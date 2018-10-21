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Глобальный спутниковый провайдер OneWeb пытается получить частоты в России РИА Новости

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) может рассмотреть вопрос о выделении частот для российского сегмента спутниковой сети связи OneWeb, следует из повестки заседания комиссии. «Ведомости» ознакомились с копией документа, ее подлинность подтвердил источник, близкий к одному из профильных ведомств. Это может случиться в начале ноября, знает источник, близкий к комиссии.

OneWeb, созданная в 2012 г. основателем микроспутникового стартапа O3b Networks Грегом Уайлером, намеревается к 2027 г. обеспечить покрытие всей земли спутниковым интернетом. Для этого компания хочет запустить 900 небольших спутников связи на низких орбитах. Передавать данные со спутников пользователи будут при помощи небольших 3G-, LTE- или WiFi-роутеров.

Один из инвесторов компании – холдинг Virgin Ричарда Брэнсона. Еще в проект вложились Qualcomm, AirBus, японская инвесткомпания SoftBank, Coca-Cola.