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Саудовский король и кронпринц выразили соболезнования семье убитого журналиста

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд позвонили Салеху Хашукджи, сыну убитого журналиста Джамаля Хашукджи, и выразили свои глубокие соболезнования всей семье и родственникам покойного, передает агентство Al Arabiya. По данным агентства, Салех Хашукджи в свою очередь выразил искреннюю благодарность саудовскому королю и кронпринцу.

В субботу Саудовская Аравия признала, что Хашукджи был убит в здании саудовского консульства в Стамбуле. По версии Эр-Рияда, журналист погиб в результате драки. 2 октября Хашукджи как гражданин Саудовской Аравии пришел в консульство за документами, которые бы позволили ему жениться на гражданке Турции. После этого он перестал выходить на связь. Изначально саудовские власти отрицали факт смерти Хашукджи.

Как рассказал телеканалу ABC саудовский чиновник, Хашукджи был убит в консульстве удушающим захватом, журналисту не дали возможности покинуть здание и позвать на помощь.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр указывал, что в настоящее время власти ведут расследование, по подозрению в причастности к гибели журналиста задержаны 18 человек. «Это было неконтролируемой операцией, это операция, где отдельные лица превысили данные им полномочия, они совершили ошибку, когда они убили Хашукджи в консульстве, и они пытались это скрыть», – рассказывал министр. Он заверил, что никто из подозреваемых не связан с наследным принцем.

Великобритания, Германия и Франция выступили с совместным заявлением, в котором осудили убийство Хашукджи. Президент США Дональд Трамп назвал гибель журналиста неприемлемой. При этом американский президент сказал, что озвученная саудовскими властями версия заслуживает доверия. Трамп заявил о намерении обсудить ситуацию с саудовским кронпринцем.

Хушукджи известен как критик властей Саудовской Аравии. В сентябре 2017 г. он переехал в США, где вел колонку в The Washington Post. В своих материалах он открыто выступал против Мухаммеда ибн Салмана.