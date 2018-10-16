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Истребитель Су-27 упал во время учений на Украине

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Истребитель Су-27 упал во время выполнения учебно-боевого полета в районе села Уланов на Украине. Об этом говорится в сообщении Вооруженных сил Украины (ВСУ). О пострадавших пока нет информации.

По данным ведомства, самолет упал около 17.00 по местному времени между населенными пунктами Бердичев и Хмельник. Сейчас идут поисково-спасательные мероприятия, уточняет ВСУ.

Украинские летчики начали проводить 8 октября учения «Чистое небо – 2018» в Хмельницкой области, сообщало ранее украинское агентство УНИАН. По данным издания, в них также принимают участие восемь стран: США, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния.

В начале октября в Московской области разбился истребитель Миг-29 во время учебно-тренировочного полета. Экипаж увел самолет от домов в пустынное место. Оба пилота выжили.

У России появился Су-57

Политика
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Пашинян объявил об уходе с поста премьера Армении

Ведомости
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Премьер-министр Армении Никола Пашинян принял решение уйти в отставку для роспуска парламента и проведения досрочных выборов, передает Reuters.

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Генштаб Украины удалил информацию о гибели летчика США при крушении Су-27

Ведомости
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Генштаб вооруженных сил Украины удалил размещенную на официальной странице ведомства в Facebook информацию о гибели американского военнослужащего при крушении Су-27. Пилоты украинского истребителя Су-27, разбившегося в Винницкой области, погибли, говорится в сообщении. Имена и гражданство погибших не уточняются.

Один из пользователей, прокомментировавших информацию о крушении Су-27, обратил внимание на то, что сообщении Генштаба изначально было другим. «С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов: один — военнослужащий Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, второй — военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США», — говорилось в первоначальной версии сообщения.

Представитель Минобороны Украины Богдан Сеник заявил, что не располагает информацией о том, был ли американский пилот на борту Су-27. «На данный момент у нас такой информации нет», — заявил он в эфире телеканала «112 Украина» (цитата по РИА «Новости»).

Самолет Су-27 упал в районе села Уланов во время выполнения учебно-боевого полета. Крушение Су-27 произошло приблизительно в 17 часов. Инцидент произошел во время учений «Чистое небо — 2018», которые начались 8 октября в Хмельницкой области. По данным информагентства УНИАН, в учениях принимают участие восемь стран — США, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния.

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Политика
Новости

Трамп собрал более $100 млн на предвыборную кампанию 2020 года

Ведомости
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Американский президент Дональд Трамп для предвыборной кампании в 2020 г. собрал уже более $106 млн, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные Федеральной избирательной комиссии. В июле – августе 2018 г. собрано $18 млн. Средства на проведение кампании были перечислены в комитет по проведению избирательной кампании Трампа, а также в Республиканский национальный комитет. Большинство (98% доноров) пожертвовавших деньги перечислили приблизительно по $200.

«После 20 месяцев пребывания в должности с беспрецедентными результатами для мира и процветания США президент Трамп выполнил данные им обещания», – говорится в заявлении советника избирательной кампании, невестки главы государства Лары Трамп. По ее мнению, американцы отреагировали «на эти замечательные результаты» и оказали «щедрую поддержку» предвыборной кампании.

Предыдущий президент США Барак Обама начал собирать средства для участия в предвыборной кампании только после трех лет с момента инаугурации. Трамп занимает пост президента США год и почти 9 месяцев.

10 ролей Дональда Трампа в первые полгода президентства

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Бизнес
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ФАС предупредила «Газпром» о недопустимости прекращения продажи газа на бирже

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выдала предупреждение дочерней компании «Газпрома» – ООО «Газпром межрегионгаз» – о недопустимости прекращения продажи газа на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По данным биржи, с конца сентября ООО «Газпром межрегионгаз» прекратило продавать газ на организованных торгах. Из-за этого резко снизился объем реализации «биржевого газа», что стало причиной существенного роста его стоимости. «В результате отказа ООО «Газпром межрегионгаз» реализовывать газ на организованных торгах спрос потребителей на «биржевой газ» не удовлетворен», — говорится в сообщении ФАС. Действия поставщика газа содержат признаки нарушения Закона о защите конкуренции.

