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Бравшая интервью у Путина американская телеведущая уволена за расистские высказывания

Телеведущая NBC News Мегин Келли, дважды бравшая для этого телеканала интервью у российского президента Владимира Путина, уволена за расистские высказывания. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на свои источники.

Келли осталась без работы за комментарий об американской политкорректности. В эфире своего утреннего ток-шоу она отметила, что белый гражданин США не может на Хэллоуин наложить себе черный грим, не оказавшись объектом критики. С аналогичными проблемами, по ее мнению, столкнутся и афроамериканцы. Позже Келли извинилась в прямом эфире за свои слова.

Как пишет TMZ, Келли работает на NBC за $25 млн в год по трехлетнему контракту, до истечения которого остается еще 1 год и 10 месяцев. По данным издания, она намерена добиться выплаты ей двух годовых окладов или подать на работодателя в суд. Источники издания утверждают, что сегодня с NBC намерен пообщаться адвокат телеведущей Брайан Фридман.

В июне 2017 г. Келли была модератором на Петербургском международном экономическом форуме. С Владимиром Путиным она общалась как на пленарном заседании, так и за пределами форума – в формате интервью. Второй раз интервью у российского президента она брала весной 2018 г. – после презентации новых военных возможностей России, сделанной Путиным в рамках послания Федеральному собранию.