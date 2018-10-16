Трамп собрал более $100 млн на предвыборную кампанию 2020 года

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Американский президент Дональд Трамп для предвыборной кампании в 2020 г. собрал уже более $106 млн, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные Федеральной избирательной комиссии. В июле – августе 2018 г. собрано $18 млн. Средства на проведение кампании были перечислены в комитет по проведению избирательной кампании Трампа, а также в Республиканский национальный комитет. Большинство (98% доноров) пожертвовавших деньги перечислили приблизительно по $200.
«После 20 месяцев пребывания в должности с беспрецедентными результатами для мира и процветания США президент Трамп выполнил данные им обещания», – говорится в заявлении советника избирательной кампании, невестки главы государства Лары Трамп. По ее мнению, американцы отреагировали «на эти замечательные результаты» и оказали «щедрую поддержку» предвыборной кампании.
Предыдущий президент США Барак Обама начал собирать средства для участия в предвыборной кампании только после трех лет с момента инаугурации. Трамп занимает пост президента США год и почти 9 месяцев.
10 ролей Дональда Трампа в первые полгода президентства
ERIK S. LESSER / EPA / Восток фото
Примерный дедушка. Президент Дональд Трамп с внуками Джозефом и Арабеллой Кушнер, 3 марта
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Andrew Harnik / AP
Дальнобойщик. Трамп на встрече с водителями в Белом доме, 23 марта
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Steffen Kugler / Courtesy of Bundesregierung / Reuters
Друг Путина. Саммит G20, 7 июля
3/10
Carolyn Kaster / AP
Аниматор. Трамп и пасхальный кролик, 17 апреля
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Brendan Smialowski / AFP
Танцор. Инаугурационный бал, 20 января
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Ronen Zvulun / Reuters Pool via AP
Правоверный еврей. Трамп у Стены плача в Иерусалиме, 22 мая
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JIM LO SCALZO / EPA / Восток фото
Болельщик. Президент у Белого дома, 2 мая
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Carlos Barria / Reuters
Бейсболист. Трамп в своем кабинете, 17 июля
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Mark Wilson / Getty Images
Солдат. На строящемся авианосце Gerald R. Ford, 2 марта
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Генштаб вооруженных сил Украины удалил размещенную на официальной странице ведомства в Facebook информацию о гибели американского военнослужащего при крушении Су-27. Пилоты украинского истребителя Су-27, разбившегося в Винницкой области, погибли, говорится в сообщении. Имена и гражданство погибших не уточняются.
Один из пользователей, прокомментировавших информацию о крушении Су-27, обратил внимание на то, что сообщении Генштаба изначально было другим. «С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов: один — военнослужащий Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, второй — военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США», — говорилось в первоначальной версии сообщения.
Представитель Минобороны Украины Богдан Сеник заявил, что не располагает информацией о том, был ли американский пилот на борту Су-27. «На данный момент у нас такой информации нет», — заявил он в эфире телеканала «112 Украина» (цитата по РИА «Новости»).
Самолет Су-27 упал в районе села Уланов во время выполнения учебно-боевого полета. Крушение Су-27 произошло приблизительно в 17 часов. Инцидент произошел во время учений «Чистое небо — 2018», которые начались 8 октября в Хмельницкой области. По данным информагентства УНИАН, в учениях принимают участие восемь стран — США, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния.
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Истребитель Су-27 упал во время выполнения учебно-боевого полета в районе села Уланов на Украине. Об этом говорится в сообщении Вооруженных сил Украины (ВСУ). О пострадавших пока нет информации.
По данным ведомства, самолет упал около 17.00 по местному времени между населенными пунктами Бердичев и Хмельник. Сейчас идут поисково-спасательные мероприятия, уточняет ВСУ.
Украинские летчики начали проводить 8 октября учения «Чистое небо – 2018» в Хмельницкой области, сообщало ранее украинское агентство УНИАН. По данным издания, в них также принимают участие восемь стран: США, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния.
В начале октября в Московской области разбился истребитель Миг-29 во время учебно-тренировочного полета. Экипаж увел самолет от домов в пустынное место. Оба пилота выжили.
