Новости
Политика
Новости

Правительство предложило усилить контроль за расходованием материнского капитала

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, по которому будет усилен контроль за расходованием денег материнского капитала на улучшение жилищных условий. Документ размещен на сайте кабинета министров.

В сообщении правительства говорится, что по законопроекту из списка организаций, которым можно направлять деньги материнского капитала на погашение займа при приобретении жилья, будут исключены «иные» организации. Эти организации неподконтрольны ЦБ и другим госорганам и поэтому «риски неправомерных действий <...> остаются высокими», поясняет кабмин.

По текущей редакции закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», регулирующего использование материнского капитала, в число организаций, куда можно направлять деньги для погашения займа, включены только банки, кредитные потребительские кооперативы, а также «иные организации, осуществляющие предоставление займа по договору займа, исполнение обязательства по которому обеспечено ипотекой».

Также по законопроекту правительство предлагает включить в число организаций, куда можно направлять деньги материнского капитала на погашение займа, АО «Дом.рф» (ранее АИЖК) и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.

Как пишет РБК 16 октября, Общероссийский народный фронт (ОНФ) составил рейтинг самых распространенных мошеннических схем, связанных с реализацией материнского капитала. Наиболее распространенная — покупка под предлогом улучшения жилищных условий квартиры у родственников: после регистрации сделки деньги, включая средства маткапитала, перечисляются продавцу, а тот возвращает сумму покупателю.

Еще одной распространенной мошеннической схемой является покупка квартиры по завышенной стоимости: непригодную для жилья недвижимость делят на части и продают по стоимости, равной размеру материнского капитала; после сделки продавец отдает деньги покупателям за вычетом расходов на свои услуги. Третья разновидность мошенничества — покупка несуществующего дома или квартиры, которая затем перепродается.

Также распространенными являются и махинации с ипотекой, отмечается в исследовании. Его автор Елена Гринь подчеркнула, что в закон следует внести ограничения, которые сократили бы возможности мошенничества.

Бизнес
Новости

«Абрау-Дюрсо» запустит сеть ресторанов с крымскими устрицами

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Российский производитель вина «Абрау-Дюрсо» планирует открыть сеть заведений с крымскими устрицами. Об этом сообщил президент компании Павел Титов.

«У нас с одним производителем устриц совместный проект, который будет называться "Дюжина", это будет сетевая история, концепция: бокал вина и устрицы, крымские. Флагман мы планируем запустить в ноябре в Москве», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Также Титов рассказал о проекте «Grand Cafe Абрау-Дюрсо». «Идея очень простая: часть — ресторан, а часть — это магазин, но цены на вино в этих зонах будут одинаковые», — отметил он.

На вопрос о том, рассматривает ли «Абрау-Дюрсо» возможность приобрести новые активы и какой продукции не хватает в портфеле компании, Титов ответил: «Конечно, рассматриваем. Хотелось бы что-то крепкое, крепкий алкоголь — это направление, которое мы активно смотрим». Он отметил, что по этому вопросу ведутся переговоры, однако говорить о конкретике пока рано.

Кроме того, компания планирует расширить площадь виноградников, рассказал Титов: сейчас 650 га, тогда как к следующему году планируется 750 га.

Холдинг «Абрау-Дюрсо» объединяет компании, занимающиеся производством и продажей игристых вин. Это одно из крупнейших винодельческих предприятий в России. Оно расположено в одноименном поселке в Краснодарском крае.

  • Главное
  • Популярное
Технологии
Новости

«Яндекс» запустил беспилотное такси в «Сколково»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Яндекс» в тестовом режиме запускает беспилотное такси на территории инновационного центра «Сколково». Соответствующее соглашение было подписано во вторник, сообщила компания.

«Сколково» станет первой в России тестовой зоной, где беспилотный автомобиль можно вызвать через приложение «Яндекс.Такси», утверждает «Яндекс». Чтобы вызвать беспилотный автомобиль, пользователь должен открыть «Яндекс.Такси» и позволить сервису определить его местоположение. Если он находится в «Сколково», то приложение предложит ему услугу поездки на беспилотном такси наравне с обычными тарифами. В салоне автомобиля «всегда будет находиться инженер-испытатель, следящий за его движением», отмечается в сообщении.

«Не исключено, что в будущем многие города будут похожи на «Сколково». Поэтому мы решили создать новую тестовую зону именно там — нам интересно понять, как беспилотник будет работать в среде, которая постепенно становится стандартом городского устройства», — говорится в сообщении «Яндекса».

«Яндекс» работает над технологией беспилотного управления автомобилем с 2016 г. В феврале беспилотная машина компании впервые проехала по улицам Москвы после снегопада. В июне беспилотный автомобиль «Яндекса» преодолел 789 км, доехав от Москвы до Казани. «Во всех испытаниях за рулем находился опытный водитель, который контролировал ситуацию», – подчеркивает пресс-служба компании.

