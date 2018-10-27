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Трамп назвал свою победу на выборах худшим событием для России

Президент США Дональд Трамп считает, что России было невыгодно, чтобы он одержал победу на выборах в 2016 г. «Вот что я вам скажу. Моя победа на выборах — это худшее, что случилось с Россией. Худшее», — заявил Трамп, выступая в Северной Каролине (его выступление транслировал телеканал Fox News).

При этом Трамп отметил, что сотрудничать с Россией — неплохо. «Но в то же время, сотрудничество с Россией, Китаем и, честно сказать, с Северной Кореей, с Южной Кореей, с Японией, вообще-то это хорошо, а неплохо», — заявил президент.

В США продолжается расследование возможного вмешательства России в выборы президента. Вашингтон в рамках расследования в феврале предъявил обвинения 13 россиянам, а в июле обвинил во вмешательстве в выборы 12 офицеров ГРУ. Кроме того, одна россиянка обвиняется в попытке вмешательства в предстоящие выборы в американский конгресс, которые пройдут 6 ноября. По данным Bloomberg, спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий это дело, подготовит итоговый доклад после выборов в конгресс.

Москва отрицает все обвинения во вмешательстве в американские выборы. Трамп неоднократно называл расследование Мюллера «охотой на ведьм». Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным он спрашивал у него о вмешательстве в выборы. Путин ответил на вопрос Трампа отрицательно.

Как Россия отреагировала на победу Трампа