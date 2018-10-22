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Объявившая об отставке губернатор Забайкалья не вышла на работу после отпуска

Объявившая о своей отставке губернатор Забайкальского края Наталья Жданова не вышла на работу после отпуска, сообщает ТАСС. В пресс-службе главы региона агентству рассказали, что у Ждановой за два года работы накопились дополнительные отпускные дни и она воспользовалась правом продлить свой отпуск.

Жданова 11 октября объявила краевому правительству, что уходит с должности по собственному желанию. Ее отставка до сих пор не принята, а врио губернатора Забайкалья пока не назначен. Жданова ушла в отпуск с 8 октября, она должна была вернуться из него 22 октября. Как уточнили в пресс-службе, теперь Жданова вернется на рабочее место 29 октября, если к этому дню ее отставка не будет принята президентом.

Обязанности губернатора Забайкалья сейчас исполняет первый вице-премьер региона Александр Кулаков. Из-за отпуска Ждановой очередное заседание регионального правительства было перенесено на неделю – с 16 на 23 октября.

Жданова стала губернатором Забайкалья в сентябре 2016 г. Она заявила, что ее решение уйти «не связано с предположениями и слухами, распространившимися в последние дни, не связано и с критикой и нападками». «Принятое решение обусловлено моими внутренними мотивами и объективными обстоятельствами, которые открывают новый – не менее интересный и ответственный – период в моей жизни», – сказала Жданова. В своем видеообращении она попросила у жителей региона прощения.

С конца сентября и до начала октября президент Владимир Путин сменил глав пяти регионов – Астраханской области, Кабардино-Балкарии, Приморского края, Курганской области и Липецкой области. Также сменился губернатор Санкт-Петербурга. Всего осенью 2018 г. – весной 2019 г. свои посты могут покинуть около десятка губернаторов, рассказывали «Ведомостям» несколько человек, близких к администрации президента. Среди них называли в том числе Жданову.

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