Недвижимость / Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4603 от 06.07.2018 под заголовком: Ипотека под опекой

Материнский капитал затрудняет снижение ставки ипотеки

Из-за действий органов опеки ее могут даже повысить
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Проблемы при рефинансировании ипотеки, взятой на средства материнского капитала, описал президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в письмах мэру Москвы Сергею Собянину и генпрокурору Юрию Чайке.

Схема проста: банк выдает новый кредит с меньшей ставкой, за счет этих денег гасится старый, обременение с недвижимости снимается и она переводится в залог по новому кредиту, платежи по которому ниже. Но реализовать ее удается не всем. Сбой возникает на последнем этапе – органы опеки могут отказать в обременении принадлежащей детям доли недвижимости.

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