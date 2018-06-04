Материнский капитал можно тратить по-новому

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1 января 2018 г. программа материнского капитала продлена до 2022 г.
Андрей Гордеев / Ведомости
Материнским капиталом россияне смогут расплачиваться за рефинансированной ипотеки – независимо от того, когда это рефинансирование произошло. Постановление во вторник подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
По действующему ранее законодательству семья могла гасить кредит, в том числе ипотечный, из материнского капитала, если кредит взят до того, как появился материнский капитал. Но если семья решает рефинансировать кредит после того, как получила материнский капитал, то рефинансированный заем этими деньгами погасить было нельзя.
«Это не очень удобно, людям нужно больше свободы распоряжения деньгами», – заметил Медведев (цитаты по «Интерфаксу»). Постановление дает право использовать материнский капитал на перекредитование, в том числе ипотечных займов, которые появились и до, и после рождения второго ребенка и последующих детей, сообщил Медведев.
Нововведение может коснуться примерно 1,9 млн российских семей, посчитала вице-премьер Татьяна Голикова. Программа материнского капитала началась в январе 2007 г., ей уже воспользовались 8,55 млн семей. 5,3 млн семей направили материнский капитал на улучшение жилищных условий, из них 3,4 млн семей – на погашение жилищных кредитов. В деньгах это 0,7 трлн руб., посчитала Голикова.
По данным Пенсионного фонда, улучшение жилищных условий выбирают 91,1% держателей материнского капитала. По данным опроса РАНХиГС в марте 2018 г., задолженность по ипотеке с помощью материнского капитала снизили 63,5% семей.
1 января 2018 г. программа материнского капитала продлена до 2022 г., а статей расходов, на которые позволено направлять эти деньги, стало больше. Кроме того, семьям, у которых при рождении второго или третьего ребенка была ипотека, разрешили рефинансировать остаток по ней под 6% годовых, напоминает РАНХиГС в мартовском «Мониторинге экономической ситуации в России».
Жилищный вопрос остается одним из самых актуальных для молодых пар – по данным РАНХиГС, в стесненных условиях живут 41,7% молодых (до 35 лет) пар с одним или двумя детьми. Средств на решение жилищного вопроса у россиян нет – в кризис доходы снижались четыре года подряд, всего с 2013 г. – на 11%, подсчитывали аналитики Fitch. Уровень бедности в России вырос с 10,7% в 2012 г. до 13,8% в сентябре 2017 г. Бедность, низкие зарплаты и снижение доходов в 2017 г. заняли первое место в списке проблем россиян, показал опрос «Ромира».
Россияне стали влезать в долги: осенью 2017 г. доля россиян, занимающих у родственников и знакомых, выросла с 40% до 60%, а тех, кто покупает в кредит, – с 12% до 22%, по данным мониторинга Института социальной политики Высшей школы экономики. За весь прошлый год кредиты населению выросли на 13,2%, следует из данных ЦБ.
Постановление Медведева логичное и правильное – ни кредитор, ни должник не заинтересованы в тупиковой ситуации, считает директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. Но на поддержку бедных семей постановление не работает – материнский капитал фактически помогает только среднему классу, тем, кто смог внести первый взнос за ипотеку и обслуживать ее. Беднейшим россиянам это не под силу, и низкая ставка для ипотеки, и возможность рефинансирования им не помогут, заключает Малева.
«Одним из объяснений может быть то, что решение людей завести ребенка часто отражает их уверенность в будущем», – полагает один из авторов исследования – Кейси Баклс. Падение числа беременностей является опережающим индикатором и его можно использовать для прогнозирования рецессий, отмечает NBER
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Interfoto / ТАСС
Один из старейших нетрадиционных рыночных индикаторов – длина женских юбок. Они становятся короче во время роста фондового рынка и экономики и длиннее – во время спада. Этот индекс предложил экономист Джордж Тейлор, профессор Wharton Business School: он заметил, что в «ревущие двадцатые» стали популярны короткие юбки, а в Великую депрессию женщины снова перешли на длинные (на фото)
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Matty Zimmerman / AP
Тейлор предположил, что в хорошие экономические времена женщины стремились продемонстрировать дорогие шелковые чулки, а в плохие – прикрыть голые ноги. Но индекс длины юбок неплохо коррелировал с состоянием экономики и позднее (на фото – 1960-е гг.), вплоть до XXI в.
