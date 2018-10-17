Тема дня: Массовое убийство в Керчи
Взрыв и стрельбу в Керчи переквалифицировали из теракта в убийство
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Взрыв и стрельбу в Керчи переквалифицировали из теракта в убийство 15:35Нападение совершил 18-летний студент колледжа Владислав Росляков
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Верховный суд смягчил приговор бывшему замначальника СК Москвы Никандрову

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Верховный суд изменил категорию преступления бывшему заместителю начальника управления Следственного комитета по Москве Денису Никандрову, передает «Интерфакс». В суде Никандров настаивал, что суд первой инстанции не учел смягчающие обстоятельства. Адвокат осужденного Павел Черняк во время заседания заявил, что роль Никандрова в преступлении была «ничтожно мала». Черняк обратил внимание суда на сотрудничество Никандрова со следствием.

«Приговор Московского городского суда от 16 августа в отношении Никандрова изменить: изменить категорию преступления с "особо тяжкого" на "тяжкое" преступление, назначить отбывание наказания в колонии общего режима», — огласил решение судья.

Помимо этого Никандрову пересчитан срок наказания. Время содержания под стражей осужденного с 19 июля 2016 г. по 17 октября 2018 г. засчитано в срок лишения свободы из расчета день за полтора дня. Таким образом, по мнению суда, Никандров уже отбыл около 3,5 из 5,5 лет.

Мосгорсуд 16 августа приговорил Никандрова к пяти с половиной годам колонии строгого режима. Экс-замначальника СК по Москве был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Суд лишил Никандрова звания генерал-майора юстиции.

Бывший замначальника СК по Москве был задержан летом 2016 г. вместе с экс-руководителем Управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко и его бывшим заместителем Александром Ламоновым. Следствие считает, что фигуранты дела получили взятку в размере $500 000 от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) за смягчение наказания его подельнику Андрею Кочуйкову (Итальянец). Полицейские задержали Кочуйкова после перестрелки у ресторана Elements в центре Москвы.

Ламонов и Максименко ранее были приговорены судом к 5 годам и 13 годам колонии строгого режима соответственно. Ламонову суд назначил штраф в размере 32 млн руб., Максименко — 165 млн руб.

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Бизнес
Новости

Суд признал совладельца «Юлмарта» Васинкевича банкротом

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал совладельца компании «Юлмарт» Михаила Васинкевича банкротом и ввел процедуру реструктуризации долгов. Это следует из документов в картотеке арбитражных дел. Постановление пока не опубликовано.

Другой совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин подал иск о банкротстве Васинкевича в январе 2018 г. из-за долга в размере 405 млн руб. «Попытка решить свои финансовые проблемы за счет шантажа мажоритариев и требования у них неадекватной суммы за свой пакет акций «Юлмарта» закончилась тем, чем закончилась. Жадность до добра не доводит», – говорит адвокат Костыгина Олег Сергеев. Сам Васинкевич ранее говорил, что денежные требования искусственно сформированы и предъявляются с целью оказания давления, передает ТАСС.

Костыгин и Август Мейер (контролируют 31,6 и 29,9% владельца «Юлмарта» – компании UHL) разошлись с партнером Михаилом Васинкевичем (38,5%) во мнениях о том, как дальше развивать бизнес. После этого у ритейлера начались проблемы с кредиторами.

В начале октября 2017 г. Смольнинский районный суд отправил Костыгина под домашний арест. Он обвиняется в мошенничестве с кредитом Сбербанка. По версии следствия, чтобы получить деньги, в кредитную организацию были представлены ложные сведения о финансовом состоянии «Юлмарта». В сентябре панамская компания Ledaro Investments S.A (принадлежит председателю совета директоров и основному владельцу «Петербургского нефтяного терминала» Михаилу Скигину) потребовала банкротства «Юлмарта».

Совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин в суде

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Политика
Новости

Число погибших в керченском колледже увеличилось до 19 человек

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Число погибших в Керченском политехническом колледже возросло до 19 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора крымского Центра медицины катастроф и скорой медпомощи Сергея Астанкина.