ФАС обязала «Газпром межрегионгаз» принять меры по устранению признаков нарушения антимонопольного законодательства и обеспечить продажу газа на торгах биржи. «Отказ «Газпрома» реализовывать газ на организованных торгах противоречит целям и задачам, определенным указом президента Российской Федерации и «дорожной картой» по развитию конкуренции, которые направлены на увеличение объемов биржевой торговли», – приводятся в сообщении слова начальника управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС Дмитрия Махонина.

Торги газом на Санкт-Петербургской бирже начались в ноябре 2014 г. Цена продаваемого на бирже газа является рыночным индикатором, по которому определяется налоговая база для производителей газа. Согласно постановлению правительства от апреля 2012 г., «Газпром» может продавать на бирже до 17,5 млрд куб. м в год, как и другие нефтегазовые компании. «Газпром» не может продавать на бирже по свободным ценам больше газа, чем продали независимые производители. При этом последние имеют право предоставлять скидки покупателям в размере 3–10%, ранее заявлял предправления «Газпрома» Алексей Миллер.

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Бизнес
Новости

СКР прекратил уголовное преследование гендиректора автодилера «Модус»

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное преследование генди⁠ректора автодилера «Модус» Натальи Лещенко. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу бизнес-омбудсмена Бориса Титова, чьи общественные представители ранее выступили в защиту Лещенко.

Лещенко задержали 10 сентября по подозрению в хищении 155 млн руб. бюджетных средств, 14 сентября ее освободили из-под стражи. Сначала следователи ходатайствовали о ее аресте, затем ходатайство было отозвано. Следствие пришло к выводу, что сейчас отсутствуют доказательства для предъявления ей обвинения, поясняет пресс-служба Титова.

По версии следствия, в 2011–2012 гг. «Воронеж реалти», входящая в ГК «Модус», построила автомобильный комплекс из нескольких салонов под Воронежем за 237 млн руб. После этого в департамент промышленности, транспорта и инноваций Воронежской области были направлены документы, согласно которым проект обошелся в 580 млн руб. В документах были указаны недостоверные сведения, что позволило «Воронеж реалти» незаконно получить 65 млн руб. субсидий, на основании тех же фиктивных документов фирма незаконно получила и право на возмещение из бюджета еще свыше 90 млн руб., предполагали следователи.

Задержание Лещенко вызвало возмущение общественности: у нее четверо детей. Это «вопиющий» случай, говорил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Александр Хуруджи.

Какие автомобили предпочитают российские чиновники

Бизнес
Новости

Верховный суд отказал Siemens в жалобе на решения судов по крымским турбинам

Ведомости
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Верховный суд России отказал Siemens и совместному предприятию с «Силовыми машинами» – «Сименс технологии газовых турбин» в передаче кассационной жалобы на решения судов по иску к «Технопромэкспорту» на рассмотрение судебной коллегии Верховного суда. Информация о соответствующем решении суда размещена в картотеке арбитражных дел.

Siemens подал кассационную жалобу в конце августа. Ранее нижестоящие суды отказали немецкому концерну в удовлетворении иска к дочерним компаниям «Ростеха» – ОАО и ООО «Технопромэкспорт». Siemens требовал признать недействительными договора на поставку газовых турбин и просил вернуть это оборудование.

В декабре 2017 г. арбитраж Москвы отказал Siemens и «Сименс технологии газовых турбин» в признании недействительной сделки по поставкам «Технопромэкспорту» четырех газовых турбин. Суд рассматривал два иска к ОАО и ООО «Технопромэкспорт». Первый иск подала Siemens, второй иск – «Сименс технологии газовых турбин». Суд отказал в удовлетворении обоих исков. В апелляционной инстанции истцы не смогли оспорить решение суда.