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Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
Исследование экономистов нидерландской Erasmus School of Economics в 2010 г. показало, что корреляция длины юбок и фондового рынка существует, но модные тенденции могут отставать от рыночных на три года. В начале 2012 г. журнал Glamour отметил, что неровный крой юбок на весенней неделе моды в Нью-Йорке (на фото) может отражать неровную динамику рынка акций (полугодом ранее росший до этого рынок рухнул после снижения кредитного рейтинга США, затем стал понемногу восстанавливаться)
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Estee Lauder
В 2001 г. председатель совета директоров Estée Lauder Леонард Лаудер предложил индекс губной помады: он утверждал, что есть обратная корреляция между ее продажами и состоянием экономики. Осенью 2001 г., во время рецессии и после терактов 11 сентября, продажи помады выросли в США на 11%. Известно, что продажи косметики быстро росли даже в Великую депрессию
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Одно из объяснений – помада может быть менее затратной альтернативой дорогим покупкам, на которые женщины не решатся в неопределенной финансовой ситуации. Впрочем, исследования показали, что четкой корреляции между продажами помады и экономической ситуацией нет – они могут расти и во время экономического бума (см. график)
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Rick Wilking / Reuters
Использование потребительских товаров в качестве индикаторов состояния экономики связано с оценкой психологии покупателей и уровня потребительской уверенности. Бывший председатель ФРС США Алан Гринспэн отмечал, что признаком начала рецессии может быть снижение спроса на мужское нижнее белье, покупка которого откладывается в виду наступления сложной экономической ситуации (на фото: Уоррен Баффетт предлагает к продаже трусы на собрании акционеров Berkshire Hathaway в 2017 г.)
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Денис Гришкин / Ведомости
Еще одна модная тенденция, которая может быть связана с экономической ситуацией, – высота каблуков женской обуви. «Обычно во время спада высота каблуков растет и держится на этом уровне – потребители обращаются к более броской моде как средству пофантазировать и убежать от действительности», – заявил в 2011 г. эксперт по потребительским продуктам IBM Тревор Дэвис, проанализировавший посты в соцсетях и блогах
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Тенденция прослеживается на протяжении столетия: туфли и сапоги на низком каблуке сменялись обувью с более высокими каблуками и платформами в Великую депрессию, нефтяной кризис 1970-х гг. и шпильками, как в «Сексе в большом городе», после краха рынка доткомов в начале 2000-х гг.
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Евгений Разумный / Ведомости
На пике кризиса 2008-2009 гг. отслеживающие модные тренды блогеры постоянно писали о каблуках высотой в 5-8 дюймов (12,5-20 см), но к середине 2011 г., когда экономика восстановилась, речь шла уже о низких шпильках и плоских подошвах, выявила IBM. Дэвис, однако, отметил смену общей тенденции: обувь на высоких каблуках все реже используется в офисе и повседневной носке
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AP
Индекс небоскребов банка Barclays использует бум в строительстве башен как признак надвигающегося спада в экономике. Причем чем больше строится небоскребов, тем дольше будет рецессия. Перед Великой депрессией в США было возведено три мегастроения: Empire State Building, Chrysler Building и 70-этажный небоскреб на Уолл-стрит, 40 (на фото: рабочий на 86-м этаже строящейся башни Empire State Building, на заднем плане – Chrysler Building)
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Илья Питалев / РИА Новости
Перед кризисом 2008 г. в деловом центре «Москва-сити» возводилось сразу несколько небоскребов, которые должны были стать «самыми высокими» на той или иной территории (в Москве, СНГ, Европе). Строительство башни «Россия» (612 м), которая должна была превысить все здания в Европе, началось в 2007 г., но было прекращено из-за кризиса, на ее месте некоторое время была парковка (место под башню – на фото справа)
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Kamran Jebreili / AP
Строительство высочайшего небоскреба в мире Burj Khalifa в Дубае тоже началось до мирового кризиса, а в 2009 г. бум в кредитном секторе и на рынке недвижимости завершился дефолтом инвестиционной госкомпании Dubai World. Власти ОАЭ спасли ее, а башня открылась в 2010 г. «Если бы не экономические пузыри, мы бы недосчитались многих архитектурных творений», – отмечает Дэвид Фуллер, соиздатель инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy Money
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PAUL J. RICHARDS / AFP
Один из самых известных «неэкономических» экономических индикаторов – индекс Биг-Мака, рассчитываемый журналом The Economist. Он иллюстрирует теорию паритета покупательной способности валют (PPP) и может указывать на их недооцененность или переоцененность. Впрочем, на курсы валют влияют и многие другие факторы. PPP используется и в других рейтингах, например, Deutsche Bank посчитал стоимость свиданий в разных городах мира
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Carolyn Kaster / AP
The Economist придумал еще один показатель – индекс рецессии. Он отслеживает количество статей в ежедневных деловых изданиях США, где в течение квартала появляется «слово на букву “р”». Реальный спад совпадает с ростом числа употреблений слова «рецессия» в прессе, тогда как официально рецессия объявляется только после двух кварталов отрицательного роста подряд. Индекс правильно указал на начало рецессий в США в 1990, 2001 и 2007 гг.