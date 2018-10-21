Технологии / ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4679 от 22.10.2018 под заголовком: OneWeb ищет частоты

Глобальный спутниковый провайдер OneWeb пытается получить частоты в России

OneWeb придется побороться за них с госпредприятием «Космическая связь»
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) может рассмотреть вопрос о выделении частот для российского сегмента спутниковой сети связи OneWeb, следует из повестки заседания комиссии. «Ведомости» ознакомились с копией документа, ее подлинность подтвердил источник, близкий к одному из профильных ведомств. Это может случиться в начале ноября, знает источник, близкий к комиссии.

OneWeb, созданная в 2012 г. основателем микроспутникового стартапа O3b Networks Грегом Уайлером, намеревается к 2027 г. обеспечить покрытие всей земли спутниковым интернетом. Для этого компания хочет запустить 900 небольших спутников связи на низких орбитах. Передавать данные со спутников пользователи будут при помощи небольших 3G-, LTE- или WiFi-роутеров.

Один из инвесторов компании – холдинг Virgin Ричарда Брэнсона. Еще в проект вложились Qualcomm, AirBus, японская инвесткомпания SoftBank, Coca-Cola.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике