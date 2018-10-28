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В России проходят акции в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия»

В некоторых городах России в воскресенье проходят акции в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия». По данным «ОВД-инфо», на акции в Санкт-Петербурге задержали не менее 40 человек. Об этом сообщил порталу корреспондент «Закс.ру» Сергей Еремеев. По его словам, сотрудники силовых ведомств начали «задерживать всех подряд», кто более или менее похож на возможных участников акции. Еремеев добавил, что от Невского проспекта отъехал один автобус с задержанными.

По оценке телеканала «Дождь», в Петербурге задержаны не менее 30 человек. Среди задержанных — корреспонденты «Дождя» и «Росбалта».

В Москве акция проходит мирно, сообщает в Telegram-канале председатель Партии перемен Дмитрий Гудков. По его словам, к зданию ФСБ на Лубянке, где собрались протестующие, постепенно стягиваются сотрудники полиции, но никого не задерживают. Гудков также рассказал, что на акцию пришли активисты SERB и мешают проведению митинга.

Акцию «За наших детей» организовали родители фигурантов дел «Нового величия» и «Сети», они требуют прекратить уголовные преследования в отношении их детей. В Москве и Петербурге власти не согласовали проведение шествия. К акции также присоединились Пенза, Ростов-на-Дону и другие города.

Фигуранты дела «Нового величия» обвиняются в организации экстремистского сообщества. 15 марта в рамках дела были задержаны десять участников группы, им предъявили обвинения по ст. 282.1 УК. Дело об организации под названием «Сеть» было возбуждено осенью прошлого года. По этому делу были арестованы одиннадцать человек, их обвиняют в участии в террористическом сообществе и подготовке волнений в стране.

Фигурантки дела «Нового величия» Павликова и Дубовик в суде