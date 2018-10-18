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РБК узнал о возможной отставке губернатора Мурманской области

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Губернатор Мурманской области Марина Ковтун может лишиться своего поста, ей уже ищут замену. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и администрации региона. Причиной ее возможной отставки собеседники издания называют конфликты с местными бизнес-элитами, силовиками и собственной командой.

Один из источников РБК отметил, что после итогов выборов в других регионах власти не готовы рисковать и позволять кандидатам, чье переизбрание не гарантировано, участвовать в голосовании. По словам собеседника, близкого к администрации региона, как только «определятся, будет ротация». Источник к в региональном правительстве уточнил, что Ковтун сейчас в отпуске.

Официально об отставке губернатора Мурманской области объявят в ближайшее время, пишет издание.

На выборах 2014 г. Ковтун набрала 64,7% голосов. Ее полномочия истекают осенью 2019 г. Авторы «Индекса избираемости глав субъектов», подготовленного в октябре Центром электоральных практик и Политической экспертной группой, выставили ей два балла. Индекс учитывает личную популярность губернатора, политическую конкуренцию в регионе, социально-экономическое благополучие, уровень протестных настроений и степень влияния административного ресурса на результаты выборов.

Самые молодые губернаторы России на момент их назначения

Бизнес
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Евтушенков может купить фармбизнес у Газпромбанка и UFG Private Equity

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АФК «Система» (совладелец Владимир Евтушенков) и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) обсуждают покупку фармацевтической компании «Оболенское» у Газпромбанка и инвестиционного фонда UFG Private Equity. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Инициатором переговоров выступила «Система». Стороны рассматривают в качестве совместной инвестиции вариант покупки контрольного пакета в фармацевтическом предприятии. Переговоры, по данным издания, на продвинутой стадии. Возможная сумма сделки и другие подробности не уточняются. Участники переговоров отказались комментировать изданию эту информацию.

ФП «Оболенское» создано на базе Государственного научного центра прикладной микробиологии в 1994 г. В 2013 г. компания вошла в состав холдинга Alvansa Group. Ее акционеры - Газпромбанк и UFG Private Equity. За этот актив консорциум тогда мог заплатить $20-$25 млн, отмечает издание со ссылкой на аналитиков. По их словам, на момент сделки у «Оболенского», «предприятия с хорошей производительностью», «нет яркого портфеля препаратов, в основном это брендированные дженерики».

По оценке DSM Group, доля фармацевтического предприятия на российском рынке лекарств по итогам прошлого года составила 0,84% в штуках и 0,59% — в стоимостном выражении. Лидер среди российских производителей — «Отисифарм» — имеет долю 2,3% в стоимостном выражении в коммерческом сегменте, указывает издание.

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Политика
Новости

Опубликован список погибших при массовом убийстве в керченском колледже

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Правительство Крыма опубликовало официальный список погибших в результате массового убийства в Политехническом колледже в Керчи. Среди погибших студентов — 15 человек, из них несовершеннолетних – шестеро, еще пять человек — сотрудники колледжа. Ранее сообщалось также о 50 пострадавших.

В среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. Устроил нападение, предположительно, студент колледжа. Он застрелился. Действовал ли юноша один или у него были сообщники – пока неизвестно. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются, сказал глава Крыма Сергей Аксенов. В Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур.

Следственный комитет России (СКР) сначала возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (теракт), но позже переквалифицировал его на ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц). 

Министр здравоохранения Вероника Скворцова ранее заявила, что опознаны все пострадавшие в результате стрельбы и взрывов в колледже Керчи. Медики допускают близких к ним в реанимацию. «Родители находятся с детьми, в реанимацию они допускаются, благодаря этому все опознаны. Ночью было три неизвестных девочки, сейчас все известны», — сказала чиновница. Ее слова приводит «Интерфакс».

В керченском колледже произошел взрыв

Бизнес
Новости

СМИ сообщили о намерении «Лукойла» продать электростанции

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«Лукойл» собирается продать свои активы в электроэнергетике, полученные компанией в результате реформы РАО «ЕЭС». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Собеседник газеты отметил, что ранее «Лукойл» уже обсуждал продажу своих электростанций с потенциальными покупателями, но до сих пор завершить сделку не удавалось. Разногласия с потенциальными покупателями касались в том числе стоимости активов, которую «Лукойл» пытался увеличить из-за новых энергоблоков. Без них энергоактивы фактически работают в ноль.

Даже в случае успеха на переговорах есть риск, что сделку не одобрит «Роснефтегаз», которому принадлежит 27,63% акций «Интер РАО» из-за «специфических взаимоотношений между Вагитом Алекперовым (основной совладелец "Лукойла") и Игорем Сечиным, отмечает издание.

«Интер РАО» входит в число тех, с кем компания обсуждает возможную сделку, однако результатов пока нет. Ключевую ценность представляют новые энергоблоки, на которых компания зарабатывает ежегодно около 8 млрд руб. EBITDA. Рыночная стоимость электростанций «Лукойла» оценивается экспертами в 35 млрд руб.

