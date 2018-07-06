Статья опубликована в № 4603 от 06.07.2018 под заголовком: Ипотека под опекой
Материнский капитал затрудняет снижение ставки ипотеки
Из-за действий органов опеки ее могут даже повысить
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Рефинансирование позволяет снизить платеж по ипотеке, что улучшает положение семьи, уверены банкиры
Андрей Гордеев / Ведомости
Проблемы при рефинансировании ипотеки, взятой на средства материнского капитала, описал президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в письмах мэру Москвы Сергею Собянину и генпрокурору Юрию Чайке.
Схема проста: банк выдает новый кредит с меньшей ставкой, за счет этих денег гасится старый, обременение с недвижимости снимается и она переводится в залог по новому кредиту, платежи по которому ниже. Но реализовать ее удается не всем. Сбой возникает на последнем этапе – органы опеки могут отказать в обременении принадлежащей детям доли недвижимости.
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