разведывательных ведомств и политиков стран, которых ЕС заподозрит в применении химического оружия.

Представитель МИД Великобритании уточнил изданию, что ограничения не должны быть связаны только с Россией и событиями в Солсбери. «Их цель — борьба с использованием химического оружия по всему миру», — сказал он.

Великобритания считает Россию причастной к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери. По данным британских властей, они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР. Кроме того, США и Евросоюз неоднократно обвиняли власти Сирии в применении химического оружия против мирных жителей.

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