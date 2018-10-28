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Минобороны разместило комплексы «Самарканд» под Калининградом

Министерство обороны России разместило новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы «Самарканд» на стратегических направлениях, в том числе в Калининградской области, следует из материалов портала госзакупок. Ведомство объявило тендер на закупку услуг по доработке, монтажу и подключению составных частей комплексов к системе передачи данных Минобороны.

Согласно документации тендера, Минобороны развернуло 16 комплексов «Самарканд» в 13 военных частях в Архангельской, Калининградской, Московской, Мурманской, Нижегородской областях, Краснодарском и Приморском крае, Еврейской автономной области и в Белоруссии. Комплексы дислоцированы на объектах Военно-морского флота.

Работы по монтажу комплексов «Самарканд» должны завершиться до 10 ноября следующего года, говорится в извещении о проведении закрытого аукциона. Начальная цена контракта составляет 61 млн руб., источник финансирования — федеральный бюджет. Аукцион назначен на 16 ноября.

Согласно информации на сайте Минобороны, в прошлом году на вооружение службы радиоэлектронной борьбы Северного флота поступили новейшие комплексы «Свет» и «Самарканд». Российские военные ни разу официально не раскрывали назначение этого комплекса и его характеристики.

Ведущим предприятием по производству средств радиоэлектронной борьбы в России является концентр «Радиоэлектронные технологии», сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, его доля на рынке составляет 60%. Также средства радиоэлектронной борьбы производят концерн «Созвездие», Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт им. академика А.И. Берга, Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы и Специальный технологический центр.

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