У России появился Су-57
Сергей Бобылев / ТАСС
Главком ВКС России генерал-полковник Виктор Бондарев впервые официально обнародовал название российского истребителя пятого поколения, созданного по программе ПАК-ФА: он получит индекс Су-57
1/6
Евгений Самарин / РИА Новости
Ранее авиационный комплекс, проходящий испытания, был известен под предсерийным индексом Т-50
2/6
Максим Стулов / Ведомости
«Решение принято, самолет получил свое название, как ребенок после рождения. Су-57 – теперь мы будем его величать именно так», – сказал Бондарев в интервью телеканалу «Звезда» 11 августа
3/6
Максим Стулов / Ведомости
В практике ОКБ Сухого истребители обычно получают нечетные номера, четные номера зарезервированы для истребителей-бомбардировщиков (Су-24 и Су-34), спортивных (Су-26) и гражданских машин
4/6
Mikhail Metzel / AP
Индексы Су-37 и Су-47 уже заняты - это, соответственно, малосерийная и опытная машины. «Пятерка» в имени истребителя, очевидно, означает пятое поколение
5/6
Алексей Дружинин / РИА Новости / AP
Су-57 — российский малозаметный истребитель пятого поколения, впервые поднялся в воздух в январе 2010 г. На фото президент России Владимир Путин после осмотра боевой машины
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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выдала предупреждение дочерней компании «Газпрома» – ООО «Газпром межрегионгаз» – о недопустимости прекращения продажи газа на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Об этом говорится в сообщении ведомства.
По данным биржи, с конца сентября ООО «Газпром межрегионгаз» прекратило продавать газ на организованных торгах. Из-за этого резко снизился объем реализации «биржевого газа», что стало причиной существенного роста его стоимости. «В результате отказа ООО «Газпром межрегионгаз» реализовывать газ на организованных торгах спрос потребителей на «биржевой газ» не удовлетворен», — говорится в сообщении ФАС. Действия поставщика газа содержат признаки нарушения Закона о защите конкуренции.
ФАС обязала «Газпром межрегионгаз» принять меры по устранению признаков нарушения антимонопольного законодательства и обеспечить продажу газа на торгах биржи. «Отказ «Газпрома» реализовывать газ на организованных торгах противоречит целям и задачам, определенным указом президента Российской Федерации и «дорожной картой» по развитию конкуренции, которые направлены на увеличение объемов биржевой торговли», – приводятся в сообщении слова начальника управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС Дмитрия Махонина.
Торги газом на Санкт-Петербургской бирже начались в ноябре 2014 г. Цена продаваемого на бирже газа является рыночным индикатором, по которому определяется налоговая база для производителей газа. Согласно постановлению правительства от апреля 2012 г., «Газпром» может продавать на бирже до 17,5 млрд куб. м в год, как и другие нефтегазовые компании. «Газпром» не может продавать на бирже по свободным ценам больше газа, чем продали независимые производители. При этом последние имеют право предоставлять скидки покупателям в размере 3–10%, ранее заявлял предправления «Газпрома» Алексей Миллер.
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Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное преследование гендиректора автодилера «Модус» Натальи Лещенко. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу бизнес-омбудсмена Бориса Титова, чьи общественные представители ранее выступили в защиту Лещенко.
Лещенко задержали 10 сентября по подозрению в хищении 155 млн руб. бюджетных средств, 14 сентября ее освободили из-под стражи. Сначала следователи ходатайствовали о ее аресте, затем ходатайство было отозвано. Следствие пришло к выводу, что сейчас отсутствуют доказательства для предъявления ей обвинения, поясняет пресс-служба Титова.
По версии следствия, в 2011–2012 гг. «Воронеж реалти», входящая в ГК «Модус», построила автомобильный комплекс из нескольких салонов под Воронежем за 237 млн руб. После этого в департамент промышленности, транспорта и инноваций Воронежской области были направлены документы, согласно которым проект обошелся в 580 млн руб. В документах были указаны недостоверные сведения, что позволило «Воронеж реалти» незаконно получить 65 млн руб. субсидий, на основании тех же фиктивных документов фирма незаконно получила и право на возмещение из бюджета еще свыше 90 млн руб., предполагали следователи.
