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Более 85% женщин в парламентах Европы подвергались психологическому насилию

Свыше 85% женщин в европейских парламентах подвергались психологическому насилию, говорится в совместном исследовании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и Межпарламентского союза. Оно опубликовано на сайте ПАСЕ. Под психологическим насилием в исследовании понимаются, к примеру, комментарии, которые были чрезвычайно унизительны или имели сексуальную коннотацию, а также запугивание или преследование.

Из исследования также следует, что 14,8% опрошенных подвергались физическому насилию, 24,7% – сексуальному. Почти половина участников опроса – 46,9% – получали угрозы убийства, изнасилования или избиения. Кроме того, 67,9% опрошенных были объектом комментариев, касающихся их внешнего вида или основанных на гендерных стереотипах. Эти действия являются нарушениями основных прав, что должно решаться парламентами, говорится в отчете. «К сожалению, исследование указывает на печальную реальность <…> Пока сохраняется неравенство между женщинами и мужчинами, ни одна женщина не будет в безопасности от насилия и преследований», – приводятся в сообщении ПАСЕ слова председателя организации Лилиан Мори Паскье.

Одна из опрошенных рассказала историю своей коллеги, которая работала ассистентом депутата. По ее словам, мужчина отправлял той коллеге сообщения с сексуальными намеками и угрожал ей увольнением, если она ему откажет. В итоге эта коллега пожаловалась на него, ей пришлось уволиться, а он сохранил должность и работает до сих пор.

ПАСЕ и Межпарламентский союз опросили 123 женщин из 45 парламентов европейских стран. Исследование основано на личных беседах.

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