Топ-10 крупнейших энергетических компаний мира

Политика
Новости

Госдума обсудит ужесточение порядка выдачи оружия

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В Госдуме обсуждают ужесточение правил выдачи и хранения оружия, заявил сегодня замглавы комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. «Активно обсуждаются вопросы порядка ужесточения (выдачи) лицензий на получение оружия, хранения и ношения оружия в том числе», — сказал Выборный в комментарии телеканалу «Россия 24» (ВГТРК).

Среди других обсуждаемых мер — блокировка интернет-ресурсов, которые могут склонить детей к преступлениям, сказал Выборный.

Накануне учащийся Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу из ружья в учебном заведении, после чего покончил с собой. Погибли 20 человек, ранены около 50, 10 из них тяжело.

Ружье было получено Росляковым на собственное имя вскоре после достижения 18-летия. Для получения разрешения на охотничье оружие в России заявитель должен быть совершеннолетним, иметь постоянную регистрацию, справки от нарколога и психиатра, не иметь судимости и административных правонарушений за последний год.

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Политика
Новости

Власти США назвали имя погибшего на Украине американского пилота

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Американским пилотом, погибшим на Украине при крушении истребителя Су-27УБ 16 октября, был подполковник ВВС Сэт Неринг с позывным «Джетро» из 194-й боевой эскадрильи Калифорнийской воздушной национальной гвардии. Об этом сообщил региональный канал Fox26news со ссылкой на заявление губернатора Калифорнии Джери Брауна и сообщение 144-го авиакрыла авиации национальной гвардии США.

«Неринг был частью семьи 144-го авиакрыла более 20 лет. Он начинал службу старшим авиатехником, затем прошел курсы пилотов и освоил истребитель F-16, на котором летал 15 лет, затем перешел на F-15», — говорится в сообщении подразделения национальной гвардии. На Украине Неринг выполнял функции оперативного сотрудника в совместном командном центре учений Clear Sky 2018 («Чистое небо - 2018»).

В соответствии с американскими традициями имя погибшего пилота не называется до тех пор, пока его семья не получит сообщение о гибели. Сегодня губернатор Браун выразил глубокие соболезнования семье погибшего и приказал приспустить государственные флаги на здании Капитолия штата.

Вечером 16 октября во время учебно-боевого полета вблизи поселка Уланов Винницкой области разбился истребитель Су-27УБ 831-й бригады тактической авиации Украины из Миргорода (Полтавская обл.). Погибли Неринг и начальник авиации воздушного командования «Восток» ВС ВСУ Украины полковник Иван Петренко. Причины катастрофы не называются, черные ящики самолета обнаружены.

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Политика
Новости

Число погибших в Керчи достигло 20 человек

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Число погибших при нападении на Керченский политехнический колледж 17 октября достигло 20 человек. Сегодня об этом сообщил агентству ТАСС замглавы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев.

«Погибших 20 человек. Последний катафалк привез в морг тела не троих, а четверых человек. Нашли еще одного», — сказал Мельгазиев. Он лично находился в здании городского морга, куда свозили тела жертв трагедии на опознание.

Ранее сообщалось о 19 погибших, из них опознаны 17 человек. Пострадавших около 50 человек, из них несколько находятся в коме. Взорвавший в колледже взрывное устройство, а потом расстреливавший учащихся из ружья студент 4 курса колледжа Владислав Росляков покончил с собой, мотивы стрелка выясняются. По данным «Коммерсанта», дело расследует спецгруппа во главе со следователем по особо важным делам генерал-майором Сергеем Голкиным, курировавшим расследования теракта в метро Санкт-Петербурга и пожара в ТЦ «Зимняя вишня».

В Керчи объявлен трехдневный траур.

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Политика
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Минэкономразвития предложило ужесточить требования к членам советов директоров

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Минэкономразвития предложило ужесточить требования к руководителям акционерных обществ и дисквалифицировать их за сделки с аффилированными лицами в ущерб компании. Об этом пишет РБК со ссылкой на план «Трансформация делового климата» (ТДК), разработанный министерством совместно с представителями бизнеса и экспертами. Сейчас поводом для дисквалификации руководства российских компаний может быть только фиктивное или преднамеренное банкротство — за это они лишаются права занимать руководящие должности на срок до трех лет.

Запретить вхождение в руководство АО предлагается лицам, которых суд привлек к ответственности «за убытки, причиненные акционерному обществу сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность такого лица». Срок дисквалификации — один год.

Это действенная мера, заявил РБК управляющий партнер компании «УК «Право и бизнес» Александр Пахомов: «Принудительная невостребованность на рынке, пусть даже временная, может существенно сократить шансы сохранить прежний карьерный уровень».

Подобные меры уже действуют в банковском секторе: с прошлого года банкиры, имеющие судимость за банкротство банков, пожизненно включаются в черный список ЦБ. Люди из черного списка не могут занимать руководящие должности в банках и приобретать более 10% их акций.