В среду в Керченском политехническом колледже произошел взрыв и была стрельба. Сначала Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о десяти погибших и около 50 пострадавших, но потом число жертв начало расти. Следственный комитет России (СКР) уточнил, что большая часть раненых – подростки.

По предварительным данным, нападение совершил 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Он застрелился, его тело нашли на втором этаже учебного заведения, рядом с ним лежало помповое ружье, сообщали в НАК. Пока точно неизвестно, действовал он один или у него были сообщники. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Сначала СКР возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (теракт), но позже переквалифицировал его на ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц). В Крыму объявлен трехдневный траур.

«Кто-то ворвался. Взорвали холл». Директор колледжа в Керчи о трагедии

Экономика
Новости

Падение реальных доходов населения в сентябре ускорилось до 1,5%

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Падение реальных доходов населения России в сентябре ускорилось до 1,5% в годовом выражении с 0,9% в августе (в июле был рост на 2,4%, в июне — 0,5%, в мае — 0,2%). Об этом говорится в докладе Росстата. Реальные доходы населения в сентябре по сравнению с августом не изменились.

В среднем на душу населения в сентябре доход составил 31 982 руб., что на 2,7% превышает показатель сентября 2017 г. и на 0,4% - августа 2018 г.

В сентябре средняя зарплата составила 42 200 руб.: рост на 10,8% в номинальном и 7,2% в реальном выражении к сентябрю прошлого года. За девять месяцев зарплаты увеличились на 11,1% в номинальном выражении к 2017 г. и на 8,4% - в реальном.

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Технологии
Новости

Илон Маск увеличит свою долю в Tesla

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Гендиректор Tesla Илон Маск планирует потратить $20 млн на покупку акций Tesla на фондовом рынке, сообщает CNBC. Телеканал ссылается на заявление, касающееся соглашения между комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Маском. Это соглашение позволило снять с Маска обвинения в мошенничестве, связанные с его заявлениями о планах сделать Tesla непубличной компанией.

Маск приобретет акции во время окна, позволяющего топ-менеджерам публичных компаний делать это. Он купит их по той цене, по которой они будут котироваться в тот момент. Благодаря этой новости акции Tesla подорожали на 2% перед началом торговой сессии в среду. Но с начала 2018 г. они подешевели на 11%.

Маск — крупнейший акционер Tesla, ему принадлежат акции более чем на $9 млрд, отмечает CNBC. Рыночная капитализации компании равна $47,18 млрд. Причем в мае Маск купил акции Tesla стоимостью $9,9 млн, а в июне — еще на $24 млн.

Соглашение между Маском и SEC было одобрено судом во вторник. По его условиям, Tesla и Маск должны выплатить по $20 млн штрафа в течение 14 дней, отмечает The Wall Street Journal. Также Маск к 13 ноября должен уйти с поста председателя совета директоров Tesla минимум на три года, а компания обязана следить за тем, чтобы он больше не делал заявлений, вводящих инвесторов в заблуждение. Кроме того, в совет директоров Tesla должны войти два независимых директора.

Авто
Новости

Основанная Джабраиловым ассоциация предложила сделать платным въезд в Москву

Ведомости
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Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила сделать платным въезд в Москву и ее центр. Письмо со своими предложениями ассоциация направила в столичную мэрию, сообщает «РИА Новости» (документ есть в распоряжении агентства).

Предприниматели предложили мэрии установить гибкие тарифы. Например, за каждый въезд в зону от МКАД до Третьего транспортного кольца (ТТК) взимать 50 руб., за въезд в пределы ТТК и до Садового кольца — 100 руб., от Садового до Бульварного кольца — 200 руб. С тех, кому нужно в самый центр столицы — в пределы Бульварного кольца, «Аванти» предложила брать 300 руб. Срок действия оплаты – 24 часа, льгот не предусмотрено, не платить за перемещение по городу смогут только транспортные средства специального назначения и общественный транспорт.

Необходимость введения платного въезда в Москву «Аванти» объясняет сильной транспортной загруженностью столицы. Москва стала вторым в мире городом по загруженности дорог, приводит ассоциация данные исследовательской компании Inrix Inc за 2016 г. Бизнесмены предлагают сделать платным въезд для личного автотранспорта не только в Москве, но и во всех российских городах с населением более 5 млн человек.

Мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что власти Москвы не будут делать платным въезд в центр города, а проблему загруженности дорог в столице можно решить другими способами. Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов подтверждал «Ведомостям», что московские власти не рассматривают вопрос введения платного въезда в город.

Платный въезд в город практикуется во многих городах мира. Например, он есть в Сингапуре, Лондоне и Нью-Йорке.

«Аванти» была основана бывшим сенатором от Чечни Умаром Джабраиловым, который год назад устроил стрельбу в номере отеля Four Seasons возле Красной площади и был исключен из «Единой России». В «Аванти» входят бывший президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, член комитета Госдумы по обороне Павел Дорохин, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов и др., говорится на ее сайте. Организация взаимодействует с Минздравом, Росприроднадзором, Россельхознадзором, отмечается там же. Среди ранее выдвинутых предложений «Аванти» – создание в России криптоофшоров и запрет чиновникам отдыхать в странах, которые ввели против России санкции.

В каких странах лучшие дороги, а где – худшие

Финансы
Новости

Сбербанк увеличил минимальные ставки по потребительским кредитам

Ведомости
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Сбербанк с 15 октября увеличил минимальные ставки по потребительским кредитам на 1–2 процентных пункта, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя банка. «Изменение процентных ставок является следствием адаптации к текущим рыночным условиям, в том числе с учетом увеличения ставок по вкладам и роста ключевой ставки», – пояснил он.

Согласно размещенным на сайте Сбербанка данным, минимальная ставка по кредиту (от 300 000 до 1 млн руб.) для клиентов, получающих зарплату или пенсию на карту банка, составляет 12,9%, минимальная ставка для остальных клиентов – 13,9%. Минимальная ставка по кредиту (до 300 000 руб.) для зарплатных клиентов – 13,9%, для остальных – 14,9%. Ставка по кредиту от 1 млн руб. при получении зарплаты или пенсии на счет в Сбербанке – 12,9%, для остальных клиентов – 13,9%.

В августе Сбербанк снижал ставки по кредитам на любые цели в рамках акции на 0,2–1,2 п. п. С 15 октября акция завершилась. С 12 октября Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам, а ранее – по валютным депозитам.

Как в России уничтожают деньги

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Политика
Новости

В керченском колледже обнаружили бомбу

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В здании Керченского политехнического колледжа нашли бомбу. Об этом рассказал представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский в эфире телеканала «Россия 24». По словам Пржездомского, на месте работают взрывотехники. Причины произошедшего устанавливаются.

В среду в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. По данным Следственного комитета России (СКР), сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. Росгвардия сообщала, что речь идет о самодельной взрывчатке. Сначала СКР возбудил дело по факту взрыва по ст. 205 УК РФ (террористический акт), но позже переквалифицировал на ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц общеопасным способом).

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о 18 погибших и более 40 раненых. Предполагаемый убийца – студент 4-го курса этого колледжа. Он застрелился, его тело обнаружено в библиотеке на втором этаже, отметил Аксенов. Рядом с подозреваемым лежало помповое ружье, из которого он мог застрелиться, добавил Пржездомский. СКР раскрыл имя подозреваемого – это Владислав Росляков.

«Кто-то ворвался. Взорвали холл». Директор колледжа в Керчи о трагедии

Бизнес
Новости

«Новатэк» и бельгийская Fluxys построят СПГ-терминал в Германии

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Совместное предприятие «Новатэка» и бельгийской Fluxys подписало договор с немецким портом Росток об аренде земельного участка для строительства СПГ-терминала. Об этом говорится в сообщении российской компании.

Мощность перевалочного СПГ-терминала составит 300 000 т в год. Проектирование, строительство и финансирование объекта возьмет на себя совместное предприятие российской и бельгийской компаний. Fluxys получит в нем 51%, «Новатэк» — 49%, говорится в сообщении бельгийской компании. Терминал будет принимать танкеры с завода «Криогаз-Высоцк», который «Новатэк» строит в порту Высоцка (Ленинградская область).