«Ведомости» проанализировали сведения о доходах за 2017 г. президента, министров, депутатов Госдумы, членов Совета Федерации и чиновников, занимающих руководящие должности в Кремле. Самой популярной маркой автомобилей российских чиновников в 2017 г. остался Mercedes-Benz, следует из деклараций о доходах за прошлый год. В 730 декларациях встречаются более 120 автомобилей этой марки, самой популярной моделью остался кроссовер GL-класса
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Также госслужащие предпочитают Lexus – в декларациях о доходах более 70 автомобилей этой марки. Самая популярная модель – кроссовер RX 350
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На третьем месте в рейтинге – Toyota (64 автомобиля в декларациях). Среди них наиболее часто встречается внедорожник Toyota Land Cruiser
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Автомобили BMW оказались на четвертом месте по популярности среди чиновников (63 автомобиля), самой популярной моделью стал кроссовер X5
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Автомобили британского автопроизводителя Land Rover предпочитают 48 чиновников, из них 26 ездят на люксовых внедорожниках Range Rover
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Также в автопарке госслужащих 41 автомобиль Audi, самая популярная модель немецкой компании – кроссовер Q5
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Верховный суд России отказал Siemens и совместному предприятию с «Силовыми машинами» – «Сименс технологии газовых турбин» в передаче кассационной жалобы на решения судов по иску к «Технопромэкспорту» на рассмотрение судебной коллегии Верховного суда. Информация о соответствующем решении суда размещена в картотеке арбитражных дел.
Siemens подал кассационную жалобу в конце августа. Ранее нижестоящие суды отказали немецкому концерну в удовлетворении иска к дочерним компаниям «Ростеха» – ОАО и ООО «Технопромэкспорт». Siemens требовал признать недействительными договора на поставку газовых турбин и просил вернуть это оборудование.
В декабре 2017 г. арбитраж Москвы отказал Siemens и «Сименс технологии газовых турбин» в признании недействительной сделки по поставкам «Технопромэкспорту» четырех газовых турбин. Суд рассматривал два иска к ОАО и ООО «Технопромэкспорт». Первый иск подала Siemens, второй иск – «Сименс технологии газовых турбин». Суд отказал в удовлетворении обоих исков. В апелляционной инстанции истцы не смогли оспорить решение суда.
Четыре газовые турбины были изготовлены по заказу «Технопромэкспорта» и предназначалось для электростанций в Тамани. Однако после передачи заказчику турбины были изменены и установлены на электростанции в Крыму. Siemens выступает против поставок своего оборудования на полуостров из-за санкций ЕС.
Как турбины Siemens оказались в Крыму
Reuters
16 марта 2014 г. состоялся референдум о статусе Крыма
1/9
Денис Абрамов / Ведомости
Для стабильного энергоснабжения Крыма на полуострове необходимо построить станции примерно на 1320 МВт, заявил министр энергетики Александр Новак в интервью «Коммерсанту» 1 апреля 2014 г. Речь идет о трех станциях — каждая по 220 МВт. Еще один вариант, о котором рассказал Новак, — строительство станций на 500-600 МВт в Краснодарском крае
2/9
Денис Абрамов / Ведомости
24 августа 2015 г. АО ВО «Технопромэкспорт» объявило запрос предложений на поставку четырех паротурбинных установок на 235 МВт для строительства электростанций в Тамани
3/9
Pavel Rebrov / Reuters
22 ноября 2015 г. в Крыму введен режим ЧС из-за падения мощности энергосистемы
4/9
Георгий Зимарев / Ведомости
2 декабря 2015 г. запущена первая нитка энергомоста на полуостров, по которому поставляется около 400 МВт. Четвертую нитку запустили 11 мая 2016 г., тогда Крым начал получать с территории Краснодарского края 800 МВт
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Max Vetrov / AP
25 мая 2016 г. в Крыму отменен режим ЧС
6/9
Андрей Гордеев / Ведомости
24 июня 2016 г. конкурентный отбор мощности для новой генерации в Краснодарском крае не состоялся из-за отсутствия заявок
7/9
Максим Стулов / Ведомости
19 сентября 2016 г. АО ВО «Технопромэкспорт» продает четыре газотурбинные установки, стартовая цена – 166,7 млн евро. 25 мая 2017 г. начата процедура ликвидации АО ВО «Технопромэкспорт»
8/9
Денис Абрамов / Ведомости
5 июля 2017 г. Reuters сообщил о выгрузке турбин Siemens в порту Севастополя
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Следствие попросило суд арестовать бывшего арбитражного управляющего «Трансаэро» Михаила Котова, обвиняемого в растрате в особо крупном размере, а также в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).
