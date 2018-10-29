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Меркель раскритиковали за фотографию с Путиным и Эрдоганом

В Германии раскритиковали канцлера Ангелу Меркель за фотографию с президентом России Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом написала немецкая газета Bild.

Поводом послужила фотография, на которой изображены Меркель, Путин, Эрдоган, а также французский президент Эммануэль Макрон во время саммита по Сирии. Все четверо держатся за руки, однако Меркель стоит именно между Путиным и Эрдоганом. Журналист Bild Джулиан Репке выпустил материал под названием: «Должна ли Меркель держаться за руки с Путиным и Эрдоганом?». Многие задаются этим вопросом, глядя на фотографию с саммита, указывает Bild. В материале отмечается, что фактически саммит не дал конкретных результатов, а это изображение четырех лидеров вызвало возмущение. Путин и Эрдоган обвиняются в в нарушениях прав человека в своих странах, а также в Сирии, пишет Bild.

Фотография вызвала критику и в соцсетях. Канцлер не должна «выкатывать красную дорожку для диктатора» и держать его руку, написала на своей странице в Twitter член Федерального собрания Гамбурга в Германии Кансу Оздемир: «Мне плохо от этого». Она не уточнила, имеет она в виду Путина или Эрдогана.

«Меркель держит в руках военных преступников Путина и диктатора Эрдогана», – написал в Twitter представитель Фонда Фридриха Науманна Дирк Кунц. Активистка по гражданским правам Катерина Крук отметила в своем аккаунте, что находит это фото «тревожным».

В мае журналисты Bild уже критиковали Меркель и Путина. Однако в тот раз причиной послужил подарок российского президента. В начале встречи он подарил канцлеру букет цветов. Bild назвали это оскорблением. Политики такого уровня, как Путин и Меркель, при встрече должны пожимать друг другу руки, а не дарить букеты, посчитало немецкое издание.

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