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Политика
Новости

Российские СМИ сообщили об ошибочном ударе США по курдам в Сирии

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Истребители коалиции во главе с США ошибочно нанесли удар по курдским отрядам СДС (Сирийских демократических сил) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщили российские агентства «Интерфакс», «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

«Из-за непрофессиональных действий американских ВВС по наступающему на ИГИЛ (запрещено в России) курдскому формированию сегодня был нанесен бомбовый удар двумя истребителями F-15 из состава сил коалиции. Погибло 6 курдских бойцов и еще порядка 15 получили серьезные ранения», — цитирует «Интерфакс». По словам источника, удар не только сорвал наступление курдов, но и привел к их дезертирству из района и его новому захвату боевиками ИГИЛ.

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Политика
Новости

Администрация Трампа удержалась от эскалации торговой войны с Китаем

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Администрация президента США Дональда Трампа удержалась от эскалации торговой войны с Китаем, пишет Politico. Инвесторы опасались, что минфин США в полугодовом обзоре о макроэкономической и валютной политике ведущих стран впервые с 1994 г. официально обвинит Китай в манипулировании курсом юаня, однако этого не произошло.

«Обзор послужил островком затишья в торговой войне, заключив, что прямое вмешательство Народного банка Китая было ограниченным. Тем не менее минфин США раскритиковал Пекин за непрозрачную финансовую политику и недостаточно энергичные рыночные реформы, которые не смогли достаточно укрепить юань», — отмечает ресурс.

США обложили пошлинами китайский импорт более чем на $250 млрд. Сам Трамп неоднократно обвинял Китай в манипуляциях с юанем ради «нечестного» преимущества на внешних рынках. Минфин также отметил, что недавняя девальвация юаня способна еще больше увеличить профицит страны в торговле с США.

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Технологии
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Google Play станет платным для производителей Android-устройств для ЕС

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Интернет-гигант Google перейдет к лицензионной модели доступа к магазину приложений Google Play для производителей устройств на его мобильной операционной системе Android, пишет Reuters. Таким образом компания отреагировала на предписания и рекордный штраф Еврокомиссии в 4,34 млрд евро ($5 млрд), наложенный в июле за использование предустановленного в Android поисковика и браузера Google как средства для закрепления доминирования этой поисковой системы на рынке.

Лицензионная плата вводится для всех устройств, запущенных после 29 октября в Европейской экономической зоне (28 стран ЕС плюс Исландия, Лихтенштейн и Норвегия). Производители устройств (Samsung, Huawei и другие) будут освобождены от обязанности предустанавливать поиск Google и браузер Chrome, но взамен заплатят за доступ устройств к Google Play. Размер этой платы не раскрывается, отмечает агентство, причем Chrome и поиск можно будет установить бесплатно.

Теоретически ничто не мешает создавать производителям свои программные среды для устройств — вроде систем с браузером Opera и поиском Bing от Microsoft, но практически мобильная индустрия осознает, что европейским пользователям неинтересны устройства без Google, отмечает Reuters. Впрочем, некоторые пользователи ищут альтернативы после скандалов с утечками личных данных.

Партнеры Google теперь смогут продавать в Европе устройства с ОС конкурентов, созданными на базе Android, в том числе с Fire OS от Amazon. Но такие устройства не получат доступа к Google Play.

«Google нашел способ сделать так, чтобы Android продолжила работать в его пользу», — цитирует Reuters аналитика CCS Insight Джеффа Блабера. «Новые договоренности всего лишь меняют скрытую комиссию — доступ к Play в обмен на предустановку программ — на явную», — считает финансовый аналитик Atlantic Equities Джеймс Кордуэлл.

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Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал о версии ошибки при сборке аварийной ракеты-носителя «Союз»

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Большинство экспертов, расследующих аварию ракеты-носителя »Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» 11 октября, сходятся на том, что причиной не был производственный брак, пишет «Коммерсантъ». Вероятная причина — повреждение бокового блока при сборке ракеты-носителя уже в монтажно-испытательном комплексе на космодроме Байконур.

«По всей видимости, повреждение было нанесено в ходе подъема бокового блока подъемным краном, — сообщило издание со ссылкой на собеседника, близкого к Минобороны. — Это не конструкторская ошибка и не заводской брак. Скорее, речь идет об эксплуатационных ошибках». «Роскосмос» обещает завершить доклад о причинах инцидента к концу недели.

Во время пуска ракеты «Союз-ФГ» на исходе второй минуты полета при отделении четырех блоков первой ступени произошло соударение одного из блоков со второй ступенью, повлекшее ее разгерметизацию и взрыв. Система аварийного спасения сработала штатно, и спускаемый аппарат корабля «Союз МС-10» с экипажем в составе космонавта «Роскосмоса» Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга приземлился в Казахстане после короткого баллистического полета.

Эксперты сразу назвали наиболее вероятную причину аварии — отказ дренажного клапана бокового блока, струя газов наддува из которого и отводит блок от ракеты. Возможной непосредственной причиной отказа назывался дефект пиропатрона.

Космонавты Овчинин и Хейг вернулись на Байконур после аварийного запуска «Союза МС-10»

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