По версии следствия, в результате действий Котова было растрачено имущество авиакомпании на сумму свыше 1 млрд руб. Он также сфальсифицировал ряд документов с целью сокрытия преступлений, которые совершил вместе с бывшим гендиректором «Трансаэро» Александром Бурдиным, отмечает СКР.
«Трансаэро» прекратила деятельность в октябре 2015 г. До этого она была второй в России по годовому пассажирообороту после «Аэрофлота». В декабре 2015 г. гендиректором «Трансаэро» был назначен Александр Бурдин, Котов стал арбитражным управляющим. Бурдина заочно арестовали в августе 2018 г., писал «Коммерсантъ». По версии следствия, ущерб от его действий превышает 1,7 млрд руб., отмечала газета.
Финансовые проблемы «Трансаэро» начались еще в 2012 г., рассказывал Котов в августе газете «Коммерсантъ». По его словам, тогда ухудшилось ее финансовое состояние, была искажена бухгалтерская отчетность, переоценены активы. Котов еще в 2017 г. говорил о том, что обнаружил признаки преднамеренного банкротства «Трансаэро».
Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»
Tony Gutierrez / AP
Консалтинговая компания в области стратегии и оценки стоимости бренда Brand Finance опубликовала рейтинг самых дорогих брендов авиакомпаний в мире. На первом месте, как и в 2017 г., – American Airlines. Бренд американской авиакомпании за год подешевел – с $9,811 млрд до $9,094 млрд в этом году
1/11
Paul Sancya / AP
Второе место занимает американская Delta. Brand Finance оценила бренд авиакомпании в $8,712 млрд против $9,232 млрд годом ранее
2/11
Mike Blake / Reuters
Топ-3 самых ценных брендов замыкает еще один американский авиаперевозчик – United. Бренд компании оценен в $7,027 млрд ($7,161 в 2017 г.)
3/11
Kamran Jebreili / AP
На четвертом месте, как и годом ранее, – Emirates. Компания из ОАЭ в 2016 г. занимала первое место рейтинга. В 2017 г. ее бренд, по данным консалтинговой компании, стоил $6,082 млрд, а в этом году подешевел до $5,336 млрд
4/11
Kiichiro Sato / AP
Пятерку самых ценных мировых брендов авиакомпаний замыкает американский лоукостер Southwest Airlines. Бренд компании оценивается в $5,298 млрд против $6,001 млрд годом ранее
5/11
Евгений Разумный / Ведомости
Китайская China Southern Airlines заняла шестое место рейтинга. Бренд авиаперевозчика оценен в $4,063 млрд – компания поднялась на одну позицию в рейтинге (годом ранее бренд оценивался в $3,705 млрд)
6/11
Tyrone Siu / Reuters
Еще одна китайская авиакомпания – China Eastern Airlines – также усилила позиции в рейтинге и поднялась на седьмую строчку. По данным Brand Finance, ее бренд подорожал до $3,810 млрд с $3,145 млрд
7/11
Евгений Разумный / Ведомости
С шестой на восьмую строчку рейтинга опустилась британская British Airways – ее бренд оценили в $3,484 млрд в этом году против $3,708 млрд в прошлом
8/11
Евгений Разумный / Ведомости
Еще один китайский авиаперевозчик – Air China – занял девятую строчку рейтинга с оценкой бренда в $3,433 млрд ($2,893 млрд годом ранее)
9/11
Андрей Махонин / Ведомости
Топ-10 замыкает крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa. За год ее бренд подорожал до $2,914 с $2,259 млрд, по данным Brand Finance
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Андрей Гордеев / Ведомости
Российская авиакомпания «Аэрофлот» оказалась на 24-м месте, поднявшись на одну позицию по сравнению с 2017 г. По оценкам консалтинговой компании, бренд "Аэрофлота" подорожал до $1,429 млрд с $1,270 млрд годом ранее. При этом "Аэрофлот" второй год подряд признается самым узнаваемым авиационным брендом
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Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов исключил рост цен на бензин в России из-за повышения акцизов с 1 января, передает РИА «Новости». «Мы не рассчитываем ни на какие скачки, и никакие скачки не планируются... у нас предусмотрен механизм отрицательно акциза, который будет передаваться нефтеперерабатывающим компаниям, в результате которого будет скомпенсировано это увеличение нагрузки», — сказал он.
