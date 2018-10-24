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Бараку Обаме и Клинтонам прислали по почте взрывные устройства

Взрывное устройство было обнаружено утром в пригороде Нью-Йорка среди почты, поступившей экс-президенту США Биллу Клинтону и его супруге, бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источник.

Секретная служба США заявила, что предполагаемое взрывное устройство было отправлено не только Клинтонам, но и бывшему президенту США Бараку Обаме. Об этом передает телеканал CNBC. В заявлении Секретной службы США, которое цитирует телеканал, указывается, что посылку, предназначавшуюся Обаме, перехватили агенты спецслужб в Вашингтоне. Начато расследование.

Как пишет издание, взрывное устройство в посылке для Клинтонов нашел сотрудник, который просвечивал почту. Агентство Associated Press отмечает, что пакет находился в доме Клинтонов в Чаппакве.

По словам собеседника издания, обнаруженное устройство похоже на то, что в понедельник нашли в почтовом ящике в доме миллиардера и донора демократической партии Джорджа Сороса (№ 60 в американском списке Forbes, состояние оценивается в $8,3 млрд). Найденную у Сороса бомбу обезвредили.

Кто стоит за этими инцидентами и какими мотивами он руководствуется, пока неясно, отметил один из собеседников The New York Times.

Обама и Билл Клинтон были выдвинуты в президенты США демократической партией. Хиллари Клинтон также претендовала на пост президента США от демократов, но проиграла выборы в 2016 г. Дональду Трампу.

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