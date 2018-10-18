РБК узнал о возможной отставке губернатора Мурманской области
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун может лишиться своего поста, ей уже ищут замену. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и администрации региона. Причиной ее возможной отставки собеседники издания называют конфликты с местными бизнес-элитами, силовиками и собственной командой.
Один из источников РБК отметил, что после итогов выборов в других регионах власти не готовы рисковать и позволять кандидатам, чье переизбрание не гарантировано, участвовать в голосовании. По словам собеседника, близкого к администрации региона, как только «определятся, будет ротация». Источник к в региональном правительстве уточнил, что Ковтун сейчас в отпуске.
Официально об отставке губернатора Мурманской области объявят в ближайшее время, пишет издание.
На выборах 2014 г. Ковтун набрала 64,7% голосов. Ее полномочия истекают осенью 2019 г. Авторы «Индекса избираемости глав субъектов», подготовленного в октябре Центром электоральных практик и Политической экспертной группой, выставили ей два балла. Индекс учитывает личную популярность губернатора, политическую конкуренцию в регионе, социально-экономическое благополучие, уровень протестных настроений и степень влияния административного ресурса на результаты выборов.
Самые молодые губернаторы России на момент их назначения
29 мая 2018 г. Владимир Путин назначил 30-летнего Артюхова врио руководителя региона
*здесь и далее указаны должности на момент назначения
Возглавил республику в феврале 2007 г., когда ему было 30 лет, а временно исполняющим обязанности руководителя региона стал вовсе в 29 лет
Возглавил регион в феврале 2009 г. На момент назначения ему было 33 года
Возглавил регион в 34 года по указу президента Дмитрия Медведева. Был снят президентом Владимиром Путиным в 2016 г. в связи с утратой доверия из-за обвинения в получении взятки
6 октября 2016 г. Владимир Путин назначил 30-летнего Алиханова врио руководителя области. Став на год старше, Алиханов выиграл в сентябре 2017 г. выборы губернатора
1 марта 2011 г. депутаты Народного собрания республики единогласно утвердили Темрезова на посту президента. На момент назначения ему было 35 лет
Возглавил регион в сентябре 2015 г. в возрасте 34 лет