В свою очередь министр энергетики Александр Новак считает, что в 2019 г. цены на бензин вырастут в пределах инфляции. По его словам, повышение акциза на топливо в 1,5 раза с 1 января не приведет к резкому скачку цен на бензин. «Факторы, которые были названы [Счетной палатой], они правильные, которые влияют на рост. Но при этом создан соответствующий инструмент, внесены изменения в законодательство, которые позволяют нивелировать эти факторы», — передает слова Новака «Интерфакс».
Счетная палата 15 октября обнародовала заключение на проект бюджета России на 2019-2021 гг. В документе говорится, что увеличение акциза на бензин в 1,5 раза со следующего года может стать причиной резкого роста цен на бензин, что потребует дополнительных компенсационных и сдерживающих мер. По итогам сентября инфляция в России в годовом выражении составила 3,4%, с начала года — 2,5%. Динамика цен за истекший период 2018 г. отличается от динамики цен в аналогичном периоде 2017 г. Например, в 2018 г. не фиксировалась дефляция, которая наблюдалась в августе и сентябре 2017 г. Ускорение роста цен во II квартале 2018 г. во многом было связано с подорожанием бензина в мае — июне текущего года, отмечается в заключении.
В предыдущем заключении, которое Счетная палата готовила на проект закона о федеральном бюджете на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг., повышение в 2018 г. акцизов на бензин и дизельное топливо называлось проинфляционным фактором. По мнению Счетной палаты, это подтверждается фактическими данными (цены на бензин в мае 2018 г. выросли на 5,6%). Для стабилизации ситуации на рынке государству пришлось применить срочные меры, такие как отмена повышения акцизов на бензин с 1 июля, существующая ставка была снижена. «В июле и августе цены на бензин снизились незначительно (на 0,2% и на 0,3% соответственно), что недостаточно для компенсации опережающего роста цен, накопленного с начала года (по итогам июля с начала года — 108,8%)», — говорится в документе.
Как работает Московский нефтеперерабатывающий завод
Андрей Гордеев / Ведомости
Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Капотне был построен 80 лет назад, это одно из старейших предприятий города. Сейчас им владеет «Газпром нефть». По данным НПЗ, он производит 35% топлива в московском регионе. Как проходит процесс нефтепереработки и производства бензина на Московском НПЗ – в фоторепортаже «Ведомостей»
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Андрей Гордеев / Ведомости
Территория НПЗ – это переплетение труб между очень похожими установками. Людей на улице почти нет и, попав впервые на территорию завода, кажется, что сотрудников очень мало. Но это не так
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Андрей Гордеев / Ведомости
На НПЗ работает почти 2000 человек. Это инженерно-технический персонал, операторы установок и специалисты лаборатории, сотрудники администрации. На фото – центральная операторная
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Андрей Гордеев / Ведомости
А это лаборатория, где проверяют качество поступившей нефти и полученного топлива
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Андрей Гордеев / Ведомости
Каждый день анализируется три партии сырой нефти. Закрытые пробы привозят в лабораторию со станции учета нефти «Транснефти» на территории НПЗ. Одна проба набирается в течение примерно 8 часов
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Андрей Гордеев / Ведомости
Среди проверяемых показателей нефти – содержание хлористых солей, количество воды, серы и плотность
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Андрей Гордеев / Ведомости
На Московском НПЗ делают не только бензин и дизельное топливо, но и авиакеросин, судовой мазут, битум, судовой мазут, серу и газ
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Андрей Гордеев / Ведомости
А начинается все так: из трубопровода «Транснефти» нефть попадает в установку по первичной переработке (на фото). Там ее очищают от воды, солей, песка
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Андрей Гордеев / Ведомости
Начальный этап первичной переработки – нагревание нефти примерно до 120-130 градусов по Цельсию, что облегчает процесс ее дегидратации. После этого начинается процесс дегидратации и обезвоживания нефти. Он происходит в электродегидраторах (на фото). Из сырой нефти удаляют воду, соли, в них оседают песок и механические примеси
