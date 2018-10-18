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РБК узнал о возможной отставке губернатора Мурманской области

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун может лишиться своего поста, ей уже ищут замену. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и администрации региона. Причиной ее возможной отставки собеседники издания называют конфликты с местными бизнес-элитами, силовиками и собственной командой.

Один из источников РБК отметил, что после итогов выборов в других регионах власти не готовы рисковать и позволять кандидатам, чье переизбрание не гарантировано, участвовать в голосовании. По словам собеседника, близкого к администрации региона, как только «определятся, будет ротация». Источник к в региональном правительстве уточнил, что Ковтун сейчас в отпуске.

Официально об отставке губернатора Мурманской области объявят в ближайшее время, пишет издание.

На выборах 2014 г. Ковтун набрала 64,7% голосов. Ее полномочия истекают осенью 2019 г. Авторы «Индекса избираемости глав субъектов», подготовленного в октябре Центром электоральных практик и Политической экспертной группой, выставили ей два балла. Индекс учитывает личную популярность губернатора, политическую конкуренцию в регионе, социально-экономическое благополучие, уровень протестных настроений и степень влияния административного ресурса на результаты выборов.

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