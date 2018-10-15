ЕС намерен вводить санкции для борьбы с химическим оружием
Совет ЕС по иностранным делам утвердил механизм введения санкций для борьбы с использованием и распространением химического оружия. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС. «ЕС теперь будет иметь возможность вводить санкции в отношении организаций и лиц, принимающих где бы то ни было участие в развитии и использовании химического оружия, независимо от их национальности и местонахождения», — говорится в заявлении.
Санкции будут вводиться против граждан и организаций, которые несут ответственность за развитие или использование химического оружия; оказывают финансовую, техническую или материальную поддержку тем, кто применяет такое оружие. Помимо этого власти ЕС намерены вводить санкции в отношении физических лиц и организаций, поощряющих применение химического оружия.
Попавшие под санкции компании и граждане столкнутся с замораживанием своих активов на территории ЕС, не смогут привлекать финансирование в европейских банках. Также гражданам может быть ограничен или запрещен въезд на территорию ЕС. «Это решение способствует усилиям, которые ЕС прилагает, чтобы бороться против распространения и использования химического оружия, представляющего серьезную угрозу для международной безопасности», — отмечается в заявлении. Совет ЕС подтвердил приверженность Конвенции о запрещении химического оружия.
Разработка нового механизма введения санкций началась еще на саммите ЕС в конце июня. Инициаторами разработки были Великобритания и Франция из-за случаев использования химического оружия в Сирии и Солсбери. «Многие годы существовал международный запрет на применение химического оружия, но он сейчас под угрозой после Сирии и Солсбери. Нам необходимо повторно провести красную черту, это значит, что для любого, кто применяет это ужасное оружие, цена всегда будет крайне высока», – говорил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.
В марте экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии возле торгового центра в британском городе Солсбери. Британский премьер Тереза Мэй заявила, что пострадавших отравили нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», которое разрабатывалось еще в СССР. В начале сентября британские власти объявили, что в отравлении Скрипалей подозреваются двое российских граждан — Александр Петров и Руслан Боширов. По мнению Лондона, они являются сотрудниками ГРУ и в Солсбери прибыли по поддельным документам.
Исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider утверждают, что Руслан Боширов — это псевдоним. Настоящее имя и фамилия этого человека — Анатолий Чепига. Он является полковником ГРУ, ему присвоено звание Героя России. В качестве доказательств того, что Боширов и Чепига – это одно и то же лицо, Bellingcat и The Insider приводят выписку из системы «Российский паспорт» 2014 г. и архивные фотографии. В свою очередь Александр Петров является военным врачом Главного управления Генштаба России Александром Мишкиным, считают Bellingcat и The Insider. По их информации, Мишкин был завербован ГРУ во время учебы в одной из элитных военно-медицинских академий России. В 2010 г. он переехал в Москву, где получил псевдоним и документы на имя Александра Петрова. Мишкину было присвоено звание Героя России в 2014 г.
Как спецслужбы Нидерландов раскрыли предполагаемых сотрудников ГРУ
В этот день четыре россиянина прилетели из Москвы в Амстердам и прошли границу по дипломатическим паспортам. В аэропорту мужчины встретились с официальным представителем посольства России (лицо скрыто на фотографии). «Дипломаты» из Москвы прилетели менее чем через три недели после того, как инспекторы ОЗХО отправились в Великобританию, чтобы определить вещество, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь
Мужчины арендовали автомобиль Citroen C3, указав в качестве водителей Сотникова и Минина, и начали разведку вокруг штаб-квартиры ОЗХО в Гааге. Британская разведка сообщила коллегам в Нидерландах, что они подозревают россиян в намерении взломать компьютерные сети ОЗХО
Четверо россиян сняли один из номеров отеля Marriott рядом с штаб-квартирой ОЗХО и продолжали разведку района. В тот же день ОЗХО объявила, что направила британскому правительству доклад об отравлении Скрипаля и его дочери. ОЗХО пришла к выводу, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок»
Россияне припарковали свой автомобиль на автостоянке Marriott, багажник был направлен к зданию ОЗХО