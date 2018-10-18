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Суд арестовал вице-премьера Крыма

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, передает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

Ранее 18 октября Нахлупину предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Наказание по ней — либо до 5 млн руб. штрафа, либо штраф в размере до стократной суммы полученной взятки, либо до 15 лет лишения свободы.

Как сообщил в суде следователь, Нахлупин «обвиняется в систематическом получении взяток». Сумму взяток он не назвал.

Чиновник был задержан накануне, 17 октября, в Москве. Кроме того, были задержаны первый заместитель председателя комитета конкурентной политики Крыма Ярослав Сливка и бывший замминистра транспорта республики Валентин Дукорский. Им предъявлены обвинения по той же части и статье УК, что и Нахлупину, — о получении взятки в особо крупном размере. По данным двух источников РБК, близких к властям Крыма, они были задержаны параллельно с Нахлупиным. Собеседники издания охарактеризовали их как выходцев из команды Нахлупина.

Нахлупин с января 2016 г. занимает должность зампредседателя совета министров Крыма. Он курирует работу финансового блока правительства, реализацию ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 г., а также дорожное строительство на полуострове.