«Новатэк» рассчитывает запустить завод в эксплуатацию в конце 2018 г. — начале 2019 г. После запуска первой очереди на 660 000 т СПГ в год компания рассмотрит возможность строительства второй очереди. Ее мощность может составить от 600 000 до 1 млн т в год. Совладельцами по этому проекту выступают «Новатэк» и «дочка» Газпромбанка — «Криогаз».

В 2017 г., до угрозы введения санкций, Fluxys думала о вхождении в европейский газотранспортный проект «Газпрома» — «Северный поток — 2». Между Fluxys и «Газпромом» также подписано рамочное соглашение о сотрудничестве на рынке малотоннажного СПГ в Европе.

Первая партия сжиженного газа «Ямал СПГ» отгружена на танкер «Кристоф де Маржери»

Политика
Новости

Глава Крыма сообщил о 18 погибших в результате взрыва в Керчи

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Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24» уточнил число погибших в результате взрыва и стрельбы в Политехническом колледже в Керчи. Согласно последним данным, погибли 18 человек, раненых более 40. Ранее Следственный комитет России (СКР) сообщал о 13 погибших и около 50 пострадавших.

Нападавший, по словам Аксенова, был 22-летним студентом четвертого курса этого учебного заведения. Он покончил с собой, отметил Аксенов. «О сообщниках не готов сказать», — ответил глава Крыма на вопрос, действовал ли нападавший один. От дальнейших комментариев Аксенов отказался, переадресовав вопросы следователям. С 18 октября в Крыму объявлен трехдневный траур.

Сначала СКР завел уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) по факту взрыва. Позже ведомство переквалифицировало его на ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом). Взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, было заложено в столовой колледжа. По данным СКР, нападавший — студент 4 курса этого учебного заведения 18-летний Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа. «Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство», — уточнил СКР.

Следствие допрашивает свидетелей и очевидцев, а также изучает записи с камер видеонаблюдения. Расследованием дела занимается центральный аппарат СКР.

В керченском колледже произошел взрыв

Политика
Новости

В Крыму объявлен трехдневный траур

Ведомости
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Глава Крыма Сергей Аксенов объявил трехдневный траур в регионе из-за теракта в Керчи. Он выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве в Керченском политехническом колледже. «Потрясен этой страшной трагедией, разделяю вашу боль и скорбь», — написал он на странице в Facebook.

Ранее глава Крыма в срочном порядке выехал в Керчь для выяснения обстоятельств и координации работы по ликвидации последствий произошедшего и помощи пострадавшим. Помимо Аксенова в Крым вылетела министр здравоохранения Вероника Скворцова с командой специалистов.

В политехническом колледже в Керчи 17 октября произошел взрыв. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК). По версии следствия, в столовой учебного учреждения сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. По последним данным СКР, погибло 13 человек, около 50 пострадали. По информации ведомства, большинство пострадавших – подростки. На месте ЧП работают специалисты-взрывотехники. Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев и изучают видеозаписи с камер наблюдения.

В керченском колледже произошел взрыв

Выбор редактора
Политика
Новости

СКР уточнил число погибших при теракте в Керчи

Ведомости
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В результате теракта в политехническом колледже Керчи погибли 13 человек, около 50 получили ранения, сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР). Среди пострадавших большинство – подростки. Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщал о десяти погибших.

СКР завел по факту взрыва уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, сработало в столовой колледжа, уточняли следователи. На месте работают специалисты-взрывотехники. Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев, а также изучают записи с камер видеонаблюдения. Расследование дела передано в центральный аппарат ведомства.

Источник в МВД рассказал РБК, что правоохранительные органы подозревают в организации взрыва одного из учеников колледжа. «Из показаний учеников стало ясно, что один из учеников незадолго до взрыва оставил в столовой рюкзак, — сообщил собеседник, — также ученики рассказали, что слышали от этого молодого человека, что он проводит опыты со взрывчатыми веществами». Правоохранительные органы пока не давали официальной информации о подозреваемых.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину доложили о происшедшем. Путин поручил компетентным ведомствам оказать помощь пострадавшим и установить причины взрыв. Он также выразил соболезнования близким погибших. С 18 октября в Крыму объявлен трехдневный траур, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

В керченском колледже произошел взрыв

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