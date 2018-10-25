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Правительство одобрило ужесточение наказания за бегство с места ДТП

Правительство одобрило законопроекты, ужесточающие ответственность для водителей, скрывшихся с места аварии, в результате которой наступили тяжкие последствия. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров. Теперь законопроекты могут быть внесены в Госдуму.

С инициативой в июле выступило Министерство внутренних дел. Проект, предложенный ведомством, вносит изменения в статью 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Уголовная ответственность, согласно документу, вводится для водителей, скрывшихся с места аварии, повлекшей тяжкие последствия. Речь идет о ДТП, в результате которого погибли люди или же кому-то из участников был причинен тяжкий вред.

Документ приравнивает беглецов с места ДТП к лицам, устроившим аварию в состоянии опьянения. Если поправки будут приняты депутатами, то обе категории станут наказывать одинаково и более жестко, чем в других случаях. Так, водителя, ставшего по неосторожности виновником гибели человека, смогут приговорить по ч. 3 ст. 264 УК РФ к лишению свободы на срок до пяти лет. Пьяного водителя в этом случае смогут наказать по ч. 4 ст. 264 УК РФ, отправив в колонию на срок до семи лет. Таким же образом МВД призвало наказывать и водителей, скрывшихся с места аварии.

Согласно действующему законодательству, если водитель покидает место ДТП, участником которого являлся, ему грозит лишение прав на управление автомобилем или до 15 суток административного ареста (ч. 2 ст. 12.27 КоАП). Срок лишения прав может составить от одного года до полутора лет. Статьей 264 УК РФ, в свою очередь, вводится ответственность за аварию с тяжкими последствиями. При этом водитель, сбежавший с места ДТП, несет менее строгую уголовную ответственность по этой статье, чем водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения на момент аварии. Это связано с тем, что проверить его на алкоголь спустя время невозможно, пояснил премьер-министр Дмитрий Медведев. Его слова приводит ТАСС.

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