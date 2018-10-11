Губернаторопад продолжается: президент за день уволил еще трех глав регионов
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
В четверг об отставке объявили глава Башкирии Рустэм Хамитов, губернаторы Александр Михайлов (Курская обл.) и Наталья Жданова (Забайкальский край). На место Хамитова президент Владимир Путин назначил главу Красногорского района Подмосковья Радия Хабирова, а вместо Михайлова – замминистра транспорта Романа Старовойта. Информации о преемнике Ждановой из Кремля до подписания этого номера в печать не поступило. Всего с 26 сентября подали в отставку уже девять губернаторов.
Башкирия
64-летний Хамитов, руководивший Башкирией с 2010 г., объяснил отставку возрастом. «Руководители регионов в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности и уходить достойно, не под нажимом сверху или снизу либо ввиду чрезвычайных обстоятельств, а обдуманно и неконфликтно», – говорится в сообщении на его сайте.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}