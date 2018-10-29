Путин сменил посла России в Сирии
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Кинщака от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Сирии. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
«Назначить Ефимова Александра Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Сирийской Арабской республике», — говорится в указе президента.
В середине апреля «Фонтанка» со ссылкой на источники сообщила о вероятной отставке Кинщака. По информации издания, кадровые перестановки в российской дипломатической миссии в Сирии инициировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники ранее писал, что на пост Кинщака назначат нынешнего посла России в ОАЭ Александра Ефимова.
Кинщак был назначен послом России в Сирии в декабре 2014 г. После освобождения от обязанностей посла Кинщак будет работать в Москве директором департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД, писала «Фонтанка». Ранее эту должность занимал Сергей Вершинин. В конце марта он стал заместителем Лаврова.
Ефимов был назначен послом России в ОАЭ в апреле 2013 г., с 2010 по 2013 г. занимал должность замдиректора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России.