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Дмитрий Новожилов / Ведомости
Далее в атмосферно-вакуумной установке нефть снова нагревают и отделяют фракции. Газ отделяется при температуре примерно 20 градусов по Цельсию, легкая бензиновая фракция (легкая нафта) – при 28-70 градусах, более тяжелая бензиновая фракция – при 70-150, керосиновая – при 150-250, а дизельная – при 250-360. Оставшееся сырье – это прямогонный мазут
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Андрей Гордеев / Ведомости
Бензиновая фракция отправляется на установки изомеризации (на фото) и риформинга, где повышаются характеристики этого сырья. Например, октановое число, которое показывает устойчивость бензина к возгоранию. Топливо с низким октановым числом при сильном сжатии может начать взрываться в цилиндре двигателя. Чем выше октановое число, тем лучше
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Дмитрий Новожилов / Ведомости
Дизельная и керосиновая фракции проходят гидроочистку, по итогам которой получается дизельное топливо и авиакеросин
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Андрей Гордеев / Ведомости
Для переработки мазута нужен вакуум, что позволяет снизить температуру кипения. Поэтому прямогонный мазут отправляют в вакуумную колонну (на фото), где из него получается вакуумный газойль и гудрон, который используется для производится битума и судового мазута
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Андрей Гордеев / Ведомости
Далее вакуумный газойль отправляется на установку каталитического крекинга (на фото слева) – высокотемпературной переработки нефти. В процессе крекинга получается большое количество бензиновой фракции с высоким октановым числом, дизельной фракции и углеводородных газов
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Андрей Гордеев / Ведомости
Бензиновая фракция, полученная после крекинга, попадает на установку для финальной очистки от серы
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Андрей Гордеев / Ведомости
Газ, полученный в результате первичной обработки нефти, отправляют на газофракционирующую установку. Из него делают необходимые для бензина легкие компоненты, а также пригодные для продажи серу, бутан, пропан и изобутан
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Газпромнефть
Все, что описано выше, – получение компонентов для производства бензина. Они в итоге оказываются в этих белых цистернах – парке смешения. Бензин состоит, в среднем, из 10 компонентов. Их смешивают по рецептуре и получают топливо класса Евро-5
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Дмитрий Новожилов / Ведомости
Готовят бензин двумя методами: последовательной дозировки в резервуаре или одновременного дозирования и смешения компонентов в трубопроводе
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Андрей Гордеев / Ведомости
В парке смешения в топливо добавляют присадки, которые продлевают срок работы двигателя. Например, в бензин добавляют компоненты против дыма и сажи, а в дизельное топливо – присадки, понижающие его температуру застывания
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Андрей Гордеев / Ведомости
Установки, в которых проверяется качество бензина, сотрудники завода называют тарахтелками за соответствующий звук. Это по сути двигатели внутреннего сгорания. На них исследуют октановое число бензина и соответствие топлива ГОСТам
20/23
Андрей Гордеев / Ведомости
Бензин и дизель с Московского НПЗ поставляется на столичные заправки «Газпром нефти». Часть бензина у НПЗ покупают трейдеры, которые могут продавать его на бирже или напрямую другим компаниям. Какую часть бензина покупают трейдеры, «Газпром нефть» не раскрывает. Керосин поставляется в московские аэропорты. Доля московского НПЗ на рынке авиатоплива московского региона, по данным самой компании, составляет около 15-20%
21/23
Андрей Гордеев / Ведомости
Мосэкомониторинг неоднократно регистрировал превышение норм выбросов сероводорода в Капотне, где находится Московский НПЗ. Бывший министр природы Сергей Донской даже сообщал, что надзорные органы готовят иск к заводу, но он так и не был подан
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Андрей Гордеев / Ведомости
В 2017 г. компания сообщала, что провела масштабную экологическую модернизацию завода. По данным компании, негативное воздействие на окружающую среду к 2015 г. снизилось на 50% по сравнению с 2011 г., а к 2020 г. должно снизиться еще на 50% от уровня 2016 г.
