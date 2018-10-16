Политика

Новости

СМИ узнали подробности гибели журналиста в саудовском консульстве в Стамбуле

Тело журналиста-диссидента Джамаля Хашогги расчленили после убийства в саудовском консульстве в Стамбуле, передает CNN со ссылкой на турецкий источник.

Полиция Турции обнаружила в консульстве Саудовской Аравии доказательства убийства Хашогги, сообщило во вторник Associated Press со ссылкой на турецкого чиновника. Он не уточнил, какие именно улики были найдены. Источник BBC ранее говорил, что у Турции есть аудиозаписи, подтверждающие убийство Хашогги в консульстве. По данным AP, турецкие власти готовы обыскать резиденцию генерального консула.

Хашогги пропал 2 октября, после того как зашел в саудовское консульство в Стамбуле. Ранее турецкие власти заявляли, что у них есть доказательства убийства журналиста и причастности к этому Эр-Рияда. Представители МВД Турции, изучив данные с камер видеонаблюдения, пришли к выводу, что журналист не покидал здания саудовского консульства. Во время нахождения журналиста в консульстве в здании дипмиссии также находилась делегация Саудовской Аравии в составе 15 человек, прибывшая в Стамбул на двух самолетах. В день исчезновения Хашогги делегация покинула Стамбул.

Власти Саудовской Аравии официально отрицают причастность к пропаже Хашогги. Журналист пришел в консульство ради оформления документов для свадьбы с гражданкой Турции. Позже его невесте сотрудники консульства заявили, что Хашогги покинул здание дипломатической миссии через другой выход.

Хашогги с 2017 г. жил в США и работал обозревателем в Washington Post. В своих статьях он активно критиковал политику наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада ибн Салмана.