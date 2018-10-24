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ФСБ увидела угрозу в проекте глобального интернета OneWeb

Система спутниковой связи OneWeb несет угрозу национальной безопасности России и может использоваться в разведывательных целях. Об этом заявил представитель ФСБ Владимир Садовников, передает Reuters.

«Гарантии, что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам личности и общества Российской Федерации, носят в большей степени декларативный характер и не могут быть достоверно проверены российской стороной», – сказал Садовников (цитаты по Reuters). ФСБ опасается, что британская OneWeb станет монополистом в предоставлении доступа в интернет в отдаленных регионах России и сделает их зависимыми от своей системы связи, отметил Садовников. По его словам, внедрение таких иностранных систем делает нерентабельной деятельность российских операторов связи, особенно в труднодоступных и малонаселенных районах.

По мнению представителя ФСБ, организовать отечественную систему спутниковой связи можно совместно с Индией, Китаем и другими государствами, которые «не ведут агрессивной политики в отношении России». Другие спутниковые сети, например Iridium, не получили такого широкого применения, на которое рассчитывает OneWeb, и поэтому не рассматриваются как потенциальная угроза, считает он.

Запуски своих спутников OneWeb заказывала у «Роскосмоса», для этого должны были использоваться ракеты «Протон», цитировало «РИА Новости» бывшего руководителя «Роскосмоса» Игоря Комарова. Еще раньше OneWeb заказала у России 21 запуск ракет «Союз» с 672 своими спутниками. Первый запуск планировался на конец 2017 г., но его несколько раз сдвигали.

В июне 2017 г. OneWeb договорилась со спутниковой системой «Гонец», которая входит в «Роскосмос», создать совместное предприятие ООО «Уанвеб». OneWeb получила в предприятии 60%, российская компания – 40%. Оно подало заявку на выделение полос радиочастот для российского сегмента спутниковой сети. Как сообщали «Ведомости», Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) может рассмотреть вопрос о выделении частот в начале ноября. Два источника в ФСБ и Минсвязи сказали Reuters, что «Гонец» намерен увеличить долю и стать мажоритарным акционером в совместном предприятии с OneWeb. Как следует из документов спутниковой системы, «Гонец» планирует нарастить долю до 51%.

Представитель OneWeb не ответил на вопросы Reuters. «Роскосмос» и замминистра цифрового развития и связи Олег Иванов отказались от комментариев.