Четыре газовые турбины были изготовлены по заказу «Технопромэкспорта» и предназначалось для электростанций в Тамани. Однако после передачи заказчику турбины были изменены и установлены на электростанции в Крыму. Siemens выступает против поставок своего оборудования на полуостров из-за санкций ЕС.

Как турбины Siemens оказались в Крыму

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Бизнес
Новости

СКР попросил арестовать бывшего арбитражного управляющего «Трансаэро»

Ведомости
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Следствие попросило суд арестовать бывшего арбитражного управляющего «Трансаэро» Михаила Котова, обвиняемого в растрате в особо крупном размере, а также в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в результате действий Котова было растрачено имущество авиакомпании на сумму свыше 1 млрд руб. Он также сфальсифицировал ряд документов с целью сокрытия преступлений, которые совершил вместе с бывшим гендиректором «Трансаэро» Александром Бурдиным, отмечает СКР.

«Трансаэро» прекратила деятельность в октябре 2015 г. До этого она была второй в России по годовому пассажирообороту после «Аэрофлота». В декабре 2015 г. гендиректором «Трансаэро» был назначен Александр Бурдин, Котов стал арбитражным управляющим. Бурдина заочно арестовали в августе 2018 г., писал «Коммерсантъ». По версии следствия, ущерб от его действий превышает 1,7 млрд руб., отмечала газета.

Финансовые проблемы «Трансаэро» начались еще в 2012 г., рассказывал Котов в августе газете «Коммерсантъ». По его словам, тогда ухудшилось ее финансовое состояние, была искажена бухгалтерская отчетность, переоценены активы. Котов еще в 2017 г. говорил о том, что обнаружил признаки преднамеренного банкротства «Трансаэро».

Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»

Экономика
Новости

Силуанов исключил рост цен на бензин из-за повышения акцизов

Ведомости
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Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов исключил рост цен на бензин в России из-за повышения акцизов с 1 января, передает РИА «Новости». «Мы не рассчитываем ни на какие скачки, и никакие скачки не планируются... у нас предусмотрен механизм отрицательно акциза, который будет передаваться нефтеперерабатывающим компаниям, в результате которого будет скомпенсировано это увеличение нагрузки», — сказал он.

В свою очередь министр энергетики Александр Новак считает, что в 2019 г. цены на бензин вырастут в пределах инфляции. По его словам, повышение акциза на топливо в 1,5 раза с 1 января не приведет к резкому скачку цен на бензин. «Факторы, которые были названы [Счетной палатой], они правильные, которые влияют на рост. Но при этом создан соответствующий инструмент, внесены изменения в законодательство, которые позволяют нивелировать эти факторы», — передает слова Новака «Интерфакс».

Счетная палата 15 октября обнародовала заключение на проект бюджета России на 2019-2021 гг. В документе говорится, что увеличение акциза на бензин в 1,5 раза со следующего года может стать причиной резкого роста цен на бензин, что потребует дополнительных компенсационных и сдерживающих мер. По итогам сентября инфляция в России в годовом выражении составила 3,4%, с начала года — 2,5%. Динамика цен за истекший период 2018 г. отличается от динамики цен в аналогичном периоде 2017 г. Например, в 2018 г. не фиксировалась дефляция, которая наблюдалась в августе и сентябре 2017 г. Ускорение роста цен во II квартале 2018 г. во многом было связано с подорожанием бензина в мае — июне текущего года, отмечается в заключении.

