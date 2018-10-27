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Суд арестовал бывшего зампрокурора Башкирии по делу о взятке

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова, обвиняемого в получении взятки, сообщает «Интерфакс». Об аресте ходатайствовал следователь. По его мнению, Горбунов, находясь на свободе, мог избавиться от имущества, на которое могут наложить арест.

Прокурор не поддержал позицию следователя: он просил избрать для Горбунова «более мягкую меру пресечения». Кроме того, прокурор опроверг версию Следственного комитета о том, что обвиняемый пытался скрыться от следствия за границей. По его словам, в пятницу Горбунов «сам прилетел в Москву для проведения следственных мероприятий».

Горбунов был задержан 26 октября в московском аэропорту «Шереметьево» при попытке покинуть Россию, сообщил в пятницу СКР. В отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК). Горбунову грозит до 15 лет лишения свободы.

Подозреваемым по этому делу также проходит заместитель начальника управления прокуратуры Башкирии по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Артур Шаретдинов. По версии следствия, Горбунов и Шаретдинов при посредничестве третьих лиц получили от первого заместителя главы администрации Уфы взятку в размере 10 млн руб.

С 2014 г. должность заместителя руководителя администрации Уфы занимает Салават Хусаинов. В сентябре этого года он был назначен временно исполняющим обязанности мэра города после отставки с этой должности Ирека Ялалова.