В июле «Яндекс» договорился о сотрудничестве в развитии беспилотного транспорта с правительством Москвы. А в конце августа начал испытания в Татарстане – в Иннополисе.

Политика
Новости

Минздрав рассказал о разработке мер «обезличивания» пачек сигарет

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Минздрав совместно с экспертами прорабатывает введение «обезличенных» пачек сигарет — без логотипов и с написанными единым шрифтом названиями марок. Об этом сообщила «РИА Новости» министр здравоохранения Вероника Скворцова.

По ее словам, ранее Россия была в числе самых курящих стран и после того, как было принято «системное и сбалансированное антитабачное законодательство», потребление табака снизилось более чем на 20%. В стране был введен «полный набор базовых мер», но останавливаться на этом нельзя, считает министр: с ходом времени происходит адаптация и потребление может расти.

Как отметила Скворцова, главная задача в настоящее время — «последовательная денормализация курения». Для этого экспертами обсуждаются возможные шаги по регулированию рынка, которые направлены «на сокращение доступности табачной продукции, уменьшение числа мест, где курение разрешено, дополнительное информирование населения о вреде курения», рассказала руководитель ведомства.

«Так, например, — добавила Скворцова, — прорабатывается вопрос введения обезличенных пачек сигарет, который показал себя эффективным в целом ряде стран. Но решение этого вопроса требует и должно осуществляться через корректировку законодательства Евразийского экономического союза».

Меры по борьбе с курением в России вступили в силу в 2014 г. Тогда, в частности, было запрещено курение в кафе, поездах дальнего следования, на платформах электричек. Кроме того, был установлен запрет на курение на расстоянии менее 15 м от входов в метро.

Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал о новых назначениях в руководстве «Роскосмоса»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В ближайшее время в «Роскосмосе» будут назначены финансовый директор и заместитель руководителя, курирующий разработку средств выведения. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько отраслевых источников и собеседника в госкорпорации.

По данным газеты, первую должность займет заместитель руководителя «Сбербанк капитала» Дмитрий Беленов, вторую — замруководителя МАК «Вымпел» Александр Лопатин.

Как пишет «Коммерсантъ», изначально предполагалось, что средства выведения (ракеты-носители и разгонные блоки) будут находиться в ведении и. о. первого заместителя Рогозина Николая Севастьянова. Однако, сообщали источники «Ведомостей», Севастьянов не сработался с директорским корпусом и, что более существенно, с аппаратом курирующего отрасль вице-премьера Юрия Борисова, поэтому стал непроходной кандидатурой.

Официально в «Роскосмосе» эту информацию не комментируют. Эти два назначения должны завершить блок кадровых перестановок в «Роскосмосе», отмечает «Коммерсантъ».

Окончательно организационно-штатную структуру «Роскосмоса» планируется утвердить на заседании наблюдательного совета, которое намечено на 26 октября.

Политика
Новости

NBC узнала о росте количества кибератак на избирательную инфраструктуру в США

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министерство внутренней безопасности США зафиксировало рост количества попыток хакерских атак на избирательную инфраструктуру. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на отчет ведомства.

«Нам известно о растущей киберактивности в 2018 г., которой подвергается избирательная инфраструктура [США]. Многочисленные лица регулярно пытаются ее взломать, вероятно в разных целях, в том числе в целях создать разрушительные последствия, украсть конфиденциальные данные, а также подорвать доверие к выборам», — подчеркивается в отчете.

Атаки, говорится в отчете, усиливались с течением времени и были замечены совсем недавно, в начале октября. Правительству США неизвестно, кто их совершает, но они были либо отражены, либо смягчены. Техники, которые используются для атак, доступны как поддерживаемым государством, так и негосударственным хакерам, и включают, в частности, вредоносные электронные письма, отмечает министерство внутренней безопасности.

В августе, сообщается в отчете, хакеры использовали три различные техники, чтобы получить доступ к базе данных регистрации избирателей в штате Вермонт, однако попытки не удались. Госсекретарь штата подтвердил эту информацию.

6 ноября в США пройдут так называемые промежуточные выборы (midterm election). На них будут переизбраны, в частности, члены палаты представителей (нижняя палата конгресса США), а также 35 из 100 сенаторов.

В 2017 г. в США началось расследование дела о вмешательстве России в президентские выборы. Дональда Трампа, выигравшего выборы, и его штаб подозревают в связях с Москвой. Россия и Трамп эти подозрения отвергают.

