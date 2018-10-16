Володин поспорил с депутатом от КПРФ после ее слов об утрате связи власти с реальностью
Спикер Госдумы Вячеслав Володин вступил в полемику с депутатом от КПРФ Ольгой Алимовой после того, как она на пленарном заседании с трибуны обвинила чиновников в утрате связи с реальностью, передает «Интерфакс».
Алимова, попавшая в Госдуму по итогам довыборов в сентябре 2018 г., призвала принять прогрессивную шкалу налога, уменьшить «золотые парашюты» чиновникам и отменить доплаты к пенсиям парламентариев, чиновников и «прочих так называемых элитных профессий». Она также заявила, что люди, которые сегодня вершат судьбы других, – «все в шоколаде», и что власть «не чувствует социального раскола, а продолжает доить собственный народ».
«Обычные, извините, зажравшиеся чиновники, которые ошалели от вседозволенности и день за днем утрачивают связь с реальностью, порождая в людях апатию, безразличие, а порой даже и ненависть, которые в итоге могут вырасти в агрессию», – заявила коммунистка.
Спикер Госдумы в свою очередь предложил Алимовой оформить свои предложения в качестве законопроекта и внести его в Госдуму. При этом он подчеркнул, что начать эти инициативы правильно было бы «с тех, кто разваливал Советский Союз, а сейчас получает специальные пенсии в регионах». «Каждый секретарь обкома, каждый секретарь ЦК себе вот этот стаж записал и сегодня его включил в стаж как госслужба. Какая это государственная служба, если без страны остались? Давайте с этого начнем», – заявил Володин.
Кроме того, он отметил, что если кто-то считает решения, принимаемые на уровне страны, авантюрой, то может попробовать подать в суд и доказать это. «Мы с вами в 1990-е годы разве не были в ситуации, которая ровно относится к тому понятию, о котором вы говорили? Вот это авантюра была – принимать законы, которые не исполнялись, принимать обязательства, которые ничем не были подкреплены», – сказал Володин.
Он призвал коллег по Госдуме заканчивать «популистские выступления». «Дума – место для дискуссий, а не для популизма. Популизм разрушителен. Можно остаться враз без страны. Была огромная страна, но только те, кто сидел в этих парткомах, должны помнить, чем это закончилось. А Ельцин где сидел? Тоже в парткомах. Вот из этого и исходите», – заявил он.
Чуть позже, попросив слово, Алимова отметила, что, «находясь в партии власти, в КПСС, в свое время те, кто стояли у истоков разрушения страны, они плавно переходили в другие партии власти, оставаясь у власти». «Спасибо, что вы напомнили, что КПСС укрепляло кадровый потенциал "Единой России". Спасибо, это говорит о том, что лучшие и самые эффективные нашли возможность себя реализовать», — сказал на это Володин.
Вице-спикер облдумы, первый секретарь обкома КПРФ Алимова была избрана в Госдуму от Саратовской области – родного региона Володина.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в Twitter Алексей Кудрин
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин