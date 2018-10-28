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Повстанцы в ЦАР выдвинули ультиматум о выводе «российских наемников»

Один из лидеров действующей в Центральноафриканской Республике мусульманской военной группировки «Селека» Абдулай Иссен потребовал от властей страны вывести с контролируемой территории правительственные войска и «российских наемников». Об этом говорится в коммюнике Иссена, которое опубликовало издание Central African Republic News.

«Представители правительства, находящиеся на территориях, оккупированных бывшими группами “Селеки” (сейчас группа называется CNDS. — Ред.), имеют 48 часов, чтобы покинуть эти районы», — заявил Иссен агентству AFP, комментируя ситуацию. В документе упоминаются «российские наемники» под руководством некоего Валерия Захарова.

Причиной ультиматума стало отстранение от должности председателя парламента ЦАР мусульманина Карима Мекассуа. Тот факт, что президентом республики является христианин Фостен-Аршанж Туадера, а главой парламента был мусульманин, обеспечивал перемирие в стране. Иссен также обвинил действующего президента в сговоре с «наемниками из России».

В октябре премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании представительства российского Министерства обороны в ЦАР. В документе говорилось, что правительства России и Центральноафриканской Республики заключили соглашение, цель которого — «решение вопросов военного и военно-технического сотрудничества».

В июле в ЦАР были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Они снимали по заказу Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского фильм о частной военной компании — «ЧВК Вагнера».