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«Аэрофлот» подал в суд на ООО «Аэропорт Томск» (входит в «Новапорт» бизнесмена Романа Троценко), потребовав компенсации за поврежденный птицами самолет. Об этом сообщает пресс-служба Арбитражного суда Томской области.
Авиакомпания считает, что из-за «ненадлежащего исполнения» аэропортом своих обязанностей по орнитологическому обеспечению безопасности полетов самолет получил повреждения, говорится в сообщении. «Аэрофлот» требует у аэропорта Томска компенсации в 1,56 млн руб. Суд зарегистрировал иск, заседание состоится 6 ноября.
Это не первый случай, когда «Аэрофлот» столкнулся с проблемами из-за птиц. Ранее авиакомпания задержала рейс из Абакана в Москву из-за попадания птицы в турбину двигателя Boeing 737-800. После этого прокуратура проводила проверку исполнения законодательства об орнитологическом обеспечении полетов, сообщал ТАСС.
«Аэрофлот» – крупнейшая авиакомпания России. В первом полугодии 2018 г. выручка группы увеличилась на 13,2% до 265,8 млрд руб., при этом компания получила 5,2 млрд руб. чистого убытка против 2,9 млрд руб. чистой прибыли год к году (данные по МСФО).
Tripadvisor назвал лучшие авиакомпании мира
Jon Super / AP
Tripadvisor.com опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира по результатам голосования пользователей. Топ-10 возглавила Emirates. Также компания выиграла еще три номинации: стала первой среди стран Африки и Ближнего Востока, а также в категориях «Экономкласс» и «Первый класс»
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Reed Saxon / AP
Второе место пользователи отдали Singapore Airlines. Еще одна победа авиакомпании в рейтинге этого года — среди перевозчиков Азиатско-Тихоокеанского региона
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Ricardo Moraes / AP
Замыкает тройку лидеров авиакомпания Azul — небольшой бюджетный перевозчик Бразилии, выполняющий регулярные и чартерные пассажирские перевозки
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Noah Berger / AP
На четвертом месте еще одна бюджетная авиакомпания — JetBlue Airways. В основном совершает рейсы в Соединенных Штатах, Карибском бассейне и Мексике, а также на Багамских островах и Бермудских островах
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Peter Meecham / AP
На пятом месте в этом году оказалась компания Air New Zealand. Ей же пользователи отдали премию Best Premium Economy
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Ahn Young-joon / AP
Шестое место у Korean Air. Крупнейшая авиакомпания Южной Кореи входит в первую двадцатку ведущих авиакомпаний мира по объёму перевозимых пассажиров, имеет маршрутную сеть на международных направлениях в 128 городах 45 стран мира
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Michael Dwyer / AP
Следом за ней расположилась Japan Airlines — флагманский перевозчик Японии
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facebook.com/ThaiSmileAirways
На восьмое место пользователи поместили THAI Smile. «Дочка» авиакомпании Thai Air создана в 2012 г., сейчас выполняет преимущественно внутренние рейсы
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Ted S. Warren / AP
Еще один локальный авиаперевозчик в топ-10 — Alaska Airlines, чья маршрутная сеть охватывает более 92 городов в Соединённых Штатах, Канаде и Мексике
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Tatan Syuflana / AP
Замыкает десятку лучших 2017 г. Garuda Indonesia — национальная авиакомпания Индонезии, названная в честь мифической птицы индуистского бога Вишну — Гаруды, являющейся символом страны
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М. Стулов / Ведомости
«Аэрофлот» в топ-10 не попал, но выиграл в двух других категориях – «Лучшая авиакомпания Европы» и «Лучший бизнес-класс»
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Carlos Garcia Rawlins / Reuters
Еще один региональный победитель, не попавший в десятку лучших, - Avianca, крупнейшая частная авиакомпания Колумбии. Ее признали лучшим перевозчиком Латинской Америки
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Американская компания Boston Dynamics научила робота танцевать. Соответствующее видео она выложила в YouTube.
