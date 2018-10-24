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На Манхэттене эвакуировали редакцию CNN из-за подозрительного предмета

Здание Time Warner в нью-йоркском районе Манхэттен, в котором располагается редакция телеканала CNN, было эвакуировано в среду утром после обнаружения подозрительного пакета в почтовом ящике редакции, передает Reuters со ссылкой на местную полицию.

На данный момент неизвестно, насколько схож обнаруженный пакет с подозрительными посылками, которые были отправлены экс-президенту США Бараку Обаме, а также бывшему президенту Биллу Клинтону и его супруге Хиллари Клинтон, отмечает агентство.

Как ранее сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник, среди почты Клинтонов в их доме в пригороде Нью-Йорка было обнаружено взрывное устройство. Предполагаемое взрывное устройство также было отправлено Обаме, передавал телеканал CNBC.

В заявлении Секретной службы США, которое цитирует телеканал, указывается, что посылку, предназначавшуюся Обаме, перехватили агенты спецслужб в Вашингтоне. Начато расследование. Как пишет издание, взрывное устройство в посылке для Клинтонов нашел сотрудник, который просвечивал почту. Агентство Associated Press отмечает, что пакет находился в доме Клинтонов в Чаппакве.

По словам собеседника издания, обнаруженное устройство похоже на то, что в понедельник нашли в почтовом ящике в доме миллиардера и донора демократической партии Джорджа Сороса (№ 60 в американском списке Forbes, состояние оценивается в $8,3 млрд). Найденную у Сороса бомбу обезвредили.

Кто стоит за этими инцидентами и какими мотивами он руководствуется, пока неясно, отметил один из собеседников The New York Times.