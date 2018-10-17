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Верховный суд смягчил приговор бывшему замначальника СК Москвы Никандрову

Верховный суд изменил категорию преступления бывшему заместителю начальника управления Следственного комитета по Москве Денису Никандрову, передает «Интерфакс». В суде Никандров настаивал, что суд первой инстанции не учел смягчающие обстоятельства. Адвокат осужденного Павел Черняк во время заседания заявил, что роль Никандрова в преступлении была «ничтожно мала». Черняк обратил внимание суда на сотрудничество Никандрова со следствием.

«Приговор Московского городского суда от 16 августа в отношении Никандрова изменить: изменить категорию преступления с "особо тяжкого" на "тяжкое" преступление, назначить отбывание наказания в колонии общего режима», — огласил решение судья.

Помимо этого Никандрову пересчитан срок наказания. Время содержания под стражей осужденного с 19 июля 2016 г. по 17 октября 2018 г. засчитано в срок лишения свободы из расчета день за полтора дня. Таким образом, по мнению суда, Никандров уже отбыл около 3,5 из 5,5 лет.

Мосгорсуд 16 августа приговорил Никандрова к пяти с половиной годам колонии строгого режима. Экс-замначальника СК по Москве был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Суд лишил Никандрова звания генерал-майора юстиции.

Бывший замначальника СК по Москве был задержан летом 2016 г. вместе с экс-руководителем Управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко и его бывшим заместителем Александром Ламоновым. Следствие считает, что фигуранты дела получили взятку в размере $500 000 от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) за смягчение наказания его подельнику Андрею Кочуйкову (Итальянец). Полицейские задержали Кочуйкова после перестрелки у ресторана Elements в центре Москвы.

Ламонов и Максименко ранее были приговорены судом к 5 годам и 13 годам колонии строгого режима соответственно. Ламонову суд назначил штраф в размере 32 млн руб., Максименко — 165 млн руб.