Трамп собрал более $100 млн на предвыборную кампанию 2020 года

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Силуанов исключил рост цен на бензин из-за повышения акцизов

Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов исключил рост цен на бензин в России из-за повышения акцизов с 1 января, передает РИА «Новости». «Мы не рассчитываем ни на какие скачки, и никакие скачки не планируются... у нас предусмотрен механизм отрицательно акциза, который будет передаваться нефтеперерабатывающим компаниям, в результате которого будет скомпенсировано это увеличение нагрузки», — сказал он.

В свою очередь министр энергетики Александр Новак считает, что в 2019 г. цены на бензин вырастут в пределах инфляции. По его словам, повышение акциза на топливо в 1,5 раза с 1 января не приведет к резкому скачку цен на бензин. «Факторы, которые были названы [Счетной палатой], они правильные, которые влияют на рост. Но при этом создан соответствующий инструмент, внесены изменения в законодательство, которые позволяют нивелировать эти факторы», — передает слова Новака «Интерфакс».

Счетная палата 15 октября обнародовала заключение на проект бюджета России на 2019-2021 гг. В документе говорится, что увеличение акциза на бензин в 1,5 раза со следующего года может стать причиной резкого роста цен на бензин, что потребует дополнительных компенсационных и сдерживающих мер. По итогам сентября инфляция в России в годовом выражении составила 3,4%, с начала года — 2,5%. Динамика цен за истекший период 2018 г. отличается от динамики цен в аналогичном периоде 2017 г. Например, в 2018 г. не фиксировалась дефляция, которая наблюдалась в августе и сентябре 2017 г. Ускорение роста цен во II квартале 2018 г. во многом было связано с подорожанием бензина в мае — июне текущего года, отмечается в заключении.

В предыдущем заключении, которое Счетная палата готовила на проект закона о федеральном бюджете на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг., повышение в 2018 г. акцизов на бензин и дизельное топливо называлось проинфляционным фактором. По мнению Счетной палаты, это подтверждается фактическими данными (цены на бензин в мае 2018 г. выросли на 5,6%). Для стабилизации ситуации на рынке государству пришлось применить срочные меры, такие как отмена повышения акцизов на бензин с 1 июля, существующая ставка была снижена. «В июле и августе цены на бензин снизились незначительно (на 0,2% и на 0,3% соответственно), что недостаточно для компенсации опережающего роста цен, накопленного с начала года (по итогам июля с начала года — 108,8%)», — говорится в документе.

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