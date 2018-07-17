Банкиры нашли вариант решения проблем ипотеки с материнским капиталом

Статья опубликована в № 4610 от 17.07.2018 под заголовком: Ипотечные кредиты – не детское дело

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По закону родители должны оформить долю в квартире на детей в течение полугода после погашения ипотеки Андрей Гордеев / Ведомости

Ипотека без опеки

О проблемах с рефинансированием ипотеки с материнским капиталом на прошлой неделе рассказала Ассоциация российских банков (АРБ). Погасив первый кредит за счет нового и высвободив из-под залога недвижимость, родители должны обратиться в органы опеки за разрешением заложить недвижимость, совладельцами которой являются дети (таковы правила использования материнского капитала), по новому кредиту. Органы опеки не всегда соглашаются – формально ипотека ухудшает имущественное положение несовершеннолетних, указывала АРБ.

Чтобы избавить банки и заемщиков от этой проблемы, ассоциация предлагает упростить процедуру рефинансирования таких кредитов. Ее предложения описаны в проекте поправок к закону об ипотеке, который направлен спикеру Госдумы Вячеславу Володину: залог при рефинансировании, как и при покупке квартиры, должен оформляться в специальном порядке («ипотека в силу закона») – без согласования с органами опеки.

Обращение в органы опеки при рефинансировании ипотеки – совершенно лишняя процедура, она существует только в силу инерции закона, говорит президент АРБ Гарегин Тосунян: «Если ее убрать, то рефинансирование станет проще, а ипотека для семьи – дешевле. Мы направили проект в Госдуму, кто будет его вносить – решит Вячеслав Володин». Представитель Госдумы не ответил на запрос.

Эту проблему не обязательно решать на законодательном уровне, замечает руководитель аналитического центра «Русипотеки» Сергей Гордейко. При рефинансировании банки могли бы разрешать заемщикам оформлять двойное обременение, говорит он: «На короткий срок жилье бы находилось в двойном залоге, но после проведения всех расчетов первое обременение снималось бы».

Сейчас банки такое не практикуют, добавляет Гордейко: «Вместо того чтобы менять закон, АРБ стоило бы сначала рекомендовать своим же банкам-участникам не препятствовать оформлению последующей ипотеки, а также обратиться в ЦБ, чтобы регулятор, в свою очередь, направил эту рекомендацию банкам».

Органы опеки не должны принимать участия в рефинансировании ипотечного кредита – они не являются стороной договора, считает советник управляющего директора Совкомбанка Алексей Семенов. Поправки АРБ могут облегчить жизнь и клиенту, и банку – срок оформления документов по рефинансированию значительно сократится, добавляет он.