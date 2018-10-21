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Лондон, Париж и Берлин осудили убийство журналиста в саудовском консульстве

Великобритания, Германия и Франция выступили с совместным заявлением, в котором осудили убийство журналиста The Washington Post Джамаля Хашукджи в здании генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. «Ничто не может оправдать это убийство, мы осуждаем его самым решительным образом», — говорится в заявлении.

Защита свободы слова и свободной прессы является приоритетом для Германии, Великобритании и Франции, отмечается в документе. Страны считают неприемлемыми угрозы, нападения или убийства журналистов при любых обстоятельствах.

«Мы принимаем к сведению заявление Саудовской Аравии, в котором излагаются их предварительные выводы. Тем не менее по-прежнему существует острая необходимость в уточнении того, что произошло 2 октября», — отмечается в заявлении. Великобритания, Франция и Германия призвали провести тщательное расследование и найти виновных в гибели журналиста.

В субботу Саудовская Аравия признала, что Хашукджи умер на территории саудовского консульства в Стамбуле. По данным генеральной прокуратуры страны, корреспондент погиб в драке. Генпрокурор также сообщил, что по подозрению в гибели журналиста задержаны 18 подданных Саудовской Аравии.

Хашукджи перестал выходить на связь 2 октября. Он отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить документы, которые бы позволили ему жениться на гражданке Турции. По словам невесты Хашукджи, которая пять часов ждала его у здания консульства, журналист оттуда так и не вышел. Подробности случившегося на территории консульства пока неизвестны.