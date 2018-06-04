Материнский капитал можно тратить по-новому

1 января 2018 г. программа материнского капитала продлена до 2022 г. Андрей Гордеев / Ведомости

Материнским капиталом россияне смогут расплачиваться за рефинансированной ипотеки – независимо от того, когда это рефинансирование произошло. Постановление во вторник подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

По действующему ранее законодательству семья могла гасить кредит, в том числе ипотечный, из материнского капитала, если кредит взят до того, как появился материнский капитал. Но если семья решает рефинансировать кредит после того, как получила материнский капитал, то рефинансированный заем этими деньгами погасить было нельзя.

«Это не очень удобно, людям нужно больше свободы распоряжения деньгами», – заметил Медведев (цитаты по «Интерфаксу»). Постановление дает право использовать материнский капитал на перекредитование, в том числе ипотечных займов, которые появились и до, и после рождения второго ребенка и последующих детей, сообщил Медведев.

Нововведение может коснуться примерно 1,9 млн российских семей, посчитала вице-премьер Татьяна Голикова. Программа материнского капитала началась в январе 2007 г., ей уже воспользовались 8,55 млн семей. 5,3 млн семей направили материнский капитал на улучшение жилищных условий, из них 3,4 млн семей – на погашение жилищных кредитов. В деньгах это 0,7 трлн руб., посчитала Голикова.

По данным Пенсионного фонда, улучшение жилищных условий выбирают 91,1% держателей материнского капитала. По данным опроса РАНХиГС в марте 2018 г., задолженность по ипотеке с помощью материнского капитала снизили 63,5% семей.

1 января 2018 г. программа материнского капитала продлена до 2022 г., а статей расходов, на которые позволено направлять эти деньги, стало больше. Кроме того, семьям, у которых при рождении второго или третьего ребенка была ипотека, разрешили рефинансировать остаток по ней под 6% годовых, напоминает РАНХиГС в мартовском «Мониторинге экономической ситуации в России».

Жилищный вопрос остается одним из самых актуальных для молодых пар – по данным РАНХиГС, в стесненных условиях живут 41,7% молодых (до 35 лет) пар с одним или двумя детьми. Средств на решение жилищного вопроса у россиян нет – в кризис доходы снижались четыре года подряд, всего с 2013 г. – на 11%, подсчитывали аналитики Fitch. Уровень бедности в России вырос с 10,7% в 2012 г. до 13,8% в сентябре 2017 г. Бедность, низкие зарплаты и снижение доходов в 2017 г. заняли первое место в списке проблем россиян, показал опрос «Ромира».

Россияне стали влезать в долги: осенью 2017 г. доля россиян, занимающих у родственников и знакомых, выросла с 40% до 60%, а тех, кто покупает в кредит, – с 12% до 22%, по данным мониторинга Института социальной политики Высшей школы экономики. За весь прошлый год кредиты населению выросли на 13,2%, следует из данных ЦБ.

Постановление Медведева логичное и правильное – ни кредитор, ни должник не заинтересованы в тупиковой ситуации, считает директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. Но на поддержку бедных семей постановление не работает – материнский капитал фактически помогает только среднему классу, тем, кто смог внести первый взнос за ипотеку и обслуживать ее. Беднейшим россиянам это не под силу, и низкая ставка для ипотеки, и возможность рефинансирования им не помогут, заключает Малева.

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