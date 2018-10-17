В Москве задержан вице-премьер Крыма

Александр Полегенько / РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на вице-премьера Крыма Игоря Михайличенко. Нахлупин подозревается в получении взятки по статье 290 УК.

Михайличенко доложил о задержании Нахлупина главе Крыма Сергею Аксенову. Вице-премьер Крыма уточнил, что следственные действия по этому делу идут в комитете конкурентной политики, в комитете дорожного хозяйства, службе капитального строительства республики, компаниях «Крымгазсети» и «Крымэнерго». В рамках следствия информация не разглашается, говорится в сообщении.

Источник РБК в руководстве Крыма связал задержание Нахлупина с ситуацией вокруг дорожных тендеров. Нахлупин курировал дорожное строительство, а также отвечал за реализацию федеральной целевой программы по части строительства дорог, рассказал РБК источник в МВД.

Глава Крыма на своей странице в Facebook подтвердил факт задержания своего заместителя. «Неприкасаемых нет и не будет. Важно не кто задержан, а за что. Все, кто переступил или только собирается нарушить закон, должны знать: наказание неотвратимо», — подчеркнул Аксенов. Он отметил, что власти «заинтересованы в установлении истины» и оказывают содействие правоохранительным органам. Руководитель республики пообещал высказать свое мнение по этому делу, когда «будут обнародованы конкретные факты».

Нахлупин занимает пост заместителя председателя совета министров Крыма с 19 января 2016 г. Он курирует работу финансового блока правительства, реализацию ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 г., а также дорожное строительство на полуострове. До этого этого он руководил комитетом по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике, а еще раньше — занимал пост гендиректора предприятия «Крымтролейбус».

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя была принята в 2014 г. Кроме проектов в сфере дорожного строительства, она учитывает проекты очистных сооружений, газопроводов, а также социальных объектов на полуострове. Общий размер финансирования ФЦП — свыше 800 млрд руб., из которых 790 млрд руб. — средства федерального бюджета. В 2017 г. Счетная палата проверила исполнение программы и констатировала отсутствие эффективной системы управления ее реализацией.

В феврале 2017 г. в Крыму был задержан бывший вице-премьер республики Олег Казурин. Ему предъявили обвинение в получении взятки в 27 млн руб. за помощь одной из строительных фирм, которая стремилась стать единственным поставщиком при заключении контракта на строительство жилых домов в Керчи. Аксенов уточнял, что сотрудничал в правоохранительными органами по этому делу: в ноябре 2016 г. обнаружил признаки совершения преступления своим замом и назначил проверку его деятельности. 22 июня Киевский районный суд Симферополя приговорил Казурина к 11,5 года колонии.

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