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США

Политика
Новости

СМИ сообщили об аресте активов совладельца «Юлмарта» на Кипре

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Окружной суд Никосии арестовал крупные пакеты акций групп «Дикая орхидея» и «Рив гош» на Кипре по иску ВТБ. Суд признал их активами совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина, остающегося под следствием, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Пресс-служба ВТБ подтвердила газете информацию об «аресте по иску о заговоре с целью обмана кредиторов». «Наша основная цель при работе с проблемной задолженностью — возврат кредитных средств банка. Мы намерены добиваться возврата долга всеми доступными методами в соответствии с законодательством», — пояснил представитель пресс-службы кредитной организации.

Поводом для обеспечительных мер стало решение Дзержинского райсуда Санкт-Петербурга, признавшего 5 июля 2017 г., что Костыгин как личный поручитель по кредиту должен вернуть банку более 650 млн руб. Сотрудники ВТБ, изучая активы бизнесмена, выяснили, что в ноябре 2017 г. его компания Koshigi Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, передала 79% акций в кипрской компании Kohuhu Enterprises Limited, владеющей пакетом акций сети «Дикая орхидея», Инне Мейер. Мейер — супруга бизнес-партнера Костыгина Августа Мейера.

Банк увидел в этом «мошеннические действия и заговор с целью обмана кредиторов» и обратился в суд. ВТБ подал иск к Костыгину, Мейер и другим ответчикам. Банк также направил в окружной суд Никосии заявление об аресте активов предпринимателя. Ранее в рамках этого дела была арестована вилла Костыгина в Сен-Тропе и пакет акций «Юлмарта», а также пакет акций «Юлмарта» в компании Koshigi Limited, напоминает газета.

В рамках другого дела Костыгин обвиняется в мошенничестве с кредитом Сбербанка. По версии следствия, чтобы получить деньги, в кредитную организацию были представлены ложные сведения о финансовом состоянии «Юлмарта». Ранее бизнесмену было предъявлено окончательное обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) по делу о хищении кредита Сбербанка в 1 млрд руб., и вскоре он вместе со своими защитниками приступит к ознакомлению с материалами следствия.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

ФАС получила жалобу на «дочку» «Газпрома» из-за резкого подорожания гелия

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого Андрей Рудской пожаловался на «дочку» «Газпрома» — «Газпром межрегионгаз» («Газпром МРГ») — в управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу. Он потребовал возбудить антимонопольное дело против компании из-за резкого роста цены гелия. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение ректора.

Ученый напомнил, что в апреле «Газпром» передал компании оптовую продажу ряда продуктов в России от «Газпром газэнергосети». «Газпром МРГ» стал, в частности, поставщиком жидкого гелия. После этого «дочка» «Газпрома» за полгода повысила цену на гелий в России более чем вдвое, утверждает Рудской. При этом объемы торгов на гелиевых аукционах, где и фиксировался рост цен, с апреля не менялись.

Сложившаяся ситуация, по его словам, может привести к увеличению стоимости процедуры магнитно-резонансной томографии (МРТ) и научных исследований в некоторых отраслях. Представитель Минздрава заявил газете, что вопросы о ценах на гелий не относятся к компетенции ведомства. Тем не менее Минздрав знает об этой ситуации и подтверждает, что «подорожание гелия действительно может привести к увеличению стоимости МРТ».

В «Газпром МРГ», в свою очередь, объяснили рост цен на газ колебаниями курса рубля и тем, что внутренний рынок следует за ростом мировых цен на гелий, также резко подскочивших в последние месяцы, пишет газета. Представитель управления ФАС по Петербургу сообщил «Коммерсанту», что служба получила жалобу и рассмотрит ее в течение месяца.

Политика
Новости

Прихожане РПЦ не смогут молиться в храмах на Афоне‍

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Верующие Русской православной церкви (РПЦ) после прекращения евхаристического общения с Константинопольским патриархатом больше не смогут причащаться и участвовать в богослужениях в храмах этого патриархата, в том числе на горе Афон в Греции. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерея Николая Балашова.

«За отказ следовать такого рода запретам для духовенства предусмотрены наказания (прещения), а для мирян — покаяние на исповеди в непослушании Церкви», — рассказал «Интерфаксу» секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук. Собеседник агентства отметил, что кроме священных мест на греческой горе Афон верующим РПЦ нельзя будет молиться в храмах на Крите, Родосе и других островах Додеканеса в юго-восточной части Эгейского моря, а также в Стамбуле и Анталье.

Ранее РПЦ на заседании Священного синода в Минске объявила о прекращении церковных отношений с Константинополем «в связи с посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской церкви». Заявление РПЦ стало ответом на решение синода Константинопольского патриархата предоставить автокефалию церкви на Украине и вывести Киевскую митрополию из-под управления Московского патриархата. Киевский патриархат решил также снять анафему с руководителей двух неканонических церквей на Украине — Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви.

Выбор редактора
Политика
Новости

Депутаты Приморья назначили новые выборы губернатора на 16 декабря

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Депутаты Законодательного собрания Приморья выбрали дату повторных выборов руководителя региона. Об этом сообщает «РИА Новости». Согласно их решению новое голосование состоится 16 декабря.