В предыдущем заключении, которое Счетная палата готовила на проект закона о федеральном бюджете на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг., повышение в 2018 г. акцизов на бензин и дизельное топливо называлось проинфляционным фактором. По мнению Счетной палаты, это подтверждается фактическими данными (цены на бензин в мае 2018 г. выросли на 5,6%). Для стабилизации ситуации на рынке государству пришлось применить срочные меры, такие как отмена повышения акцизов на бензин с 1 июля, существующая ставка была снижена. «В июле и августе цены на бензин снизились незначительно (на 0,2% и на 0,3% соответственно), что недостаточно для компенсации опережающего роста цен, накопленного с начала года (по итогам июля с начала года — 108,8%)», — говорится в документе.

Как работает Московский нефтеперерабатывающий завод

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Бизнес
Новости

«Аэрофлот» подал в суд на аэропорт Томска из-за повреждения самолета птицами

Ведомости
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«Аэрофлот» подал в суд на ООО «Аэропорт Томск» (входит в «Новапорт» бизнесмена Романа Троценко), потребовав компенсации за поврежденный птицами самолет. Об этом сообщает пресс-служба Арбитражного суда Томской области.

Авиакомпания считает, что из-за «ненадлежащего исполнения» аэропортом своих обязанностей по орнитологическому обеспечению безопасности полетов самолет получил повреждения, говорится в сообщении. «Аэрофлот» требует у аэропорта Томска компенсации в 1,56 млн руб. Суд зарегистрировал иск, заседание состоится 6 ноября.

Это не первый случай, когда «Аэрофлот» столкнулся с проблемами из-за птиц. Ранее авиакомпания задержала рейс из Абакана в Москву из-за попадания птицы в турбину двигателя Boeing 737-800. После этого прокуратура проводила проверку исполнения законодательства об орнитологическом обеспечении полетов, сообщал ТАСС.

«Аэрофлот» – крупнейшая авиакомпания России. В первом полугодии 2018 г. выручка группы увеличилась на 13,2% до 265,8 млрд руб., при этом компания получила 5,2 млрд руб. чистого убытка против 2,9 млрд руб. чистой прибыли год к году (данные по МСФО).

Tripadvisor назвал лучшие авиакомпании мира

Технологии
Новости

Boston Dynamics научила робота танцевать

Ведомости
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Американская компания Boston Dynamics научила робота танцевать. Соответствующее видео она выложила в YouTube.

Робот под названием SpotMini станцевал под песню Uptown Funk, спетую Марком Ронсоном совместно с Бруно Марсом.

Ранее в октябре компания научила человекоподобного робота Atlas выполнять некоторые движения паркура. Как сообщала компания, преодолевать препятствия роботу позволяет программное обеспечение и компьютерное зрение. Первое одновременно задействует руки, ноги и туловище робота, второе — позволяет ему замечать препятствия. В мае компания обучила Atlas бегать.

Boston Dynamics создал в 1992 г. специалист по робототехнике Марк Райберт, который собрал в стартапе инженеров из Массачусетского технологического института (MIT). В 2013 г. компанию купила Google.

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Бизнес
Новости

Совладелицу бренда Redmond приговорили к году колонии за неуплату налогов

Ведомости
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Суд Санкт-Петербурга признал гендиректора ООО «Технопоиск» Диану Желяскову виновной в уклонении от уплаты налогов и приговорил к году колонии общего режима, передает «Интерфакс».

Суд пришел к выводу, что руководство «Технопоиска», занимающегося торговлей бытовой техникой, с 2012 по 2014 гг. уклонялось от уплаты НДС и налога на прибыль. С учетом штрафа и пени государству был причинен ущерб на сумму свыше 3 млрд руб.

Желяскову задержали 30 ноября 2017 г. в Санкт-Петербурге. В начале декабря того же года суд отправил ее под домашний арест.

По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Технопоиск» специализируется на оптовой торговле непродовольственными потребительскими товарами. Компания также занимается разработкой и проектировкой бытовой техники под брендами Redmond, Maxima и Bodykraft, ранее писал «Деловой Петербург». Желяскова является совладельцем производителя мультиварок и другой бытовой техники Redmond (ООО «Редмонд»).

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