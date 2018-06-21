Кто поможет строителям

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Строительство – единственная из шести базовых отраслей, где рецессия продолжается, остановить ее государство не может: мегастройки закончились, бизнес занят выживанием и вся надежда на жилищное строительство. После четырех лет падения реальных доходов спрос можно стимулировать или наращивая доходы населения, или только увеличивая роль государства в субсидировании – и именно на второй вариант сделало ставку руководство страны. Но неочевидно, что отложенный спрос будет быстро реализовываться.

В I квартале 2018 г. спад на строительном рынке усилился, показывают данные Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний (ЦКИ ИСИЭЗ) Высшей школы экономики. Опрос руководителей более 6000 строительных организаций в 82 регионах показал, что с 29 до 34% выросла доля тех, кто констатирует недостаток заказов, и 27 до 32% – тех, кому заказчики перестали регулярно платить. Сезонность, конечно, никто не отменял – зимой деловая активность в отрасли падает, но на 5 процентных пунктов, до 20%, снизился и такой консервативный индикатор, как индекс предпринимательской уверенности у строителей, войдя в самый неблагоприятный диапазон значений, фиксировавшихся в 2016–2017 гг. (а до того – только в 2009 г.). Это выглядит плохо на фоне стабилизации экономики, которая давала основания рассчитывать если не на рост, то на фиксацию индекса на уровне прежних значений. Индекс упал из-за того, что до 40% выросла доля руководителей, оценивающих портфель заказов «ниже нормального». Численность занятых в строительстве также упала, но не намного, что указывает на планы отрасли нарастить в ближайшее время производство. Однако в целом строительство – единственная среди базовых отраслей, которая находится в рецессии, но она всегда входит в рецессию позже всех и позже всех выходит, так что перспективы роста сохраняются, говорит директор ЦКИ Георгий Остапкович. «В целом глубина отраслевого спада, по всей видимости, достигла своего предела, что с осторожностью позволяет исключить дальнейший провал тренда в последующие кварталы 2018 г.», – надеются авторы доклада ЦКИ.