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РПЦ заявила о невозможности для верующих молиться в монастырях Афона

Верующие Русской православной церкви (РПЦ) после прекращения евхаристического общения с Константинопольским патриархатом больше не смогут причащаться и участвовать в богослужениях в храмах этого патриархата, в том числе на горе Афон в Греции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерея Николая Балашова.

«За отказ следовать такого рода запретам для духовенства предусмотрены наказания (прещения), а для мирян — покаяние на исповеди в непослушании Церкви», — рассказал «Интерфаксу» секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук. Собеседник агентства отметил, что кроме священных мест на греческой горе Афон верующим РПЦ нельзя будет молиться в храмах на Крите, Родосе и других островах Додеканеса в юго-восточной части Эгейского моря, а также — в Стамбуле и Анталии.

Ранее РПЦ на заседании Священного синода в Минске объявила о прекращении церковных отношений с Константинополем «в связи с посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской церкви». Заявление РПЦ стало ответом на решение синода Константинопольского патриархата предоставить автокефалию церкви на Украине и вывести Киевскую митрополию из-под управления Московского патриархата. Киевский патриархат решил также снять анафему с руководителей двух неканонических церквей на Украине — Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви.