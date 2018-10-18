Политика

Новости

Путин связал массовое убийство в Керчи с глобализацией

Президент России Владимир Путин считает, что трагедия в Керчи, где в среду произошли взрыв и стрельба в колледже, является результатом глобализации. Об этом он сказал, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Молодые люди с неустойчивой психикой» создают себе лжегероев, заменяя настоящий героизм «суррогатом героизма», заявил президент. По его мнению, «все началось с трагических событий в школах США». «Это значит, что мы все вместе взятые, не только в России, плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире», — добавил Путин, пояснив, что в интернете создается недостаточно нужного и интересного контента для молодежи.

В среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. На момент публикации было известно о 21 погибшем. В больницах оставались более 30 человек, в том числе 10 в тяжелом состоянии.

По данным следствия, нападение совершил один из студентов колледжа, 18-летний Владислав Росляков, после случившегося он покончил с собой. Его тело с огнестрельным ранением обнаружили в одном из помещений колледжа.

Следственный комитет России сначала квалифицировал происшедшее как теракт и возбудил уголовное дело по ст. 205 УК, но позже изменил ее на ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц). Пока неизвестно, действовал ли Росляков один или у него были сообщники. Подозреваемому посмертно назначили психиатрическую экспертизу.

Генеральная прокуратура после трагедии в Керчи проверит все образовательные учреждения в России на соблюдение законодательства об обеспечении безопасности. Сотрудники надзорных органов проверят, чтобы в образовательных учреждениях работали система видеонаблюдения и экстренного оповещения, соблюдался контрольно-пропускной режим, присутствовали охранники.

Как выглядит внутри колледж в Керчи после нападения студента