Робот под названием SpotMini станцевал под песню Uptown Funk, спетую Марком Ронсоном совместно с Бруно Марсом.
Ранее в октябре компания научила человекоподобного робота Atlas выполнять некоторые движения паркура. Как сообщала компания, преодолевать препятствия роботу позволяет программное обеспечение и компьютерное зрение. Первое одновременно задействует руки, ноги и туловище робота, второе — позволяет ему замечать препятствия. В мае компания обучила Atlas бегать.
Boston Dynamics создал в 1992 г. специалист по робототехнике Марк Райберт, который собрал в стартапе инженеров из Массачусетского технологического института (MIT). В 2013 г. компанию купила Google.
Как выглядят роботы российского производства
Донат Сорокин / ТАСС
«Федор» – это робот-спасатель, разработанный НПО «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России
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Донат Сорокин / ТАСС
В 2021 г. «Федора» отправят в космос. Робот полетит на первом пилотируемом корабле "Федерация", который должен стартовать с помощью ракеты-носителя "Ангара"
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WayBot
Waybot – это проект ученых из Донского государственного технического университета Ростова-на-Дону. Один из разработчиков говорит, что робота создали с целью попытаться заменить человека в повторяющихся операциях: оплата услуг, консультации, экскурсии, помощь в навигации, печать билетов и фотографий (цитата по «РИА Новости»)
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WayBot
Робота WayBot можно купить от 550 000 руб. в минимальной комплектации, а можно взять в аренду от 30 000 руб. в день
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Евгений Разумный / Ведомости
Этого «Промобота» создали студенты из Перми при содействии бизнес-ангела Алексея Южакова, который вложил в проект 300 000 руб.
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Александр Рюмин / ТАСС
Робот передвигается на колесиках, жестикулирует, распознает собеседников и разговаривает с ними. Он записывает каждую реплику, потом звуковой файл по интернету отправляется на сервер «Яндекса» или Google, где преобразуется в текст, а затем пересылается на другой сервер, чтобы по словам-маркерам подобрать ответ в нейросетевой лингвистической базе. При хорошем сигнале робот отвечает за 2 секунды, при плохой связи интервалы увеличиваются
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Петр Ковалев / ТАСС
Робот-кассир «Маруся» сети блинных «Теремок». Робота разработала компания «Альфа Роботикс»
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Светлана Холявчук / ТАСС
В сентябре робота установили в торговом центре «Коламбус» в Москве. "Маруся" может предлагать блюда, оформлять заказы, принимать оплату и печатать чеки
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«Нейроботикс»
Робот "Алиса" компании «Нейроботикс». Первая версия была разработана в 2011 г.
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«Нейроботикс»
В голове у "Алисы" находятся 19 сервоприводов, которые позволяют ей улыбаться, удивляться, грустить, хмуриться, поворачивать глаза и голову в разные стороны
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Суд Санкт-Петербурга признал гендиректора ООО «Технопоиск» Диану Желяскову виновной в уклонении от уплаты налогов и приговорил к году колонии общего режима, передает «Интерфакс».
Суд пришел к выводу, что руководство «Технопоиска», занимающегося торговлей бытовой техникой, с 2012 по 2014 гг. уклонялось от уплаты НДС и налога на прибыль. С учетом штрафа и пени государству был причинен ущерб на сумму свыше 3 млрд руб.
Желяскову задержали 30 ноября 2017 г. в Санкт-Петербурге. В начале декабря того же года суд отправил ее под домашний арест.
По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Технопоиск» специализируется на оптовой торговле непродовольственными потребительскими товарами. Компания также занимается разработкой и проектировкой бытовой техники под брендами Redmond, Maxima и Bodykraft, ранее писал «Деловой Петербург». Желяскова является совладельцем производителя мультиварок и другой бытовой техники Redmond (ООО «Редмонд»).