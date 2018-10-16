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Правительство предложило усилить контроль за расходованием материнского капитала

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, по которому будет усилен контроль за расходованием денег материнского капитала на улучшение жилищных условий. Документ размещен на сайте кабинета министров.

В сообщении правительства говорится, что по законопроекту из списка организаций, которым можно направлять деньги материнского капитала на погашение займа при приобретении жилья, будут исключены «иные» организации. Эти организации неподконтрольны ЦБ и другим госорганам и поэтому «риски неправомерных действий <...> остаются высокими», поясняет кабмин.

По текущей редакции закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», регулирующего использование материнского капитала, в число организаций, куда можно направлять деньги для погашения займа, включены только банки, кредитные потребительские кооперативы, а также «иные организации, осуществляющие предоставление займа по договору займа, исполнение обязательства по которому обеспечено ипотекой».

Также по законопроекту правительство предлагает включить в число организаций, куда можно направлять деньги материнского капитала на погашение займа, АО «Дом.рф» (ранее АИЖК) и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.

Как пишет РБК 16 октября, Общероссийский народный фронт (ОНФ) составил рейтинг самых распространенных мошеннических схем, связанных с реализацией материнского капитала. Наиболее распространенная — покупка под предлогом улучшения жилищных условий квартиры у родственников: после регистрации сделки деньги, включая средства маткапитала, перечисляются продавцу, а тот возвращает сумму покупателю.

Еще одной распространенной мошеннической схемой является покупка квартиры по завышенной стоимости: непригодную для жилья недвижимость делят на части и продают по стоимости, равной размеру материнского капитала; после сделки продавец отдает деньги покупателям за вычетом расходов на свои услуги. Третья разновидность мошенничества — покупка несуществующего дома или квартиры, которая затем перепродается.

Также распространенными являются и махинации с ипотекой, отмечается в исследовании. Его автор Елена Гринь подчеркнула, что в закон следует внести ограничения, которые сократили бы возможности мошенничества.