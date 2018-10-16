Более 85% женщин в парламентах Европы подвергались психологическому насилию
Свыше 85% женщин в европейских парламентах подвергались психологическому насилию, говорится в совместном исследовании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и Межпарламентского союза. Оно опубликовано на сайте ПАСЕ. Под психологическим насилием в исследовании понимаются, к примеру, комментарии, которые были чрезвычайно унизительны или имели сексуальную коннотацию, а также запугивание или преследование.
Из исследования также следует, что 14,8% опрошенных подвергались физическому насилию, 24,7% – сексуальному. Почти половина участников опроса – 46,9% – получали угрозы убийства, изнасилования или избиения. Кроме того, 67,9% опрошенных были объектом комментариев, касающихся их внешнего вида или основанных на гендерных стереотипах. Эти действия являются нарушениями основных прав, что должно решаться парламентами, говорится в отчете. «К сожалению, исследование указывает на печальную реальность <…> Пока сохраняется неравенство между женщинами и мужчинами, ни одна женщина не будет в безопасности от насилия и преследований», – приводятся в сообщении ПАСЕ слова председателя организации Лилиан Мори Паскье.
Одна из опрошенных рассказала историю своей коллеги, которая работала ассистентом депутата. По ее словам, мужчина отправлял той коллеге сообщения с сексуальными намеками и угрожал ей увольнением, если она ему откажет. В итоге эта коллега пожаловалась на него, ей пришлось уволиться, а он сохранил должность и работает до сих пор.
ПАСЕ и Межпарламентский союз опросили 123 женщин из 45 парламентов европейских стран. Исследование основано на личных беседах.
За что присудили Нобелевские премии в 2018 году
Лауретами премии мира стали иракская правозащитница Надя Мурад и гинеколог из Конго Денис Муквеге. Награда присуждена за их усилия, направленные на то, чтобы положить «конец использованию сексуального насилия как оружия в войне и вооруженных конфликтах». Муквеге основал больницу «Панзи», он помогает жертвам изнасилований, происшедших во время войны в Демократической республике Конго. Мурад — активно отстаивает права езидов (курдской этноконфессиональной группы), особенно женщин, попавших в рабство к террористам «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России)
Лауреатами Нобелевской премии 2018 г. в области физиологии и медицины стали Джеймс П. Эллисон (на фото) и Тасуку Хондзё. Элиссон и Хондзё – иммунологи. Эллисон занимался изучением белка, который функционирует как «тормоз» для иммунной системы. Исследователь предложил отключать его, чтобы «настроить» иммунные клетки на атаку раковых клеток. Эта концепция используется в одном из новых подходов к лечению опухолей. Хондзё обнаружил подобный белок на иммунных клетках и выяснил, что он также тормозит иммунную систему, но с другим механизмом действия. «Терапия, основанная на этом исследовании, оказалась поразительно эффективна в борьбе с раком», – отметил Нобелевский комитет
Присудили американским экономистам Уильяму Нордхаусу и Полу Ромеру, которые разработали «фундаментальные оценки причин и последствий технологических инноваций и климатических изменений». Нордхаус разработал экономические модели и методы для исследования влияния климатических изменений, Ромер — исследовал влияние технологических инноваций на экономику. Их исследования существенно расширили экономический анализ за счет построения моделей, объясняющих, как рыночная экономика взаимодействует с природой и знанием, отметили в Нобелевском комитете
Ее присудили группе ученых: Артуру Ашкину, а также Жерару Муру и Донне Стрикланд. Ашкин – ученый из США, он изобрел оптический пинцет, позволяющий управлять микроскопическими объектами с помощью лазерного света. Большой прорыв ученый сделал в 1987 г., когда начал использовать пинцет для захвата живых бактерий, не причиняя им вреда. Муру – уроженец Франции – вместе с канадкой Стрикланд предложил новый способ получения сверхмощных лазерных импульсов. Изобретенная ими техника используется для высокоинтенсивных лазеров, благодаря которым проводят офтальмологические операции
Премию присудили Фрэнсис Х. Арнольд (на фото) (США), Джорджу П. Смиту (США) и сэру Грегори П. Винтеру (Великобритания). Исследователи «взяли под контроль эволюцию» и использовали ее же принципы — генетические изменения и селекцию — для разработки нового типа веществ — белков с новыми свойствами, которые смогут решить проблемы человечества, указывал Нобелевский комитет: премия «присуждена за (научную) революцию, которая была совершена благодаря эволюции»