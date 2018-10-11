Губернаторопад продолжается: президент за день уволил еще трех глав регионов

Статья опубликована в № 4673 от 12.10.2018 под заголовком: Еще трое на выход

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Жданова была случайным губернатором, считает Иванов Евгений Разумный / Ведомости

В четверг об отставке объявили глава Башкирии Рустэм Хамитов, губернаторы Александр Михайлов (Курская обл.) и Наталья Жданова (Забайкальский край). На место Хамитова президент Владимир Путин назначил главу Красногорского района Подмосковья Радия Хабирова, а вместо Михайлова – замминистра транспорта Романа Старовойта. Информации о преемнике Ждановой из Кремля до подписания этого номера в печать не поступило. Всего с 26 сентября подали в отставку уже девять губернаторов.

Башкирия

64-летний Хамитов, руководивший Башкирией с 2010 г., объяснил отставку возрастом. «Руководители регионов в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности и уходить достойно, не под нажимом сверху или снизу либо ввиду чрезвычайных обстоятельств, а обдуманно и неконфликтно», – говорится в сообщении на его сайте.