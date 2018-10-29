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Меркель покинет пост председателя Христианско-демократического союза

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от того, чтобы в десятый раз переизбираться на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС). Об этом она заявила на встрече партийных лидеров, сообщает Bild со ссылкой на несколько источников в партии. Эту информацию подтвердили источники DPA, Reuters, BBC и Bloomberg.

По данным агентства DPA, которое ссылается на источники в партийных кругах, пост канцлера она хочет сохранить. Вместе с тем, как отмечает Bloomberg, решение уйти с поста председателя ХДС — «драматический признак ослабевания ее власти, из-за которого возникнут вопросы о ее власти в качестве канцлера».

Решение было принято после того, как на выборах в местный парламент в федеральной земле Гессен партия Меркель несмотря на победу показала «историческое падение» поддержки — на 10%. 14 октября Христианско-социальный союз, с которым ХДС состоит в коалиции, показало такое же ухудшение результата на выборах в Баварии.

Выборы председателя ХДС должны пройти в декабре. Ранее ожидалось, что Меркель будет в них участвовать.

Меркель заняла пост председателя ХДС в 2000 г. и была переизбрана в девятый раз в 2016 г. В 2005 г. она стала канцлером Германии.

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