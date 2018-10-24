В мэрии Сочи провели обыски

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Ищенко рассказал о давлении на депутатов из-за подписей за Кожемяко

Кандидат от КПРФ на пост губернатора Приморского края Андрей Ищенко рассказал о давлении на муниципальных депутатов региона по поводу подписей за врио главы региона Олега Кожемяко. Об этом Ищенко рассказал в интервью «Новой газете».

«Собирают депутатов и открыто говорят: вы должны голоса муниципального фильтра отдать только Кожемяко, а потом они будут распределяться уже по другим кандидатам. Понятно, что хотят допустить только подконтрольных спойлеров», – заявил Ищенко.

Все кандидаты на пост губернатора региона должны пройти муниципальный фильтр. При желании участвовать в выборах главы Приморья надо собрать подписи 7% муниципальных депутатов, то есть 140 голосов, сообщал ТАСС.

Первый тур губернаторских выборов в Приморье прошел в единый день голосования, 9 сентября. Никто из кандидатов не смог набрать 50% голосов избирателей. По результатам подсчета 100% протоколов на тот момент врио руководителя региона Андрей Тарасенко получил 46,57% голосов, Ищенко – 24,64%. Второй тур состоялся 16 сентября, в нем принимали участие только Тарасенко и Ищенко. По итогам обработки 100% протоколов коммунист набрал всего на 7650 голосов меньше своего соперника. Крайизбирком отменил итоги второго тура из-за нарушений в ходе голосования. Следующие выборы губернатора края назначены на 16 декабря. Врио главы региона до выборов назначен Олег Кожемяко. Он будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.

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