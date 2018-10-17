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Прокуратура Грузии заявила о причастности Саакашвили к убийству Патаркацишвили

Прокуратура Грузии заявила о причастности экс-президента страны Михаила Саакашвили к убийству бизнесмена Бадри Патаркацишвили. В 2007 г. бывший глава государства санкционировал убийство грузинского бизнесмена, говорится в сообщении прокуратуры страны. По версии ведомства, план покушения на бизнесмена разрабатывался в департаменте конституционной безопасности Грузии.

Такой вывод прокуратура сделала «из бесед с сотрудниками департамента». В подготовке покушения участвовали руководитель департамента Дата Ахалая и три высокопоставленных сотрудника, одного из них — Гиоргия Мерабашвили — задержали 16 октября, отметили в надзорном ведомстве. Еще в 2016 г. были изъяты скрытые аудиозаписи, на которых «обвиняемые сотрудники департамента обсуждают» способы убийства бизнесмена, которые не вызвали бы подозрений. Смерть Патаркацишвили должна была выглядеть естественно, считает прокуратура. Благодаря аудиозаписям следствие установило, что сотрудники департамента установили контакт с одним из охранников бизнесмена и пытались узнать у него информацию об обслуживающем Патаркацишвили персонале, отмечается в сообщении.

Следствие по данному делу продолжается. Если вина обвиняемых будет доказана, то им грозит от 16 до 20 лет тюремного заключения.

Патаркацишвили в феврале 2008 г. умер в своем доме под Лондоном. Британские врачи, проводившие вскрытие, пришли к выводу, что причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца. За месяц до смерти бизнесмен участвовал в выборах президента Грузии.