В заседании приняли участие 35 депутатов из 40. Проведение выборов в этот день поддержали 30 парламентариев. Ранее проведение выборов 16 декабря одобрил комитет по региональной политике и законности приморского парламента.

Губернаторские выборы прошли в единый день голосования, 9 сентября. В них участвовали пять кандидатов, никому из них не удалось набрать более 50% голосов избирателей. По результатам подсчета 100% протоколов на тот момент врио руководителя региона Андрей Тарасенко получил 46,57% голосов, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко – 24,64%. На третьем месте оказался кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Юлия Толмачева (10,7%), на четвертом – Андрейченко (9,21%), на пятом – выдвинутый «Справедливой Россией» Алексей Козицкий (4,84%). Во втором туре приняли участие двое кандидатов – Тарасенко и Ищенко. Однако краевой избирком отменил итоги выборов по рекомендации Центральной избирательной комиссии (ЦИК) – из-за нарушений.

Президент Владимир Путин 26 сентября назначил врио губернатора Приморья Олега Кожемяко. Кожемяко – первый губернатор, который возглавлял четыре региона. До Приморья он руководил Амурской областью, Сахалином и уже не существующим регионом Корякия. Кожемяко заявил, что планирует участвовать в выборах главы края в качестве самовыдвиженца.

Хозяин Дальнего Востока. Чем известен Олег Кожемяко

Выбор редактора
Недвижимость
Новости

Stockmann договорился о продаже последнего торгового центра в России

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Финский концерн Stockmann объявил о продаже ТЦ «Невский центр» в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении компании. Новым владельцем ООО «Стокманн Невский центр» станет чешский холдинг PPF Real Estate.

В сообщении уточняется, что 1 января концерн оценивал актив в 181 млн евро. Однако в результате переговоров стоимость сделки была снижена до 171 млн евро. Сделку планируется закрыть к концу года, после одобрения Федеральной антимонопольной службой (ФАС). После уплаты налога Stockmann Group ожидает получить 139 млн евро.

«Сделка позволит Stockmann полностью сосредоточиться на развитии своих магазинов в Финляндии и странах Балтии. В то же время она даст нам финансовую гибкость и возможность для сокращения баланса группы», — прокомментировал сделку генеральный директор Stockmann Лаури Вейхалайнен. Его слова приводятся в сообщении.

«Невский центр» – последний объект недвижимости, оставшийся у Stockmann в России после продажи семи магазинов российскому франчайзи универмагов Debenhams. ТЦ площадью 91 000 кв. м был открыт в 2010 г. Он состоит из торгового центра, якорный арендатор которого – универмаг Stockmann, а также офисных помещений и подземного паркинга. В конце октября 2016 г. Stockmann Group выставила объект на продажу.

Осенью 2017 г. стало известно, что эксклюзивные права на покупку получила O1 Group Бориса Минца. Закрытие сделки планировалось до конца того же года, но не произошло. Собеседник «Ведомостей» объяснял это неопределенностью на банковском рынке и судебными разбирательствами между O1 Group и банком «Открытие», перешедшим в собственность Центробанка. В феврале «Коммерсантъ» сообщил, что единственным претендентом на «Невский центр» остался фонд Morgan Stanley. Американская компания хотела купить объект совместно с чешской PPF Real Estate, говорили изданию источники, близкие к разным сторонам переговоров. Однако затем Morgan Stanley также отказался от сделки.

Выбор редактора
Политика
Новости

Украинская церковь увидела в решении РПЦ повторение политики Кремля

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Русская православная церковь (РПЦ) повторяет политику Кремля, из-за чего рискует оказаться в самоизоляции. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Евстратий (Зоря).

«Минская схизма [раскол], — написал он. — Синод Московского патриархата повторяет политику Кремля — самоизоляция в ответ на законные решения международного сообщества». По мнению пресс-секретаря УПЦ КП, решение РПЦ отказаться от евхаристического общения с Константинопольским патриархатом ведет ее к самоизоляции.

Зоря подчеркнул, что сложившаяся ситуация ставит украинских православных верующих перед выбором: идти вместе с РПЦ в разделение или оставаться со «вселенским православием (Вселенский патриарх — часть полного названия титула главы Константинопольской патриархии) через поместную украинскую церковь».

Ранее Синод Константинопольского патриархата подтвердил планы предоставить автокефалию украинской церкви, а также отменил решение 1686 г., которым Константинопольский патриарх Дионисий передал Киевскую митрополию в управление Московскому патриархату. Таким образом, Константинопольский патриархат спустя более чем 300 лет вновь признал Украину своей канонической территорией. На заседании было также принято решение снять анафему с руководителей двух неканонических церквей на Украине — Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви.

Читать ещё
Preloader more
Фото