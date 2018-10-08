Избираемость большинства губернаторов оценили на троечку

Эксперты выяснили, кому из глав регионов будет легче всего на выборах

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Исход губернаторских выборов в России сильно зависит от местных реалий Александра Зотова / Ведомости

Три российских губернатора «практически не избираемы» на новый срок – это Александр Бердников (Республика Алтай), Наталья Жданова (Забайкальский край) и Юрий Берг (Оренбургская обл.). Всем им авторы «Индекса избираемости глав субъектов», подготовленного Центром электоральных практик и Политической экспертной группой, выставили низший балл – 1 из 5. Ранее собеседники «Ведомостей», близкие к администрации президента, тоже говорили, что этим губернаторам ищут замену. Пятерки получили четверо – Рамзан Кадыров (Чечня), Дмитрий Артюхов (ЯНАО), Алексей Дюмин (Тульская обл.) и Сергей Носов (Магаданская обл.), но в их регионах выборов в ближайшее время не планируется.